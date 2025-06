Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang được thăng hàm Thiếu tướng

Công an tỉnh Hậu Giang vừa tổ chức hội nghị thông báo Quyết định của Chủ tịch nước về thăng cấp bậc hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng đối với ông Huỳnh Việt Hòa - Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang , kể từ ngày 13/6/2025.

Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa - Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đồng Văn Thanh - Bí thư Tỉnh ủy , Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang mong muốn, Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, để cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự tại địa phương. Đặc biệt sau khi hoàn thành sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Ông Thanh cũng mong Thiếu tướng Hoà tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức xây dựng lực lượng Công an tỉnh cách mạng, thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; đoàn kết, thống nhất một lòng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trước đó, ngày 1/6, Bộ trưởng Bộ Công an cũng đã quyết định nâng lương cấp bậc hàm trước niên hạn 1 năm đối với Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang, vì được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba , do có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác.