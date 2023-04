Giám đốc Công an TPHCM nói về vụ 4 tiếp viên hàng không xách ma túy

Trao đổi về nhiệm vụ công tác quý 2, Thiếu tướng Lê Hồng Nam cho biết Công an TPHCM tập trung nắm chắc tình hình địa bàn liên quan đến lĩnh vực bất động sản, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp… và có giải pháp để đảm bảo an toàn, ổn định kinh tế – xã hội, an ninh trật tự; đồng thời tăng cường nắm tình hình, chủ động triển khai lực lượng đảm bảo an ninh, an toàn cho các mục tiêu, công trình trọng điểm, các hoạt động, sự kiện chính trị trên địa bàn thành phố. Cùng với đó, tập trung công tác phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm (trộm cắp, tín dụng đen, cho vay nặng lãi, tội phạm ma túy, tội phạm môi trường…).

Chuẩn bị cho kỳ thi phổ thông sắp tới, Công an thành phố tiếp tục tham mưu Chủ tịch UBND TPHCM thực hiện Đề án 06, trong đó phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện rà quét, nhập dữ liệu học sinh trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; thực hiện cấp căn cước công dân cho học sinh phục vụ kỳ thi THCS, THPT năm 2023.