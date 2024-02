Giám đốc một công ty bất động sản Bình Dương bị bắt

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã tống đạt các Quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam giám đốc, nhân viên một công ty bất động sản để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hai bị can bị khởi tố, bắt tạm giam là Trương Đình Đạt, 40 tuổi, giám đốc Công ty TNHH bất động sản Hậu Đạt và Ngũ Thành Phương (tên gọi khác là Phạm Thanh Hậu), 41 tuổi, nhân viên công ty, bị điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Công ty TNHH bất động sản Hậu Đạt có trụ sở tại xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Theo cơ quan điều tra, mặc dù biết bản thân không có khả năng nhưng các bị can Đạt và Phương vẫn sử dụng pháp nhân công ty để nhận làm dịch vụ tách thửa, lên thổ cư, xóa mương nước, thể hiện đường đi trên đất. Theo đó, đã có 7 người tin tưởng, ký hợp đồng và bị chiếm đoạt số tiền 3 tỷ đồng.

Công an tỉnh Bình Dương tìm kiếm bị hại khác của các bị can trên, có thể liên hệ cơ quan điều tra để phối hợp làm rõ vụ án.

Trước đó không lâu, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Quyết định bắt tạm giam Hồ Thị Tuyết Nga, sinh năm 1980, HKTT tỉnh An Giang về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.