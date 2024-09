Giám đốc ngân hàng thâm niên 10 năm bất ngờ chuyển sang làm Youtuber: Kênh có 1 triệu người đăng ký, đã kiếm được hơn 24 tỷ đồng nhờ bán khóa học, sản phẩm

YouTuber tài chính cá nhân Nischa Shah chấp nhận từ bỏ công việc ngân hàng ổn định để trở thành nhà sáng tạo nội dung toàn thời gian. Canh bạc này đã được đền đáp xứng đáng.

Trong khoảng thời gian gần 10 năm làm ngân hàng, Shah lên được chức giám đốc tại Crédit Agricole vào năm 2022 và kiếm được hơn 200.000 bảng Anh (256.000 USD). Tuy nhiên, vị trí này không thỏa mãn sự hài lòng của cô.

“Khoảng 9 năm sau khi bắt đầu, tôi đã nhận ra công việc này không làm tôi thỏa mãn. Nó không thực sự thử thách và cũng không kích thích trí tuệ”, cô nói. “Tôi muốn tìm cách giúp đỡ người khác trong khi vẫn có thể kiếm tiền”.

Cuối cùng, cô gái trẻ quyết định sử dụng công cụ lập kế hoạch Luật hấp dẫn - bao gồm việc thể hiện mục tiêu và ước mơ - để đánh giá lại cuộc đời.

“Tôi đã nghĩ rằng tôi muốn thay đổi hướng đi của cuộc đời mình”, cô nói. “Người lập kế hoạch Luật hấp dẫn hay có những câu hỏi kiểu như ‘Bạn sẽ làm gì nếu tiền không phải là vấn đề?’”.

Shah biết mình có niềm đam mê với tài chính cá nhân và giáo dục. Cô từng giúp cha mẹ vượt qua hóa đơn thuế khoảng 40.000 bảng Anh khi bán nhà vì kế toán đã bỏ sót một số thông tin quan trọng. “Kiến thức về tài chính cá nhân tác động rất lớn đến số tiền bạn có”.

Shah bắt đầu thử sức với việc làm video đăng Youtube về tài chính cá nhân và phát triển bản thân vào tháng 12 năm 2021. Kênh hiện có hơn 1 triệu người đăng ký còn Shah kiếm được hơn 1 triệu USD (hơn 24 tỷ đồng) chỉ nhờ các video, bán khóa học và sản phẩm.

“Tôi kiếm được nhiều hơn hồi còn làm ngân hàng và không còn phải chạy theo đồng tiền nữa. Tôi chỉ chạy theo những gì tôi đam mê, những gì tôi thực sự thích”.

Shah đã chia sẻ với CNBC Make It cách phát triển kênh YouTube của mình:

‘Phải mất 11 tháng để đạt được 1.000 người đăng ký’

Video của Shah đa dạng nhiều chủ đề, từ thói quen quản lý tiền bạc đến ý tưởng tạo thu nhập thụ động. Các video thường nhận được từ 100.000 đến 9 triệu lượt xem. Những fan đăng ký trung thành sẽ quen với cách tiếp cận thẳng thắn của Shah.

“Vào tháng 6 năm 2022, mọi thứ đã thay đổi. Tôi quyết định bắt đầu đăng bài 2 lần/tuần đều đặn và cuối cùng, vào tháng 9, một video đã lên xu hướng. Tôi mất 11 tháng để đạt được 1.000 người đăng ký đầu tiên, sau đó mất thêm 2 tháng để đạt được 100.000 người, điều đó thật điên rồ. Nói một cách ngắn gọn, đó chỉ là sức mạnh của sự tích lũy. Không biết khi nào thì may mắn sẽ đến”, cô nói.

Shah cho biết đối tượng khán giả của cô bao gồm nhiều thanh niên, phụ nữ và những người có thể chưa được tiếp cận với giáo dục tài chính.

“Khi tôi nói chuyện với máy quay, tôi nghĩ rằng mình đang nói chuyện với chính mình khi tôi 22 hoặc 23 tuổi. Có nhiều người trẻ mong muốn kiếm được nhiều tiền hơn. Họ muốn biết ‘Tôi phải làm gì với số tiền tiết kiệm của mình? Làm thế nào để tôi có thể gia tăng sự giàu có? Làm thế nào để tôi có thể tự lập để có thể nghỉ việc mà tôi không thích?’”, cô nói.

Shah tận dụng kinh nghiệm ngân hàng và trình độ kế toán của mình. Cô nói trên mạng xã hội có rất nhiều nội dung sai lệch.

“Có những lời khuyên không đúng được đưa ra trên TikTok và Instagram. Việc đưa ra lời khuyên sai về tài chính có thể khiến một người mất trắng”, cô nói.

Sử dụng công việc chính của bạn để bổ trợ cho công việc phụ

Công việc mang lại thu nhập ổn định có thể giúp đẩy thành công cho công việc tay ngang. Cô giải thích: “Nếu bạn không xuất thân từ một gia đình khá giả, điều thực sự quan trọng là phải có nguồn thu nhập ổn định”.

Theo Shah, thành lập doanh nghiệp là cả một quá trình học tập. Nếu không có nguồn thu nhập dự phòng, hậu quả sẽ rất thảm khốc.

Khi Shah bắt đầu làm video trên YouTube, cô đã sử dụng thu nhập từ ngân hàng để đầu tư mua chiếc máy ảnh trị giá 1.000 bảng Anh.

“Tôi khuyên bạn nên tiếp tục khám phá các công việc phụ bên cạnh công việc chính. Nó mang lại cho bạn sự an toàn. Nó mang lại cho bạn sự tự do hoặc sáng tạo. Nó giúp bạn xây dựng một quỹ khẩn cấp và có thêm nhiều tiền mặt hơn”, cô nói.

Chia sẻ với CNBC, Shah cho biết cô đã lập một quỹ khẩn cấp để chuẩn bị cho ít nhất 9 tháng sau khi nghỉ việc. “Nó phải đủ để chi trả cho chi phí sinh hoạt của tôi”, cô nói.

“Điều thực sự quan trọng là tôi đã dốc toàn lực”.

Thu nhập của Shah đã được CNBC Make It xác minh, tuy nhiên con số chính xác sẽ không được tiết lộ vì lý do riêng tư. Thu nhập YouTube của cô từ tháng 5 năm 2023 đến tháng 5 năm 2024 cũng đã được CNBC Make It xác minh thông qua sao kê ngân hàng.

Theo: CNBC