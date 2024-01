Giám đốc phòng giao dịch ngân hàng lừa đảo 14 tỷ đồng để lấy tiền đầu tư bất động sản

Cơ quan điều tra tống đạt lệnh bắt tạm giam Hà Hải Đăng.

Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, thời gian gần đây, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã tiếp nhận nhiều đơn thư tố giác của công dân tố cáo Hà Hải Đăng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc vay mượn tiền để làm thủ tục đáo hạn ngân hàng nhưng thực tế không có, mà Đăng dùng để trả nợ cá nhân dẫn đến không có khả năng trả nợ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin tố giác, lãnh đạo Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã phân công nhiều điều tra viên có kinh nghiệm, lập nhiều tổ công tác tiến hành khẩn trương, nhanh chóng, đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để thu thập các tài liệu, chứng cứ.

Qua đó, bước đầu xác định, trong thời gian từ năm 2019-2022, ngoài công việc chính là Giám đốc phòng giao dịch ngân hàng, Đăng còn kinh doanh thêm bất động sản. Đối tượng này đã vay mượn tiền của nhiều bị hại để trả nợ nhưng đưa ra những thông tin gian dối rằng mình cần tiền để làm thủ tục đáo hạn ngân hàng cho khách hàng; thực tế không có mà Hà Hải Đăng đã đem đi đầu tư bất động sản, trả nợ cá nhân dẫn đến không có khả năng trả nợ.Theo Cơ quan điều tra, tổng số tiền Đăng chiếm đoạt của các bị hại là 14 tỷ đồng.

Ngày 29/12/2023, Cơ quan điều tra công an tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam đối với Hà Hải Đăng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra, làm rõ.