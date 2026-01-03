Giám đốc quốc gia ADB: Thành quả kinh tế của Việt Nam năm 2025 rất ấn tượng

Giám đốc quốc gia ADB tại Việt Nam Shantanu Chakraborty - Ảnh: VGP/Văn Cường

Trao đổi với Báo Điện tử Chính phủ, ông Chakraborty cho rằng, năm 2025 là một năm đầy biến động đối với kinh tế toàn cầu và khu vực, với nhiều bất định và bất ngờ, tạo ra những tác động đan xen đến tăng trưởng và hội nhập kinh tế toàn cầu.

Tuy nhiên, thành quả kinh tế của Việt Nam năm 2025 rất ấn tượng, bất chấp những thách thức từ bối cảnh toàn cầu.

Việt Nam đạt mức tăng trưởng GDP 7,9% trong 3 quý đầu năm 2025, tăng so với mức 6,8% cùng kỳ năm 2024, với tăng trưởng tích cực theo từng quý.

Tính đến cuối tháng 11, xuất khẩu tăng 16,1% so với cùng kỳ, đạt 430 tỷ USD, trong khi nhập khẩu tăng 18,4% đạt 410 tỷ USD. Thặng dư thương mại đạt 20,5 tỷ USD.

Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục mạnh mẽ, với vốn FDI giải ngân trong 11 tháng đầu năm đạt 23,6 tỷ USD, tăng 8,9%, trong khi vốn đăng ký đạt 33,7 tỷ USD, tăng 7,4%.

Theo Giám đốc quốc gia ADB, thành công kinh tế của Việt Nam năm 2025 nhờ vào các yếu tố bên ngoài và trong nước, với thương mại và đầu tư tăng trưởng mạnh mẽ cùng các chính sách hiệu quả.

"Chính phủ Việt Nam đã thể hiện những nỗ lực rất lớn trong việc triển khai các cải cách sâu rộng nhằm hiện thực hóa tham vọng tăng trưởng, trong đó chú trọng tới việc đẩy nhanh cải cách thể chế rất hiệu quả, kịp thời và rất đáng ghi nhận", ông Chakraborty nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, các cải cách toàn diện trong chính sách phát triển – bao gồm khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, phát triển khu vực tư nhân, phát triển con người trong giáo dục và y tế, cũng như bảo đảm an ninh năng lượng – đều phù hợp và mang tính cấp thiết, Giám đốc quốc gia ADB bày tỏ.

Tuy nhiên, Việt Nam vẫn phải đối mặt với những thách thức liên quan đến ổn định tài chính, áp lực từ bên ngoài, khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu, cũng như yêu cầu tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh và đa dạng hóa nền kinh tế.

Việt Nam có nhiều lợi thế để tiếp tục tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tư

Ông Chakraborty chia sẻ, bước sang năm 2026, vẫn còn nhiều cơ hội rộng mở, đặc biệt khi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm tiếp theo dự kiến sẽ được triển khai.

Tại Việt Nam, các cải cách nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, củng cố thể chế và nâng cao hiệu quả vận hành của thị trường có thể "mở khóa" năng suất và hỗ trợ tăng trưởng nhanh hơn, bền vững hơn. Trong giai đoạn đầu đã ghi nhận những kết quả đan xen và cần thêm nỗ lực để duy trì, phát huy các thành quả ban đầu.

Việt Nam còn có lợi thế từ lực lượng lao động trẻ, am hiểu công nghệ là nền tảng cho tăng trưởng trong các lĩnh vực dịch vụ số, fintech, thương mại điện tử và logistics thông minh. Thời gian tới, Việt Nam cần tiếp tục đẩy mạnh nâng cao kỹ năng và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo nhằm thúc đẩy tăng trưởng có giá trị gia tăng cao, dựa trên tri thức.

Dựa trên những thế mạnh sẵn có, Việt Nam có tiềm năng thu hút thêm dòng vốn FDI chất lượng cao trong các lĩnh vực điện tử, sản xuất công nghệ cao và các ngành công nghiệp xanh, được hỗ trợ bởi đầu tư vào năng lượng tái tạo, nâng cấp lưới điện và hạ tầng có khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu. Điều này sẽ mở ra cơ hội tăng trưởng đầu tư cho cả khu vực trong nước và nước ngoài.

TIN LIÊN QUAN

Triển vọng kinh tế của Việt Nam vẫn tích cực, với nhiều cơ hội trong các lĩnh vực FDI, chuyển đổi số, tăng trưởng xanh và đổi mới sáng tạo. Việc hiện thực hóa các cơ hội này đòi hỏi triển khai hiệu quả các cải cách cơ cấu, điều hành kinh tế vĩ mô cân bằng và tiếp tục đầu tư vào nguồn nhân lực cũng như hạ tầng.

Những rủi ro chính đến từ các cú sốc bên ngoài và các thách thức cơ cấu trong nước, nhưng với chính sách phù hợp và sự hỗ trợ cần thiết, Việt Nam đang ở vị thế thuận lợi để đạt được tăng trưởng bền vững, có giá trị gia tăng cao trong dài hạn.

"Tôi tin tưởng rằng sự năng động và động lực mạnh mẽ của người dân và doanh nghiệp Việt Nam sẽ là nền tảng vững chắc để nắm bắt các cơ hội trong năm 2026 và những năm tiếp theo, đồng thời quản lý hiệu quả các rủi ro tiềm ẩn có thể phát sinh. Yếu tố then chốt là tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu, song song với việc phát triển thị trường trong nước, đồng thời mở rộng và đa dạng hóa sự hiện diện của Việt Nam trên thị trường quốc tế", Giám đốc quốc gia ADB bày tỏ.

Đòn bẩy quan trọng tạo đà tăng trưởng hai con số

Đề cập tới mục tiêu phát triển hai con số của Việt Nam trong giai đoạn 2026-2030, ông Chakraborty cho rằng, mục tiêu tăng trưởng này mang ý nghĩa quan trọng như định hướng cho các nỗ lực cải cách của Chính phủ và việc đạt được mục tiêu phụ thuộc lớn vào hiệu quả triển khai các hành động cần thiết.

Để duy trì tăng trưởng cao trong thời gian dài, Việt Nam cần tiếp tục thúc đẩy các cải cách nền tảng nhằm mở rộng xuất khẩu, đầu tư và tiêu dùng, đồng thời duy trì ổn định kinh tế vĩ mô.

Trong ngắn hạn, một gói kích thích lớn cho đầu tư công có thể tạo cú hích cho tăng trưởng. Về dài hạn, việc đẩy nhanh đầu tư công vào hạ tầng chất lượng cao có thể giúp "mở khóa" đầu tư khu vực tư nhân và FDI, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Các khoản đầu tư này, bao gồm hạ tầng năng lượng sạch và hệ thống lưới điện hiện đại, cũng sẽ hỗ trợ cam kết đạt phát thải ròng bằng 0 của Chính phủ và huy động nguồn tài chính cho khí hậu.

Kích thích tài khóa và nới lỏng tiền tệ chỉ có thể thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững trong dài hạn nếu đi kèm với các nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh, bảo đảm khung khổ pháp lý minh bạch và thúc đẩy chuyển đổi số. Những cải cách này sẽ giúp doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị, nâng cao hiệu quả hoạt động của cả khu vực tư nhân và doanh nghiệp nhà nước.

Đồng thời, cần thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển công nghệ thông qua việc hình thành các thị trường hiệu quả cho khoa học, nghiên cứu và khởi nghiệp, nhằm đẩy nhanh chuyển đổi số và nuôi dưỡng một hệ sinh thái khởi nghiệp năng động. Sự hợp tác giữa khu vực công và khu vực tư nhân đóng vai trò then chốt trong việc nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo.

Bên cạnh cải cách quy định kinh doanh, Việt Nam cũng cần đầu tư mạnh mẽ vào phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nâng cao kỹ năng số, kỹ thuật và kỹ năng xanh, đồng thời củng cố hệ thống an sinh xã hội để tăng khả năng chống chịu và thúc đẩy tăng trưởng bao trùm. Những yếu tố này sẽ giúp nâng cao năng suất lao động – điều then chốt để chuyển đổi mô hình tăng trưởng.

Với việc duy trì tiến bộ vững chắc trong ổn định kinh tế vĩ mô, kết hợp hài hòa giữa kích thích ngắn hạn, cải cách cơ cấu dài hạn và phát triển nguồn nhân lực, Việt Nam có thể đạt được các mục tiêu tăng trưởng bền vững và xây dựng một nền kinh tế có khả năng chống chịu cao hơn, cạnh tranh hơn trong tương lai, ông Chakraborty khuyến nghị./.



