Kiên quyết xử lý dự án chậm tiến độ

Chiều 11/7, Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn Giám đốc Sở TN&MT, một trong nội dung được quan tâm đó là thực trạng nhiều dự án đã được UBND tỉnh Thanh Hóa giao đất nhưng qua nhiều năm, đã được gia hạn nhiều lần song nhà đầu tư vẫn không triển khai thực hiện hoặc triển khai thực hiện chậm và tình trạng gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực trong thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) trên địa bàn tỉnh.

Một vấn đề khác được quan tâm đó là việc, thẩm định, trình phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cấp huyện rất chậm, ảnh hưởng đến việc triển khai các công trình, dự án; kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất và đảm bảo nguồn thu ngân sách các cấp, thực trạng, nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Liên quan đến vấn đề này, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lê Sỹ Nghiêm thông tin, Thanh Hóa có 339 dự án, có 18 dự án không triển khai thực hiện, 231 dự chậm tiến độ từ 12 tháng trở lên và có 156 dự án chậm 24 tháng, tăng 96 dự án so với những năm trước đây. Lý do các dự án chậm, vi phạm luật đất đai do các dự án khó triển khai, không thể triển khai do giá cả, ảnh hưởng do đại dịch COVID-19, lãi suất ngân hàng cao.

Một số nhà đầu tư lập dự án không có tính khả thi, sát thực tế, không có năng lực thực hiện dự án, thậm chí có một số nhà đầu tư chờ để chuyển nhượng dự án và một phần lỗi thuộc về một số sở ngành, cấp huyện, địa phương.

Đối với các dự án chậm triển khai, không triển khai vi phạm luật đất đai đối với các nhà đầu tư đối với những dự án chậm tiến độ hoặc không triển khai, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường nêu rõ, đối với các dự án chậm chưa quá 24 tháng thì các đơn vị sở, ngành, địa phương phải đôn đốc thực hiện nếu vướng mắc thì phải phối hợp các cơ quan chức năng, yêu cầu nhà đầu tư phải báo cáo theo định kỳ.

Trường hợp các nhà đầu tư không thực hiện đúng tiến độ, chậm tiến độ, không triển khai dự án thì kiên quyết thu hồi đất các dự án vi phạm pháp luật về đất đai.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng nêu rõ, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành chức năng nâng cao chất lượng tham mưu chấp thuận chủ trương, địa điểm đầu tư dự án; đánh giá đúng năng lực nhà đầu tư, nhu cầu sử dụng đất, tính khả thi trong triển khai dự án, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án. Đồng thời không chấp nhận nhà đầu tư năng lực tài chính, năng lực triển khai thực hiện dự án hạn chế, không đảm bảo nguồn vốn và năng lực để hoàn thành đầu tư dự án; có dấu hiệu đầu cơ giữ đất để chuyển nhượng kiếm lời, không có ý định đầu tư.

Tình trạng sách nhiễu trong cấp sổ đỏ diễn ra

Cũng trong phiên chất vấn, ông Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa đặt thẳng câu hỏi có tình trạng gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực trong cấp sổ đỏ không? Ông Lê Sỹ Nghiêm, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa thừa nhận vẫn còn tình trạng nhũng nhiễu trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Theo Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Thanh Hóa, cơ quan này ghi nhận 149 đơn thư gửi về Sở phản ánh về tình trạng trên. Ngoài ra, còn nhận được thông tin phản ánh từ điện thoại và từ báo chí. Theo vị này, việc nhũng nhiễu từ nhiều khâu từ cấp xã, phường, lên đến Phòng TN&MT, chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai và trách nhiệm lớn nhất là thuộc về các chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

Ông Lê Sỹ Nghiêm cho rằng, việc xử lý khi phát hiện là cương quyết. Thời gian qua Sở TN&MT đã buộc thôi việc 1 viên chức, cảnh cáo 3 viên chức (có 1 lãnh đạo), khiển trách 5 viên chức (có 1 lãnh đạo).

Ngoài các vấn đề trên, vấn đề chậm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng được các cử tri quan tâm làm rõ, theo thống kê về kết quả thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận QSDĐ tính từ ngày 1/1/2022 đến ngày 31/5/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường cho thấy, đối với việc cấp giấy chứng nhận cho tổ chức, tổng số hồ sơ tiếp nhận là 256 hồ sơ. Đối với cấp giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân, tổng số hồ sơ tiếp nhận trên địa bàn tỉnh là 325.540 hồ sơ.