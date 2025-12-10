Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM nói gì khi "cò" nhà ở xã hội tràn lan trên TikTok, Facebook?

Sáng 10-12, kỳ họp thứ 6 (kỳ họp thường lệ cuối năm) HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp tục với hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn đối với Giám đốc Sở Xây dựng Trần Quang Lâm.

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Tú cho rằng thực tế hiện nay, trên nhiều nền tảng mạng xã hội, như TikTok, Facebook dễ dàng tìm thấy thông tin về nhà ở xã hội. Các thông tin này không đến từ các nguồn chính thống mà đến từ đội ngũ "cò" đất.

Đại biểu HĐND TPHCM Nguyễn Thị Việt Tú chất vấn Giám đốc Sở Xây dựng về vấn đề nhà ở xã hội

Đại biểu HĐND TP Nguyễn Thị Việt Tú đặt vấn đề là đơn vị đầu mối trong việc triển khai các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố, để nhà ở xã hội đến đúng người cần, Sở Xây dựng đã triển khai và phối hợp với đơn vị có chức năng để hướng dẫn người dân đăng ký như thế nào? Đồng thời, kiến nghị Sở Xây dựng cho thông tin cụ thể để người dân tiếp cận với nhà ở xã hội, không bị "cò" đất dẫn dắt.

"Người mua nhà ở xã hội là những đối tượng yếu thế, cần sự chăm lo của các cấp chính quyền. Nếu không có thông tin đầy đủ thì thay vì trả đúng giá theo quy định, người dân phải mất thêm phí cho "cò" đất" - đại biểu Nguyễn Thị Việt Tú nêu quan điểm.

Trả lời chất vấn của đại biểu Nguyễn Thị Việt Tú, Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Trần Quang Lâm cho biết trong năm 2025, thành phố đã thực hiện khoảng 12 ngàn căn nhà ở xã hội, hoàn thành khoảng 98% chỉ tiêu được Trung ương giao. TPHCM đã cơ bản đạt được các chỉ tiêu về nhà ở xã hội trong thời gian qua.

Hiện nay, các thủ tục, thể chế để xây dựng nhà ở xã hội đã tối giản, tạo điều kiện tối đa cho phát triển nhà ở xã hội.

Giám đốc Sở Xây dựng Trần Quang Lâm trả lời chất vấn của đại biểu

Sở Xây dựng đã nhận diện, có sự chuẩn bị trước tình trạng người dân xếp hàng dài để đăng ký mua nhà ở xã hội cũng như tình trạng "cò" nhà ở xã hội. Từ đó, có những giải pháp công khai, minh bạch để người dân tiếp cận với nhà ở xã hội; ưu tiên đối tượng người lao động có thu nhập thấp trong các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Theo Giám đốc Sở Xây dựng, hiện nay, tất cả dự án nhà ở xã hội phải công bố danh mục lên cổng thông tin điện tử của UBND thành phố và Sở Xây dựng. Sau khi có chủ trương, nhà đầu tư, sản phẩm hoàn thành, đủ điều kiện bán hàng thì tiếp tục công bố công khai, minh bạch.

Trước nhu cầu rất lớn về nhà ở xã hội và nhằm tránh tình trạng "cò", Sở Xây dựng đã xây dựng bộ tiêu chí. Khi người dân đăng ký mua nhà ở xã hội lên hệ thống điện tử, Sở sẽ sắp xếp theo tiêu chí, có tiêu chí ưu tiên. Các thủ tục đăng ký mua nhà ở xã hội được thực hiện hoàn toàn trên môi trường điện tử.

Giám đốc Sở Xây dựng cũng cho biết đang rà soát các vị trí đất gần các khu công nghiệp để nghiên cứu đầu tư, xây dựng các dự án nhà ở xã hội để đáp ứng nhu cầu của người dân.

Liên quan đến nội dung về công viên do các đại biểu đặt vấn đề, Giám đốc Sở Xây dựng Trần Quang Lâm cho biết thành phố có 497 công viên. "Để quản lý tốt thì không ai phù hợp hơn phường, xã" - ông Trần Quang Lâm nêu quan điểm.

Sở đã xây dựng bộ tiêu chí phân cấp. Những công viên liên phường, xã hoặc có yếu tố nhạy cảm, yếu tố lịch sử thì Sở Xây dựng quản lý; còn lại khoảng 90% sẽ giao cho phường, xã quản lý. Sở chỉ trực tiếp quản lý khoảng 40 công viên. Việc phân cấp này sẽ chính thức thực hiện từ đầu năm 2026.

Đối với nhu cầu dân sinh, ông Trần Quang Lâm cho hay phường - xã sẽ thống kê nhu cầu; Sở Xây dựng sẽ tổng hợp, phân tích theo các tiêu chí về mức độ cấp bách để đề xuất thành phố phân bổ nguồn vốn phù hợp.