Giảm giá cực mạnh nhằm lấy lại ngôi vương, mẫu sedan hạng C này đang có giá bán thấp nhất thị trường

Trong tháng 6, Kia Việt Nam tiếp tục điều chỉnh giá bán nhiều mẫu xe tại thị trường trong nước. Trong đó, đáng chú ý nhất là mẫu sedan hạng C Kia K3. Thương hiệu xe hơi đến từ Hàn Quốc đang bán 5 phiên bản Kia K3 tại Việt Nam, mức giảm giá từ 20 - 40 triệu đồng.



Cụ thể, Kia K3 1.6 AT Luxury và K3 1.6 AT Premium đều được giảm giá 20 triệu đồng, kéo giá bán thực tế xuống lần lượt là 599 và 629 triệu đồng.



Kia K3 1.6 Turbo GT giảm 34 triệu đồng xuống còn 725 triệu đồng. Kia K3 2.0 Premium có giá niêm yết 685 triệu đồng, giảm 36 triệu đồng xuống còn 649 triệu đồng.



Giảm giá mạnh nhất trong tháng này là phiên bản Kia K3 1.6 MT Deluxe. Mẫu xe được điều chỉnh giá giảm 40 triệu đồng, giúp giá bán thực tế hiện chỉ còn 539 triệu đồng. Giá bán này chỉ tương đương các phiên bản số tự động thấp nhất của Toyota Vios hay Honda City hạng B.



Như vậy sau 2 đợt điều chỉnh giá liên tiếp trong thời gian ngắn, Kia K3 đã giảm giá cao nhất lên tới 94 triệu đồng, mức giảm mạnh này thuộc về bản K3 1.6 Turbo GT.



Hiện tại, Kia K3 là một trong những mẫu sedan hạng C có giá bán thấp nhất thị trường, chỉ cao hơn MG5. Ở thời điểm hiện tại, Kia K3 cũng là mẫu sedan hạng C duy nhất trên thị trường có phiên bản số sàn.



Động thái giảm giá mạnh trong tháng đến từ việc sụt giảm mạnh doanh số của chiếc sedan này. Trước đây, Kia K3 luôn là chiếc xe bán chạy nhất phân khúc sedan hạng C. Tuy nhiên, theo báo cáo từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và TC Motor, tính hết 5 tháng đầu năm 2023, doanh số của Kia K3 đạt 1.295 xe. Sự sụt giảm mạnh này khiến mẫu xe không còn đứng ở vị trí sedan hạng C bán chạy nhất thị trường mà chỉ là mẫu xe bán chạy thứ hai phân khúc với , xếp sau Mazda 3 do Thaco lắp ráp và phân phối.



Về ngoại thất, Kia K3 tạo ấn tượng với lưới tản nhiệt “Mũi hổ – Tiger Nose” thiết kế mở rộng, nối liền cụm đèn trước và kết hợp nhận diện logo mới. Mặt trước nổi bật với cụm đèn chiếu sáng LED nối liền lưới tản nhiệt mũi hổ kết hợp cùng bộ ốp cản mới.



Mặt bên xe có các đường gân dập nổi xuyên suốt từ đầu xe đến đuôi. Mặt sau xe có cụm đèn LED hai tầng dạng đồ họa đồng nhất với đèn chiếu sáng chính. Cản sau với bộ khuếch tán sơn đen gia tăng vẻ thể thao và khỏe khoắn cho phần đuôi xe. Bộ mâm hợp kim kích thước 17 inch được thiết kế dạng đa chấu mới.



Bên trong nội thất xe được trang bị màn hình giải trí đa phương tiện kích thước 10.25 inch lớn nhất phân khúc được tích hợp các tính năng cao cấp như: Apple CarPlay/Android Auto, hệ thống định vị Navigation, kết nối Bluetooth với hệ thống âm thanh 6 loa.



Vô lăng 3 chấu bọc da, tích hợp các phím chức năng. Ghế lái và ghế hành khách trước của Kia K3 được trang bị tính năng sưởi, làm mát ghế ngồi. Hàng ghế sau rộng rãi, tích. Xe có điều hòa khí hậu 2 vùng độc lập.



Sedan phân khúc C này được trang bị hai tùy chọn động cơ: Xăng Gamma 1.6L MPI với công suất tối đa 126 mã lực và mô-men xoắn cực đại 155 Nm đi kèm hộp số sàn hoặc tự động 6 cấp, cùng với đó là Nu 2.0L MPI với công suất tối đa 150 mã lực và mô-men xoắn cực đại 192. Cả hai đều đi kèm hệ dẫn động cầu trước.



Tuy theo phiên bản mà Kia K3 có các trang bị nổi bật như: Khởi động từ xa, sạc không dây, cốp mở điện thông minh... Hàng loạt tính năng an toàn của xe phải kể đến như 6 túi khí, camera lùi, cảm biến áp suất lốp, cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước, sau...



Các đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Kia K3 tại Việt Nam là Honda Civic, Toyota Altis, Mazda3.