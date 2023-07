Giảm lỗ với cổ phiếu Hòa Phát, một doanh nghiệp báo lãi quý 2 cao gấp 21 lần cùng kỳ năm trước

CTCP Hóa An (mã DHA) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2023 với doanh thu thuần gần 101 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ. Giá vốn giảm giúp biên lãi gộp được cải thiện từ 24% lên 33% tương ứng lợi nhuận gộp đạt 33 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong kỳ, doanh thu tài chính giảm 33% xuống hơn 2 tỷ trong khi chi phí tài chính được hoàn nhập gần 22 tỷ đồng. Hóa An không phải chịu chi phí lãi vay do đó đây nhiều khả năng là khoản dự phòng đầu tư tài chính. Công ty không phát sinh chi phí bán hàng trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp tăng gấp 3 lần lên 13 tỷ đồng.

Kết quả, Hóa An lãi sau thuế hơn 35 tỷ đồng, gấp 21 lần con số quý 2/2022.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Hóa An ghi nhận doanh thu thuần gần như đi ngang ở mức 176 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 51 tỷ đồng, tăng 139% so với cùng kỳ năm trước. Với kết quả đạt được, công ty đã hoàn thành 48% kế hoạch doanh thu và 70% mục tiêu lợi nhuận.

Tính đến thời điểm 30/6/2023, tổng tài sản của Hóa An đạt hơn 461 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ. Hơn nửa tài sản công ty dùng để đầu tư tài chính ngắn hạn trong đó 165 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng, còn lại dành để đầu tư chứng khoán. Khoản chứng khoán kinh doanh của doanh nghiệp này hiện có giá gốc 89 tỷ đồng, không thay đổi so với đầu năm. Trong đó nổi bật là khoản 2,64 triệu cổ phiếu HPG, giá gốc hơn 80 tỷ đồng.

DHA hiện dự phòng giảm giá đầu tư hơn 14 tỷ, giảm khoảng 22 tỷ đồng so với đầu năm. Khả năng cao diễn biến hồi phục của cổ phiếu HPG trong quý 2 đã giúp khoản đầu tư của Hóa An bớt lỗ.