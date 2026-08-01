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Gian lận thi ở Quảng Trị: Hủy kết quả thi của con Hiệu trưởng Trường THPT Lê Trực

| | Sống

Cơ quan chức năng huỷ kết quả thi của 5 thí sinh, trong đó có trường hợp con của Hiệu trưởng trường THPT Lê Trực và 1 trường hợp đang xin ý kiến của Bộ GD&ĐT.

Liên quan đến tiêu cực tại điểm thi Tốt nghiệp THPT ở Quảng Trị , trả lời PV Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị xác nhận, có 5 trường hợp bị huỷ kết quả thi, trong đó có trường hợp thí sinh là con trai của ông Nguyễn Minh Đức - Hiệu trưởng Trường THPT Lê Trực. Ngoài ra, liên quan đến sự việc này, theo lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị, còn một trường hợp thí sinh đang xin ý kiến của Bộ GD&ĐT.

Như Báo điện tử VTC News đưa tin, trước đó, mạng xã hội lan truyền bài đăng được cho là nội dung tố cáo tiêu cực tại điểm thi Trường THPT Lê Trực (tỉnh Quảng Trị) trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Theo nội dung các bài đăng, người phản ánh cho rằng tại điểm thi này, một số cán bộ coi thi và thành viên hội đồng thi có hành vi hướng dẫn, chỉ bài cho thí sinh trong quá trình làm bài. Thông tin trên nhanh chóng thu hút sự quan tâm, bình luận và chia sẻ của nhiều tài khoản trên mạng xã hội.

Điểm thi Trường THPT Lê Trực nơi xảy ra ra tiêu cực. (Ảnh: CTV)

Sau khi nắm được thông tin phản ánh đang lan truyền trên mạng xã hội về nghi vấn tiêu cực tại điểm thi trường THPT Lê Trực, Sở GD&ĐT Quảng Trị vào cuộc kiểm tra, xác minh các nội dung liên quan để làm rõ vụ việc.

Ông Nguyễn Minh Đức - Hiệu trưởng Trường THPT Lê Trực (xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị) cũng xác nhận nắm được thông tin lan truyền trên mạng.

Theo Hiệu trưởng Trường THPT Lê Trực, trong kỳ thi vừa qua, nhà trường có một giáo viên làm phó điểm thi và một thư ký tại điểm thi Trường THPT Lê Trực, còn lại là giáo viên từ trường khác đến coi thi. Riêng cá nhân ông Đức, do năm nay có con dự thi tốt nghiệp THPT nên không tham gia làm các nhiệm vụ tại kỳ thi. Ông này cũng phủ nhận thông tin con mình được giám thị hỗ trợ làm bài.

Sau đó, Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tỉnh Quảng Trị cũng có thông tin chính thức liên quan đến tiêu cực xảy ra tại điểm thi Trường THPT Lê Trực (xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị).

Cụ thể, trên cơ sở kết quả điều tra của cơ quan có thẩm quyền, đã xác định có 2 giáo viên làm nhiệm vụ tại điểm thi và 9 thí sinh dự thi có liên quan trực tiếp đến hành vi gian lận, tiêu cực tại Điểm thi Trường THPT Lê Trực.

Ngày 17/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị ra quyết định khởi tố vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại điểm thi Trường THPT Lê Trực trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Khởi tố 2 bị can là ông Trần Đức Lực (SN 1979) - Giáo viên Trường THPT Lê Trực (Tổ trưởng chuyên môn Toán, Phó Trưởng điểm thi Trường THPT Lê Trực) và bà Đoàn Thị Thanh Bình (SN 1978) - Giáo viên Trường THPT Lê Trực (Tổ trưởng chuyên môn Ngữ Văn, Thư ký điểm thi Trường THPT Lê Trực).

Bộ GD&ĐT chỉ rõ nguyên nhân gian lận thi tại Tuyên Quang, Quảng Trị

Theo Nguyễn Vương/VTCnews

VTCnews

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