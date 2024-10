Giao dịch bứt phá – Du lịch thả ga cùng Chứng khoán KIS

Chứng sĩ "say hi", rinh ngay quà khủng!

Theo đó, trong thời gian diễn ra chương trình, nhà đầu tư có tài khoản giao dịch tại Chứng khoán KIS sẽ có cơ hội nhận được vô số giải thưởng hấp dẫn với tổng giá trị lên tới 1.2 tỷ đồng, bao gồm giải hàng tháng và giải chung cuộc. Cơ cấu giải thưởng hàng tháng gồm 6 giải Nhất, mỗi giải là một chiếc điện thoại SamSung Zflip 5; và 9 giải Nhì, mỗi giải là một chiếc máy ảnh Fujifilm Instax. Đặc biệt, giải thưởng chung cuộc được trao với hai hạng mục, gồm 3 giải Đặc biệt, mỗi giải là một chuyến du lịch tới xứ sở Kim chi – Hàn Quốc dành cho top 3 nhà đầu tư có giá trị giao dịch cao nhất; giải thưởng quay số may mắn, gồm 2 giải Nhất, 10 giải Nhì, 10 giải Ba lần lượt là các chuyến du lịch Hàn Quốc, Đài Loan và Malaysia. Nhà đầu tư là khách hàng của Chứng khoán KIS sẽ có cơ hội đặt chân tới những địa điểm du lịch đẹp nhất, trải nghiệm những nét đẹp văn hoá và thưởng thức những món ăn ngon đặc sắc nhất tại các quốc gia dẫn đầu về phát triển du lịch tại Châu Á.

Điều kiện để tham gia chương trình Chứng sĩ "Say hi" là các nhà đầu tư cần đăng ký tài khoản giao dịch chứng khoán trên ứng dụng iKIS. Mỗi giá trị giao dịch từ 3 tỷ đồng sẽ nhận được một mã quay thưởng, mỗi nhà đầu tư là khách hàng của Chứng khoán KIS có thể nhận được nhiều mã trong một kỳ quay số. Thông tin thể lệ chi tiết về chương trình Chứng sĩ "Say hi", nhà đầu tư vui lòng truy cập website của Chứng khoán KIS tại đây, hoặc trang fanpage facebook chính thức (https://www.facebook.com/kisvietnamsecurities).

Với mục tiêu phát triển cộng đồng và đồng hành cùng nhà đầu tư chứng khoán, trong thời gian qua chứng khoán KIS Việt Nam đã tổ chức nhiều chương trình, cuộc thi thú vị nhằm tạo môi trường trải nghiệm, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm từ đó giúp nhà đầu tư nâng cao năng lực đầu tư, tối ưu hoá lợi nhuận ví dụ như: Đấu chứng, hứng tiền; Bản lĩnh Chứng trường 2024;… với hàng trăm giải thưởng có giá trị tiền tỉ, thu hút được hàng ngàn khách hàng tham gia.

Ứng dụng giao dịch chứng khoán iKIS đồng hành cùng nhà đầu tư

Đồng hành cùng các nhà đầu tư tại chương trình Chứng sĩ "Say hi" với mục tiêu mang lại những trải nghiệm khách hàng tốt nhất, ứng dụng giao dịch chứng khoán iKIS đã và đang dần chinh phục và có chỗ đứng vững chắc trên thị trường chứng khoán. Dù ra mắt chưa lâu, nhưng ứng dụng giao dịch chứng khoán iKIS đã thu hút được hàng chục nghìn người dùng, để lại nhiều đánh giá 5 sao và nhiều phản hồi tốt trên Appstore hay Google Play.

Đặt lệnh trên iKIS dễ dàng với 2 chế độ cơ bản và nâng cao

Với chiến lược tăng cường phát triển ứng dụng công nghệ đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, iKIS mang tới những trải nghiệm công nghệ tiên tiến, tích hợp "all in one" các tiện ích giúp nhà đầu tư tiết kiệm thời gian, tối ưu hiệu quả đầu tư.

Ứng dụng giao dịch chứng khoán iKIS được thiết kế với giao diện hiện đại, dễ sử dụng, có thể tiếp cận mọi đối tượng nhà đầu tư, đặc biệt phù hợp với người mới bắt đầu. Bên cạnh đó, iKIS tổng hợp đầy đủ thông tin về tài chính & chứng khoán nhanh nhất, chính xác nhất. Đặc biệt, ứng dụng còn có rất nhiều tính năng như cảnh báo giá chứng khoán, công cụ phân tích kỹ thuật miễn phí, hữu ích cho nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán. Nhà đầu tư được cá nhân hóa tính năng Đặt lệnh với hai màn hình giao dịch Cơ bản và Nâng cao; giải thích các thuật ngữ chứng khoán cho người mới bắt đầu.

Chỉ 3 phút mở tài khoản với eKYC

Bắt kịp xu hướng chuyển đối số, tính năng mở tài khoản trực tuyến bằng eKYC cũng có sự nâng cấp giúp các nhà đầu tư dễ dàng mở tài khoản, ký hợp đồng điện tử tức thì mọi lúc, mọi nơi và có thể nhanh chóng bắt đầu giao dịch ngay chỉ sau 3 phút thực hiện.

Gần 14 năm thành lập, Chứng khoán KIS đã tạo lập được vị trí vững chắc trên thị trường chứng khoán với sự hậu thuẫn về tài chính, con người và công nghệ vô cùng mạnh mẽ từ Công ty TNHH Đầu tư và Chứng khoán Hàn Quốc (Korea Investment & Securities Co., Ltd, KIS Hàn Quốc), cùng việc kế thừa những công nghệ hiện đại từ công ty mẹ, KIS Việt Nam ý thức được tầm quan trọng của việc ứng dụng chuyển đổi số và công nghệ trong việc nâng cao trải nghiệm khách hàng, cũng như tối ưu hiệu quả đầu tư kinh doanh.

Nhắc đến iKIS, đại diện doanh nghiệp, Ông Park Won Sang - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam, cho biết: "Với mục tiêu luôn đổi mới, sáng tạo, cập nhật các xu hướng công nghệ hiện đại nhất của thị trường, thực hiện chiến lược chuyển đổi số, cung cấp các dịch vụ đa dạng chỉ trong một ứng dụng điện thoại, chúng tôi mong rằng cả thị trường chứng khoán có thể "thu nhỏ" trong lòng bàn tay khi nhà đầu tư sử dụng iKIS, để iKIS trở thành một người bạn đồng hành không thể thiếu cho các nhà đầu tư chứng khoán".

Tham khảo thêm về ứng dụng iKIS tại: https://ikis.kisvn.vn/