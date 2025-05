Ca khúc thay đổi cuộc đời nam ca sĩ điển trai quê Thái Bình, hàng triệu khán giả thích mê

Trong những năm gần đây, nhạc Việt chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của một thế hệ nghệ sĩ trẻ tài năng. Một trong những cái tên nổi bật nhất chính là MONO – nam ca sĩ điển trai đến từ Thái Bình, người đã làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng âm nhạc với ca khúc "Waiting For You". Đối với MONO, ca khúc này không chỉ là một bản hit mà còn là cột mốc định hình sự nghiệp, mở ra cánh cửa vững chắc trong làng giải trí Việt Nam.

MONO và anh trai Sơn Tùng.

Từ cái bóng quá lớn đến ánh hào quang riêng

Là em trai của ca sĩ Sơn Tùng M-TP – một trong những ngôi sao hàng đầu của V-pop – MONO từng đối mặt với không ít áp lực khi quyết định bước vào con đường âm nhạc. Nhiều người hoài nghi, đặt dấu hỏi về năng lực thực sự của anh, lo ngại rằng cái bóng của người anh quá lớn. Thế nhưng MONO đã chọn con đường riêng, với màu sắc âm nhạc độc đáo, phong cách biểu diễn cá tính và tinh thần cầu tiến rõ rệt.

'Waiting For You' – bước ngoặt vàng trong sự nghiệp

Ra mắt vào tháng 8 năm 2022, "Waiting For You" ngay lập tức tạo nên một làn sóng mạnh mẽ trên các nền tảng nhạc số và mạng xã hội. Với giai điệu bắt tai, ca từ gần gũi, pha trộn giữa pop và R&B hiện đại, ca khúc này đã chạm đến cảm xúc của hàng triệu khán giả trẻ. Chỉ sau vài tuần, "Waiting For You" leo lên top đầu các bảng xếp hạng, lọt top trending YouTube và lan tỏa trên TikTok, tạo nên hàng loạt bản cover và remix.

Đây là bài hát giúp MONO thoát khỏi cái mác "em trai Sơn Tùng", khẳng định mình là một nghệ sĩ độc lập với bản sắc riêng. Giai điệu giàu cảm xúc, phong cách biểu diễn đầy năng lượng cùng hình ảnh được đầu tư kỹ lưỡng đã giúp MONO chinh phục được khán giả ở mọi lứa tuổi.

MONO ngày càng khẳng định được tài năng.

Anh hợp tác với nhiều nghệ sĩ tiền bối, đình đám như Phương Thanh

Không dừng lại ở một bản hit

Sau "Waiting For You", MONO tiếp tục cho thấy sự nghiêm túc và đầu tư bài bản trong âm nhạc. Anh không ngừng cải tiến phong cách, thử nghiệm nhiều thể loại khác nhau và gặt hái thêm nhiều thành công. Dù mới chỉ bắt đầu sự nghiệp chưa lâu, nhưng MONO đã chứng minh anh là một ngôi sao trẻ đầy triển vọng, có đủ tài năng và bản lĩnh để đi đường dài.