Giao dịch cổ phiếu ACB, một công ty chứng khoán bị xử phạt

Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Chứng khoán Thiên Việt (mã: TVS) do đã có hành vi không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Cụ thể, Chứng khoán Thiên Việt, tổ chức có liên quan đến bà Đinh Thị Hoa, Thành viên HĐQT NH TMCP Á Châu (mã: ACB) đã mua 5.000 cổ phiếu ACB vào ngày 21/6/2022 nhưng không báo cáo và công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch. Do đó, TVS bị phạt số tiền là 7,5 triệu đồng.

Về kết quả kinh doanh quý 4/2022, Thiên Việt ghi nhận lãi sau thuế giảm mạnh 67% so với cùng kỳ, xuống còn 48 tỷ đồng. TVS cho biết, hoạt động tự doanh của công ty ghi nhận các khoản chênh lệch giảm do đánh giá lại các khoản đầu tư, nguyên nhân do thị trường chứng khoán suy giảm trong quý cuối năm. Lũy kế cả năm 2022, công ty đạt 67 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, sụt giảm tới 87% so với năm 2021 và cũng là mức lãi thấp nhất trong vòng 10 năm trở lại đây.

Trái với kết quả kinh doanh kém khả quan của TVS, lợi nhuận hợp nhất trước thuế cả năm 2022 của ACB đạt 17.021 tỷ đồng, tăng 50% so với năm 2021 và vượt kế hoạch cả năm (15.000 tỷ đồng).

Cuối năm 2022, tổng tài sản của ACB đạt 606.960 tỷ đồng, tăng 15,9% so với năm 2021. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 15,2% lên 410.153 tỷ đồng, ngân hàng tiếp tục không nắm giữ trái phiếu doanh nghiệp. Tiền gửi khách hàng tăng 9,3% lên 415.754 tỷ đồng. Trong đó, tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) đạt 22,2%.

Về chất lượng tài sản, tỷ lệ nợ xấu ACB ở mức thấp 0,74%, giảm so với 0,78% cuối năm 2021 và là năm thứ 7 liên tiếp ở mức dưới 1%. Tỷ lệ dự phòng bao nợ xấu đạt 155%.