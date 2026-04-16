Giáo sư Trần Đình Long kiến nghị trồng loại cây gọi là "vàng mọc trên đất" tại ĐHCĐ công ty của ông Trần Duy Hưng

Sáng ngày 16/4, Công ty cổ phần Tập đoàn giống cây trồng Việt Nam (Vinaseed - mã: NSC) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Phát biểu tại Đại hội, Giáo sư, TSKH, Viện sĩ Trần Đình Long – Thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng Khoa học cấp cao của Tập đoàn Vinaseed chia sẻ, trong vòng 1 năm, HĐQT Vinaseed thay đổi rất nhiều, từ phòng họp cho đến cách tổ chức, vai trò Hội đồng quản trị được thể hiện rõ hơn.

Dẫn lại lời dạy của giáo sư trong khóa quản trị ông từng theo học, ông Long cho biết, Hội đồng quản trị là bộ phận "nhìn ra tiền" còn Ban điều hành là bộ phận "làm ra tiền".

GS.VS. Trần Đình Long

Giáo sư Trần Đình Long đánh giá rất cao mô hình điều hành mới. Việc không chỉ có Tổng giám đốc mà toàn bộ 9 lãnh đạo đầu ngành cùng tham gia vào Ban điều hành là một phương thức quản trị hiện đại, tạo nên sức mạnh tổng hợp cho doanh nghiệp.

Với tư cách là Thành viên Hội đồng quản trị độc lập, Giáo sư Trần Đình Long khẳng định cơ quan này đã làm đúng chức năng định hướng chiến lược, giám sát và đặc biệt là sự đồng hành sát sao cùng doanh nghiệp. Vai trò của Hội đồng quản trị đã làm bài bản, trách nhiệm, đúng chức năng.

Ông nhấn mạnh hai nền tảng đổi mới mang lại hiệu quả vượt trội trong thời gian qua là việc thành lập Hội đồng Khoa học cấp cao và Viện Nghiên cứu Vinaseed (VRI).

Hội đồng Khoa học kỳ này quy tụ những chuyên gia, nhà khoa học hàng đầu từng giữ vị trí quan trọng tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tạo nên một tầm vóc mới cho công tác nghiên cứu.

Viện Nghiên cứu Vinaseed (VRI) nâng vị thế của Vinaseed lên rất là cao.

Giáo sư Trần Đình Long cho rằng thế mạnh của Vinaseed không chỉ nằm ở việc bán hạt giống mà là cung cấp một bộ giải pháp toàn diện cho nông dân, bao gồm cả việc bao tiêu sản phẩm với giá cao. Đây chính là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa khoa học công nghệ, thị trường và hợp tác quốc tế. Thay vì chỉ hô hào khẩu hiệu, công ty đã thực sự tạo ra những thay đổi về chất trong chuỗi giá trị nông nghiệp, giúp người nông dân yên tâm sản xuất và nâng cao thu nhập một cách bền vững.

Hướng tới tương lai, Giáo sư Trần Đình Long kiến nghị Vinaseed cần đặc biệt quan tâm đến mảng cây họ đậu, bên cạnh các thế mạnh về lương thực và rau màu. Ví dụ như đậu tương, lạc, đậu xanh...

Giáo sư Trần Đình Long cho biết, "Trồng đậu tương, người ta bảo "vàng mọc trên đất"."

Nông nghiệp nhiệt đới đất hay bị xói mòn, hay dùng hóa chất, nếu đưa luân canh một cây họ đậu vào, vừa giảm phát thải của việc trồng lúa liên tục, lại vừa cải tạo đất.

Theo Giáo sư Trần Đình Long, Việt Nam một năm phải nhập tới 80% lượng đậu tương của nước ngoài để làm thức ăn chăn nuôi và sữa đậu nành. Nếu Vinaseed làm mảng giống này, chỉ cần làm vụ Đông ở Đồng bằng sông Hồng, đưa một giống đậu mùa ngắn ngày (khoảng 85-90 ngày), năng suất đậu tương có thể đạt 3 tấn chứ không phải 2 tấn. Khi đó vừa là nông nghiệp xanh, hiệu quả cao, lại phát triển thêm mảng giống.

Ông kỳ vọng với hệ sinh thái hiện có cùng định hướng chế biến sâu và gia tăng giá trị chuỗi, Vinaseed cùng Tập đoàn PAN sẽ đóng góp nhiều hơn vào tăng trưởng ngành nông nghiệp.