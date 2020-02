Giáo sư Trần Văn Tuấn (từ ÚC): Nhiều người nghĩ nhiễm SARS-CoV-2 là án tử. Không đúng!

Biểu đồ 1: Nguy cơ tử vong tính bằng tỉ suất trên 100 người-tháng theo độ tuổi (bên trái) và tính theo CFR (bên phải: tức tỉ lệ tử vong trên 100 người bị nhiễm -- bất kể thời gian theo dõi). Đường đứt đoạn màu nâu là nguy cơ trung bình. Người trên 60 tuổi có nguy cơ tử vong tăng gấp 2,2 lần so với trung bình (4,6 / 100 người-tháng). Nguồn: "The Epidemiological Characteristics of an Outbreak of 2019 Novel Coronavirus Diseases (COVID-19) — China, 2020", CCDC Weekly / Vol. 2 / No. x.