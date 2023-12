Giáo sư Việt Nam duy nhất lọt top 10 "Ngôi sao khoa học đang lên xuất sắc thế giới" 2023 là ai?

Mới đây, Research.com đã công bố bảng xếp hạng Best Rising Stars of Science in the World 2023 Ranking - Bảng xếp hạng ngôi sao khoa học đang lên xuất sắc trên thế giới 2023. Trong đó, Giáo sư Trần Xuân Bách (SN 1984, Hà Nội) - giảng viên trường Đại học Y Hà Nội, là nhà khoa học của Việt Nam duy nhất có mặt trong top 10 bảng xếp hạng này.

Cho những ai chưa biết, Research.com là cổng thông tin điện tử uy tín dành cho các nhà khoa học thế giới. Đây là năm thứ hai trang này công bố bảng xếp hạng Best Rising Stars of Science in the World 2023 Ranking. Bảng xếp hạng gồm danh sách 1.000 nhà khoa học hàng đầu từ tất cả lĩnh vực nghiên cứu chính, trong đó thống kê chỉ xét người có công bố đầu tiên trong 12 năm trở lại đây.

Chân dung Giáo sư Trần Xuân Bách

Cụ thể, Giáo sư Trần Xuân Bách xếp ở vị trí thứ 2, còn Mohsen Sheikholeslami (người Iran) dẫn đầu bảng xếp hạng này. Top 10 còn có các nhà khoa học đến từ các quốc gia: Trung Quốc (5 người), Mỹ, Italy, Pakistan (mỗi quốc gia 1 người).

Được biết, Giáo sư Trần Xuân Bách chính thức được cấp bằng Tiến sĩ ngành Y tế công cộng; chuyên ngành Chính sách và Dịch vụ y tế tại Đại học Alberta (Canada) vào năm 2012. Hiện, Giáo sư Trần Xuân Bách đang là Giảng viên cao cấp, Phó Trưởng Bộ môn Kinh tế Y tế, Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng, Trường Đại học Y Hà Nội. Giáo sư Trần Xuân Bách là một trong 3 người trẻ nhất được công nhận chức danh Giáo sư năm 2023, trước đó thầy cũng từng là Phó giáo sư trẻ nhất Việt Nam khi mới 32 tuổi.

Thầy Bách là một trong 3 người trẻ nhất được công nhận chức danh Giáo sư năm 2023

Các hướng nghiên cứu chính của Giáo sư Trần Xuân Bách gồm: Kinh tế Y tế, Dịch vụ Y tế và Chính sách Y tế; Mô hình hóa kinh tế và dịch tễ ứng dụng trong dự báo và kiểm soát bệnh tật toàn cầu; Kinh tế lượng ứng dụng trong Công nghệ Y tế số.

Về các thành tích, năm 2015, Giáo sư được Trung tâm nghiên cứu AIDS, Đại học Johns Hopkins (Mỹ) trao giải thưởng Nghiên cứu quốc tế về lâm sàng và dự phòng. Năm 2020, thầy được nhận giải thưởng Noam Chomsky - Giải thưởng về Thành tựu trong nghiên cứu. Cuối tháng 11 vừa qua, thầy cũng được đưa vào danh sách nhà khoa học trong top 1% được trích dẫn nhiều nhất của Clarivate năm 2023.