Giây phút đáng sợ: Máy bay chở ca sĩ nổi tiếng gặp sự cố, cửa thoát hiểm mở tung ở độ cao hàng nghìn mét

Mới đây, trang Mirror đã đưa tin về sự cố xảy ra với chiếc máy bay chở ban nhạc của Tierry, ca sĩ - nhạc sĩ nổi tiếng người Brazil sở hữu hơn 7 triệu người theo dõi trên Instagram, khi họ đang trên đường trở về từ một buổi biểu diễn tại Brazil.



Truyền thông địa phương cho biết, máy bay dự kiến sẽ thực hiện hành trình của mình từ Sao Luis đến Salvador, Brazil vào ngày 17/06 (giờ địa phương). Tuy nhiên, chỉ 30 phút sau khi cất cánh, khi máy bay đang ở độ cao hàng ngàn mét trên không thì cánh cửa thoát hiểm phía bên trái đã bất ngờ bật mở hoàn toàn.

Hình ảnh cắt ra từ đoạn video khiến nhiều người rùng mình (Ảnh: Twitter)

Dựa theo đoạn video ghi lại sự cố, có thể thấy các hành khách ngồi ở phía đầu máy bay trong khi đó dụng cụ và hành lý của được đặt gần phía sau. Sau khi cửa thoát hiểm bật mở, gió tràn vào khoang máy bay và khiến mọi người vô cùng hoảng sợ, hầu hết hành khách đều quay đi chỗ khác và cố gắng không nhìn ra ngoài cửa.

Báo cáo cho biết dù sự cố xảy ra bất ngờ nhưng phi công đã nhanh chóng trấn an hành khách và thực hiện việc hạ cánh khẩn cấp thành công xuống sân bay Hugo da Cunha Machado. Dù may mắn không có ai bị thương do sự cố này nhưng thông tin về vụ việc vẫn nhận được sự quan tâm của nhiều người.

Đối mặt với sự cố, phi công đã bình tĩnh trấn an hành khách và hạ cánh an toàn (Ảnh: Twitter)

Trước đó, một sự việc tương tự liên quan đến cửa thoát hiểm máy bay cũng đã xảy ra với hãng hàng không Asiana Airlines. Theo đó, một hành khách ở độ tuổi 30 ngồi ở ghế khẩn cấp đã tự ý mở cửa thoát hiểm khi máy bay ở độ cao khoảng hơn 200 mét so với mặt đất và còn khoảng 2 đến 3 phút nữa là hạ cánh. Ngay sau khi máy bay hạ cánh thành công, hành khách này đã bị cảnh sát bắt giữ vì hành vi của mình.

Nhận định về sự cố hy hữu này, chuyên gia hàng không Geoffrey Thomas của Airline Ratings chia sẻ với CNN: "Về mặt kỹ thuật, cửa thoát hiểm không thể mở khi máy bay đang bay. Tuy nhiên, bằng cách nào đó, sự cố này vẫn xảy ra".

Nguồn: Mirror