Giò lụa không thể thiếu dịp Tết nhưng xuất hiện 3 dấu hiệu này thì đừng ăn vì có thể "nhiễm độc"

Theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh (Nguyên giảng viên Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội), hàn the là hóa chất vô cùng độc hại, được Bộ Y tế nghiêm cấm dùng trong chế biến thực phẩm. Do có đặc tính gắn kết với thực phẩm nên hàn the làm cho thực phẩm khó tiêu hơn bình thường rất nhiều.

Chưa hết, hàn the không bị thải loại hoàn toàn mà còn có khả năng tích tụ vào cơ thể lên đến 15% so với lượng tiếp nhận. Nếu thường xuyên ăn giò, chả có sử dụng hàn the, bạn rất dễ bị ngộ độc mãn tính, suy gan, suy thận, biếng ăn, da xanh xao, suy nhược cơ thể, teo tinh hoàn, vô sinh. Phụ nữ mang thai ăn giò, chả chứa hàn the dễ gây nhiễm độc thai nhi…

Thực tế thì hàn the từng được sử dụng trong công nghệ thực phẩm do có thể giữ thực phẩm tươi ngon trong thời gian dài, không bị ôi thiu. Đồng thời, do giúp tăng độ dẻo của thực phẩm nên hàn the được sử dụng để ướp thịt, cá. Tuy nhiên, ông Thịnh khẳng định, rất nhiều nước đã cấm việc sử dụng chất này trong chế biến thực phẩm vì những ảnh hưởng tiêu cực và lâu dài về sức khỏe.