Giới chuyên gia cảnh báo rủi ro Fed sắp ‘quay xe’ tăng lãi suất trong năm 2025

Các nhà đầu tư đang bắt đầu đề cập đến khả năng Fed tăng lãi suất trong năm nay. Vấn đề không chỉ là nền kinh tế có duy trì được đà tăng trưởng hay các chính sách mới về thuế quan, nhập cư có gây ra lạm phát hay không. Đối với các nhà đầu tư, câu hỏi quan trọng là liệu Fed có cần nhiều tín hiệu rõ ràng hơn cần thiết để tăng lãi suất so với việc cắt giảm hay không?

Những động thái trong quá khứ cho thấy Fed thường đưa ra những dấu hiệu thay đổi trước rất lâu và cần đảm bảo những điều đó là đúng trước khi bắt đầu tăng lãi suất.

Kể từ khi bắt đầu thông báo sự thay đổi về chính sách sau cuộc họp vào năm 1994, Fed chỉ chuyển từ cắt giảm sang tăng lãi suất 1 lần trong vòng chưa đầy 1 năm. Đó là thời điểm đặc biệt, khi Fed hạ lãi suất vào cuối năm 1998 khi Long-Term Capital Management sụp đổ có thể khiến Phố Wall rơi vào khủng hoảng. Khi tình hình ổn định hơn, Fed tăng lãi suất trở lại. Khi đó, sự thay đổi này mất đến 7 tháng để thực hiện ngay cả khi bong bóng dot-com đang được “thổi phồng”.

Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng Fed đã rút kinh nghiệm trước cú sốc lạm phát năm 2021 - 2022 và sẽ hành động nhanh chóng khi lạm phát có nguy cơ tái diễn.

Ed Al-Hussainy, chiến lược gia lãi suất toàn cầu tại Columbia Threadneedle Investments cho biết: "Fed sẽ không ám chỉ đến việc tăng lãi suất cho đến khi có nhiều dữ liệu hơn".

Trong khi đó, số liệu mới công bố cho thấy CPI cơ bản trong tháng 12 tăng 0,4% so với tháng trước và tăng 2,9% so với cùng kỳ năm ngoái. CPI lõi tăng 3,2% trong tháng 12 so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 0,2% so với tháng trước.

Theo Ellen Zentner, chiến lược gia kinh tế trưởng của Morgan Stanley Wealth Management, số liệu "sẽ không thay đổi kỳ vọng về việc Fed tạm dừng điều chỉnh lãi suất vào cuối tháng này, nhưng sẽ hạn chế một số cuộc thảo luận về khả năng Fed tăng lãi suất".

Trong biên bản cuộc họp tháng 12 của Fed, các quan chức cho rằng lạm phát có thể mất nhiều thời gian hơn dự kiến để đạt được mục tiêu 2%. Họ lưu ý rằng "khả năng lạm phát tăng cao có thể dai dẳng hơn đã tăng lên" dù vẫn kỳ vọng Fed sẽ đưa lạm phát xuống mục tiêu 2% "trong vài năm tới".

Các nhà đầu tư cho rằng quyết định tăng lãi suất của Fed sẽ đối mặt với nhiều rào cản và hướng đến việc mua trái phiếu chính phủ kỳ hạn ngắn như 1 năm và 2 năm. Họ cho rằng đây là cách đầu tư giúp đôi bên cùng có lợi: Fed sẽ chưa tăng lãi suất và lợi suất trái phiếu cao hơn, còn nếu Fed hạ lãi suất thì giá trái phiếu tăng.

Nhà đầu tư cũng có thể chuyển sang trái phiếu kỳ hạn dài như 5 năm và vẫn có mối liên hệ với lãi suất của Fed trong khi có nhiều tiềm năng sinh lời hơn. Tuy nhiên, khoản đầu tư dài hạn lại có nhiều rủi ro hơn. Theo chuyên gia, mối rủi ro lớn nhất vẫn là Fed giữ nguyên lãi suất nhưng nhà đầu tư lại chuẩn bị cho việc lãi suất tăng cao hơn, bán trái phiếu chính phủ như thời gian gần đây.

Chỉ trong 8 tháng qua, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 2 năm đã giảm từ 5% xuống 3,5% rồi tăng trở lại 4,4%. Một nhà đầu tư mua trái phiếu kỳ hạn 2 năm với mức lãi suất 3,5% vào tháng 9 đã và lợi nhuận vẫn giảm ngay cả khi đã nhận lợi nhuận từ trái phiếu coupon.

Hiện tại, những dấu hiệu ban đầu cho thấy thị trường dự đoán khả năng ngân hàng trung ương tăng lãi suất đã xuất hiện trên thị trường quyền chọn lãi suất SOFR (lãi suất qua đêm có bảo đảm). Theo Fed Atlanta, các giao dịch này cho đến nay dự đoán khả năng Fed tăng lãi suất là 35%, cao hơn mức 30% sau khi Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 12. Dù đây là xác suất không quá cao nhưng con số này đã phản ánh quan điểm của thị trường rằng không loại trừ khả năng Fed sẽ tăng lãi suất.

Tham khảo WSJ; Yahoo Finance