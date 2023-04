Giới phê bình quốc tế xôn xao với phim Hollywood quay tại Việt Nam, khen cảnh đẹp nhưng nội dung chưa xứng tầm

Dự án A Tourist's Guide to Love (Bí Kíp Tình Yêu Của Một Du Khách) đã nhận được sự chú ý không nhỏ của khán giả, trong đó có công chúng Việt do phần lớn bối cảnh được quay tại Việt Nam. Hiện tại, giới phê bình quốc tế cũng đã đưa ra những đánh giá đầu tiên, và gây bất ngờ khi có nhiều luồng quan điểm trái chiều.

Trên trang Rotten Tomatoes, phim đang nhận về tỉ lệ 67% đánh giá "tươi" bởi giới chuyên môn, còn bên phía khán giả là 63%. Với IMDb, phim đang sở hữu số điểm là 5,7/10 với hơn 1 nghìn lượt đánh giá. Vậy vì sao số điểm của A Tourist's Guide to Love lại ở mức gây tranh cãi như vậy?

Điểm số của giới chuyên môn quốc tế dành cho phim

IndieWire khẳng định các chi tiết về địa danh, phong tục Việt Nam rất đẹp và thú vị, và cả bộ phim giống như một "bản đồ tình yêu" dành cho những ai đang muốn phiêu lưu trải nghiệm vùng đất mới.

Trang Variety đề cao sự hài hước, sâu sắc trải dài suốt bộ phim, song cũng khẳng định A Tourist's Guide to Love không hẳn là dự án xứng tầm 5 sao. Bên cạnh phong cảnh Việt Nam xinh đẹp, nội dung phim lại gặp nhiều tranh cãi. Điển hình là với New York Times, kịch bản của A Tourist's Guide to Love có nhiều chi tiết "xáo rỗng điển hình" của thể loại hài - lãng mạn, và bị nghi được chấp bút bởi phần mềm trí tuệ nhân tạo.

Mặt khác, trang Screen Rant lại đề cao sự đơn giản, thậm chí không mới mẻ của phim, cho rằng chúng được truyền tải một cách giải trí và dễ chịu. Nhìn chung, A Tourist's Guide to Love có hiệu quả thị giác và tính văn hoá du lịch cao, thế nhưng vẫn có thể xuất sắc hơn nữa nếu phần cốt truyện được đầu tư xứng tầm, mới lạ và hấp dẫn.

Ảnh: Netflix, Rotten Tomatoes