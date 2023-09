Giới thượng lưu đặt ra bài toán an toàn khi làm nhà, bố trí hệ thống PCCC có thể đến 100 triệu trong biệt thự

Khi nhìn vào một văn biệt thự, villa hoành tráng, nhiều người thường chỉ đánh giá về tính thẩm mỹ tuy nhiên hiếm ai dành lời khen hay sự quan tâm đến vấn đề an toàn. Tuy nhiên trên phương diện của các kiến trúc sư (KTS) tất cả các yếu tố làm nên một ngôi nhà đều được tính toán kỹ càng, cân bằng giữ tính thẩm mỹ và sự an toàn trên mọi phương diện từ an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy (PCCC) đến bảo vệ môi trường.



Theo NTK Mai Thanh Huy – founder Maison Décor, người thực hiện nhiều căn biệt thự của nghệ sĩ nổi tiếng cho biết trong quá trình tư vấn thiết kế, anh nhận thấy khách hàng giới thượng lưu dành khá nhiều sự quan tâm đến vấn đề an toàn. Bên cạnh đó, NTK Mai Thanh Huy cũng chỉ ra nhiều cách bố trí nội thất trong biệt thự để làm sao có thể cân bằng giữa các yếu tố: thẩm mỹ - công năng – an toàn.

NTK Mai Thanh Huy

Khi đánh giá một công trình, theo anh yếu tố an toàn sẽ chiếm bao nhiêu %?

Một công trình hoàn thiện cần rất nhiều yếu tố. Trên thực tế, các KTS hay các NTK đều có những quy chuẩn để đảm bảo luôn cân bằng giữa tính thẩm mỹ, công năng và sự an toàn trên mọi phương diện. Yếu tố an toàn ở đây sẽ bao gồm cả an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường.

Là người thường xuyên làm việc với khách hàng thuộc tầng lớp thượng lưu, anh nhận thấy mối quan tâm của họ đến khía cạnh làm một ngôi nhà an toàn thế nào?

Tùy theo sự ưu tiên của mỗi người về không gian sống sẽ có những thứ tự sắp xếp mối quan tâm khác nhau. Nhưng nhìn chung với những khách hàng mong muốn làm nhà diện tích rộng, biệt thự, villa,… họ đều đặt ra cho NTK những câu hỏi trực tiếp liên quan đến vấn đề an toàn. Chẳng hạn như nếu lựa chọn vật liệu này có dễ cháy không, nên lựa chọn nội thất như thế nào, bố trí các thiết bị ra sao để vẫn đẹp, vẫn sang nhưng lại an tâm nếu không may xảy ra rủi ro,…

Theo tôi nghĩ, điều này không liên quan đến chuyện họ có nhiều tiền hay không. Chỉ đơn giản, họ thực sự quan tâm đến không gian sống chất lượng và sẵn sàng đầu tư những vật dụng tốt nhất để đảm bảo an toàn. Họ cũng không ngần ngại tính trước các vấn đề rủi ro, tôi cho đó là sự cẩn thận, chỉn chu cần thiết khi làm nhà.

Vậy nên thiết kế, lựa chọn nội thất thế nào cho nhà biệt thự để vừa đẹp, vừa sang nhưng cũng vừa an toàn trong PCCC?

Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều loại vật liệu và hầu như các nhà máy sản xuất đều đặt các tiêu chí an toàn lên hàng đầu như là các loại vải chống cháy, vách chống cháy,… Do vậy, việc tìm kiếm và sử dụng các vật liệu an toàn không còn là vấn đề khó.

Bên cạnh đó, việc bố trí, sắp xếp ra sao để vừa đảm bảo an toàn, vừa có được tính thẩm mỹ tối đa cũng là 1 vấn đề cần lưu ý. Thông thường, đối với những biệt thự, chúng tôi sẽ lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy ở trần. Hầu hết, các đường ống đều đặt âm trần, chỉ có các thiết bị thì sẽ đặt nổi do vậy có thể giải quyết được vấn đề gọn mắt, không ảnh hưởng đến thẩm mỹ chung của toàn bộ căn nhà và vẫn an toàn.

Nhìn chung, ở mỗi giai đoạn chúng tôi sẽ có các yếu tố cần lưu ý khác nhau. Ví dụ ở phần thô, chúng tôi sẽ tập trung giải quyết các vấn đề về an toàn, công năng lớn sử dụng không gian. Còn ở gia đoạn hoàn thiện, chúng tôi bắt đầu lưu ý về tính thẩm mỹ, cân nhắc them về các vật liệu sử dụng trong nhà.

Những thiết bị hiện đại, đắt tiền nào thường được trang bị trong nhà biệt thự để chuẩn bị cho các tình huống PCCC?

Đối với hệ thống PCCC, chủ đầu tư mong muốn trang bị các thiết bị báo cháy và chữa cháy có tính chất tự động. Khi xảy ra cháy, hệ thống sẽ báo cháy và kích hoạt vòi chữa cháy phun nước tự động. Tuỳ theo nhãn hiệu, chủng loại và độ phủ của hệ thống (diện tích của toà nhà) mà hệ thống báo cháy tự động sẽ có giá dao động từ hơn 10 triệu đồng đến hơn 100 triệu đồng.

Bên cạnh đó, chủ nhà cũng chủ động trang bị thêm các thiết bị như mặt nạ chống khói để ngăn ngừa tình trạng nhiễm khói độc khi xảy ra hỏa hoạn.

Hiện tại, xu hướng nhà bền vững, vượt thời gian đang được nhiều người quan tâm, với vai trò NTK nội thất, anh nghĩ sao về xu hướng này?

Cá nhân tôi cho rằng sự bền vững sẽ nằm nhiều ở công tác phần thô. Cũng chính vì vậy khi thi công, chúng tôi luôn đặt sự tập trung và cẩn thận bởi đây sẽ là nền tảng phục vụ cho công tác hoàn thiện phía sau. Bởi cốt phải bền vững thì bên ngoài mới đẹp được. Còn vẻ đẹp của căn nhà có thể thay đổi theo trend, mỗi thời gian sẽ có một thẩm mỹ khác nhau nên nếu công tác thô bền vững, việc thay đổi bề ngoài cũng khá dễ dàng.

Cảm ơn anh về những chia sẻ!

NTK Mai Thanh Huy (SN 1990, An Giang) tốt nghiệp trường Đại học Văn Lang, khoa Thiết kế nội thất. Tính đến hiện tại, NTK Mai Thanh Huy có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế nội thất, kiến trúc, có thế mạnh về phong cách thiết kế bán cổ điển.

Anh được nhiều người biết đến với những dự án cao cấp, đắt tiền, đặc biệt trong đó phải kể đến hai căn biệt thự của ca sĩ Lệ Quyên và Hoa hậu Hương Giang. Ngoài ra, một số công tình ấn tượng NTK Mai Thanh Huy từng thực hiện còn có: Villa Bình Chánh, Villa Jardin Hà Nội, Showroom Linh San,...