Giới tinh hoa đang đi tìm nơi để sống chậm – nhưng không chậm sống

Khi guồng quay công việc ngày càng căng thẳng, ngày càng nhiều người không còn chọn "nghỉ vội" 2–3 ngày như trước, mà bắt đầu chuyển sang nghỉ dưỡng dài ngày – để thực sự phục hồi, cân bằng và tận hưởng. Lối sống này không còn là một trào lưu, mà đang trở thành lựa chọn mới của giới tinh hoa – những người có điều kiện, nhưng cũng có tiêu chuẩn rất riêng về chất lượng sống.

Xu hướng an cư trọn đời: sống có chiều sâu, sống có chọn lọc

Theo khảo sát Booking.com 2024, gần 70% người Việt mong muốn một kỳ nghỉ cải thiện giấc ngủ và sức khỏe tinh thần. Đáng chú ý, 32% trong số đó dự định ở lại dài ngày tại một nơi yên tĩnh, mang bản sắc riêng – nơi không chỉ để nghỉ, mà để sống.

Hội An – nơi từng được vinh danh là "Thành phố nghỉ dưỡng hàng đầu châu Á" – đang ngày càng được lựa chọn để an cư dài lâu. Nơi đây là chốn dừng chân của người làm việc từ xa, Việt kiều, chuyên gia quốc tế, gia đình thành đạt – những người theo đuổi lối sống cân bằng giữa văn hóa – thiên nhiên – hiện đại.

Theo báo cáo Savills Việt Nam, chỉ trong hai năm gần đây, lượng người nước ngoài và Việt kiều tìm kiếm nơi lưu trú dài hạn tại Hội An đã tăng gần 40% – phản ánh rõ nét nhu cầu sống gắn với bản sắc, nhưng vẫn đầy đủ kết nối.

Sống giữa bản sắc, nhưng không rời tiện nghi

Hội An từ lâu đã được biết đến như một không gian sống đậm đà bản sắc, nơi hội tụ kiến trúc mái ngói truyền thống, phố cổ ven sông và dấu ấn văn hóa giao thoa Đông – Tây hiếm có. Không chỉ thu hút du khách, Hội An còn dần trở thành nơi tìm về của những người khao khát một giá trị sống mang chiều sâu và tính gắn kết. Thống kê từ thành phố cho thấy, năm 2024, Hội An đón hơn 4,42 triệu lượt khách, trong đó trên 80% là khách quốc tế – một con số cho thấy sức hấp dẫn đặc biệt của vùng đất di sản, không chỉ bởi cảnh quan, mà bởi cái "hồn" không trộn lẫn.

Sức hút đó cũng đang định hình nên một xu hướng sống mới: sống giữa bản sắc – nhưng không tách rời tiện nghi. Theo CBRE, 63% người mua bất động sản nghỉ dưỡng ven biển tại Việt Nam ưu tiên những dự án mang kiến trúc gắn với văn hóa bản địa – không chỉ để nghỉ dưỡng ngắn hạn, mà để thật sự thuộc về.

Thế hệ ngày nay – từ người Việt thành đạt, Việt kiều hồi hương đến nhà đầu tư đang tìm kiếm ngôi nhà thứ hai – đều đặt ra tiêu chuẩn sống ngày một cao: Wi-Fi tốc độ cao, phòng làm việc riêng, khu chăm sóc sức khỏe, không gian học tập cho trẻ và hệ tiện ích khép kín theo chuẩn quốc tế. CBRE 2024 ghi nhận, có đến 58% người mua BĐS cao cấp lựa chọn mô hình "kiến trúc bản địa kết hợp tiện ích quốc tế", nhất là khi hướng đến việc ở dài hạn hoặc đầu tư vận hành sinh lời.

"Tôi từng ở nhiều resort sang trọng ở Bali, nhưng vẫn thấy lạc lõng. Còn ở Hội An, trong căn nhà mái ngói, có vườn và lối đi nhỏ ra bờ sông – tôi thấy mình thực sự thuộc về." — Chị Mai Chi, Việt kiều Úc

The An Heritage – nơi cân bằng giữa an yên và hiện đại

Đón đầu làn sóng dịch chuyển phong cách sống, The An Heritage được quy hoạch như một khu đô thị nghỉ dưỡng tích hợp – nơi định hình chuẩn sống mới: sống global giữa lòng di sản.

Mỗi căn nhà tại đây được thiết kế như một villa đa năng với 4–5 tầng, trần cao gần 5m, có vườn riêng và bố trí sẵn hộc chờ thang máy – chi tiết hiếm gặp tại Hội An, giúp nâng tầm không gian sống, đồng thời mở rộng khả năng khai thác thương mại theo mô hình boutique hotel. Đặc biệt, 100% căn đều có từ hai mặt thoáng trở lên, vừa đón gió tự nhiên, vừa tối ưu ánh sáng trong từng không gian sống.

Điểm nhấn độc đáo trong thiết kế của The An Heritage chính là thế đất phong thủy hài hòa: mặt trước hướng ra trục thương mại sầm uất – thuận tiện kinh doanh, mặt sau tiếp giáp công viên và bể bơi – nơi cư dân tận hưởng sự riêng tư, an yên. Không gian sống được quy hoạch tối ưu để đồng thời phục vụ ba mục đích: ở – đầu tư – nghỉ dưỡng.

Một căn nhà có thể linh hoạt bố trí lên tới 14 phòng chức năng, phù hợp với nhiều thế hệ cùng chung sống, vừa là nơi an cư lý tưởng, vừa là tài sản có giá trị khai thác sinh lời bền vững.

Trải nghiệm tiện ích all in one trong lòng đại đô thị The An Heritage

Với hơn 100 tiện ích cao cấp như sân golf, hồ bơi, phòng thiền, thư viện, không gian làm việc chung, trường học quốc tế, khu y tế nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế, nhà hàng và khu vui chơi sáng tạo cho trẻ, The An Heritage kiến tạo một hệ sinh thái sống toàn diện. Mỗi nhu cầu sống – nghỉ – học – làm việc – tận hưởng đều được đáp ứng trọn vẹn trong một không gian khép kín, an toàn và đẳng cấp. Dự án còn được vận hành bởi đơn vị quản lý chuyên nghiệp, ứng dụng công nghệ thông minh trong quản lý an ninh, dịch vụ và khai thác vận hành – đảm bảo chất lượng sống ổn định và bền vững cho cư dân.

