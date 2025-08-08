Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Để có thể liên tục được lựa chọn vào vị trí vinh dự này, cô gái xinh đẹp là nữ Thượng úy đã dành nhiều thời gian để rèn luyện, trao dồi chuyên môn.

Sắp tới đây, trong lễ diễu binh – diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, một nữ sĩ quan trẻ đến từ miền Nam đang thu hút sự quan tâm đặc biệt khi cô là một trong số ít người được lựa chọn cho vị trí thuyết minh.

Đó là Thượng úy Lê Thị Ngọc Hân, công tác tại Ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị, Bộ Tư lệnh TP.HCM. Trước lễ 2/9 sắp diễn ra, cô từng đảm nhiệm vai trò thuyết minh trong lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ vào ngày 7/5/2024 – một chương trình trọng đại được truyền hình trực tiếp toàn quốc.

Để có được vị trí đặc biệt ấy, Ngọc Hân đã phải nỗ lực không ngừng nghỉ. "Cục Tuyên huấn của Bộ Quốc phòng có đợt sơ tuyển tìm phát thanh viên để đọc trong lễ diễu binh, mình đã tham gia. Vòng sơ tuyển có 36 người, chọn ra 9 người và tiếp tục chọn lọc còn 6 người. Mình đậu vào vòng trong cùng 5 người nữa.

Bình thường, ngoài làm công tác báo chí tuyên truyền ở cơ quan, mình cũng là phát thanh viên của chuyên mục Quốc phòng toàn dân, phát sóng trên HTV9", nữ MC từng chia sẻ trên tờ Đời sống Pháp luật.

Giọng đọc miền Nam hiếm hoi trong lễ diễu binh 2/9: Là Thượng úy, mẹ 3 con vẫn xinh đẹp- Ảnh 1.

Hình ảnh Thượng úy Ngọc Hân.

Giọng đọc miền Nam hiếm hoi trong lễ diễu binh 2/9: Là Thượng úy, mẹ 3 con vẫn xinh đẹp- Ảnh 2.

Ngọc Hân ở đời thường.

Giọng đọc miền Nam của Ngọc Hân được đánh giá là truyền cảm, rõ ràng và trang nghiêm, phù hợp với những chương trình mang tính chính trị, lịch sử cao.

Ít ai biết rằng, phía sau hình ảnh nghiêm trang trong lễ phục, nữ sĩ quan xinh đẹp từng có hành trình phấn đấu rất dài. Chia sẻ trên tờ Phụ nữ Pháp luật mới đây, Ngọc Hân tâm sự về hành trình vượt lên khó khăn để có được như hiện tại.

"Sau khi học xong lớp 12, tôi từng bươn chải bằng nhiều công việc khác nhau để kiếm tiền trang trải học phí. Tôi từng làm phục vụ quán ăn, làm tiếp thị bánh ngọt trong siêu thị, rồi làm mẫu ảnh cho các shop thời trang,… Bất cứ việc gì chân chính tôi đều cố gắng làm với tất cả sự nghiêm túc và lòng biết ơn vì mình có cơ hội để cố gắng".

Không chỉ là người lính, Thượng úy Ngọc Hân còn là mẹ của ba con nhỏ. Việc cân bằng giữa gia đình và quân ngũ đòi hỏi nhiều nỗ lực và sự hy sinh thầm lặng. Thế nhưng may mắn, cô có bố mẹ làm hậu phương vững chắc, giúp cô chăm con để có thể an tâm rèn luyện, cống hiến.

Ở thời điểm hiện tại, Ngọc Hân đang cùng đồng đội miệt mài luyện tập cho nhiệm vụ A80 (lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9). Dù bận rộn, nhưng tinh thần trách nhiệm và niềm vinh dự được góp giọng vào thời khắc thiêng liêng của dân tộc là động lực lớn giúp cô hoàn thành tốt vai trò được giao.

Giá vé máy bay đi Hà Nội xem diễu binh, diễu hành dịp 2-9 hãng nào thấp nhất?

Theo Li La

Đời sống & pháp luật

