GiRealty là một trong các đại lý phân phối chính thức dự án The Opus One - Vinhomes Grand Park

Lễ ký kết hợp tác giữa Công ty TNHH Samty Việt Nam là chủ đầu tư dự án The Opus One với Công ty cổ phần Vinhomes

Cũng trong chiều cùng ngày, Vinhomes đã ký kết hợp tác phân phối cho dự án với các đại lý và Công ty cổ phần bất động sản. Công ty cổ phần bất động sản GiRealty được vinh hạnh là một trong những đơn vị phân phối chính thức dự án. Được biết, GiRealty đối tác chiến lược phân phối nhiều dự án của Vinhomes và các chủ đầu tư uy tín khác tại Việt Nam.

GiRealty tiền thân là Công ty Tân Hưng Land, đã có hàng chục năm kinh nghiệm phân phối dự án và luôn được lựa chọn là đối tác đồng hành lâu năm cùng các chủ đầu tư hàng đầu Việt Nam như Vinhomes, Masterise Group, Him Lam, Khang Điền, Nam Long…

Đại diện Vinhomes là bà Nguyễn Thị Ngọc Hiếu - Giám Đốc Kinh doanh vùng 5 cùng đại diện GiRealty, ông Đào Văn Bình - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc GiRealty

Nhận định chung về thị trường, người sáng lập GiRealty, ông Đào Văn Bình, chia sẻ thêm: "Dự án The Opus One chuẩn bị ra mắt sẽ bổ sung nguồn cung căn hộ đang khan hiếm tại thị trường bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh. Trong thời gian gần, các giao dịch Bất động sản đang khá sôi động ở cả thị trường sơ cấp, thứ cấp và hoạt động cho thuê. Chúng tôi tin tưởng lượng giao dịch sẽ cực kỳ khởi sắc trong vài tháng tới".

"Điểm sáng của thị trường đang dần rõ nét với những thông tin tích cực từ các Chủ đầu tư. Gần đây, có những đợt ra quân, kick - off dự án mới làm cho giá bất động sản có nơi tăng nhẹ. Trong sự khởi sắc đó, GiRealty tự hào đã thổi một làn gió mới vào thị trường, với minh chứng là trong 1 tháng qua số lượng giao dịch của chúng tôi đã tăng trưởng hai con số, từ căn hộ cho đến nhà phố và thậm chí có nhiều giao dịch căn hộ cao cấp đã được ký kết."

Theo lời ông Bình, thị trường bất động sản đang dần trở nên nhộn nhịp hơn khi bước vào những quý cuối năm. Bên cạnh đó, chính sách cho vay mua nhà của các ngân hàng đang ngày càng được khơi thông nên việc giao dịch của thị trường tăng trưởng là điều đương nhiên.

Chứng nhận phân phối dự án

."Các giao dịch của GiRealty đa số nhờ sự hỗ trợ của chính sách ưu đãi đến từ ngân hàng. Hôm nay, được ký kết phân phối dự án The Opus One của Vinhomes Grand Park là một điều hết sức đặc biệt. Dự án The Opus One sở hữu vị trí "trung tâm của trung tâm" đại đô thị Vinhomes Grand Park. Trong bối cảnh nguồn cung căn hộ trên thị trường Thành phố Hồ Chí Minh khá khan hiếm, The Opus One hứa hẹn sẽ trở thành cơ hội sinh lời vượt trội dành cho các khách hàng." vị CEO này nói thêm



Ông Đào Văn Bình Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Bất động sản Girealty

Hiện tại, GiRealty sở hữu đội ngũ tư vấn có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản. Nhờ môi trường làm việc và chính sách ưu đãi nhân sự, cũng như về văn hóa doanh nghiệp có bản sắc, đang thu hút rất nhiều tài năng hội tụ tại doanh nghiệp này.

Trong thời gian qua, GiRealty đã liên tục ký kết trở thành đối tác phân phối các dòng sản phẩm căn hộ trung và cao cấp với nhiều chủ đầu tư uy tín. Đây là cầu nối vững chắc giúp GiRealty mang lại nguồn sản phẩm vô cùng phong phú, đa dạng cho khách hàng.

