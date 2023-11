'Giữ chân' người lao động bằng nhà ở giá rẻ

Sở hữu căn nhà ở xã hội (NƠXH) 32m2 tại phường Hòa Phú (thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) với giá 160 triệu đồng, anh Nguyễn Văn Tuấn (quê Quảng Trị, công nhân Cty gỗ ở thị xã Bến Cát) cho biết, nhờ có nơi an cư ổn định nên gia đình anh không còn ý định về quê, kể cả lúc dịch bệnh COVID-19 bùng phát mạnh. Mới đây, bị thất nghiệp do Cty cắt giảm nhân sự, vợ chồng anh Tuấn vẫn quyết bám trụ lại Bình Dương để tìm việc khác và xem nơi đây như quê hương thứ hai.

“Vợ chồng tôi nhiều năm liền ở trọ và phải thay đổi nơi ở liên tục do giá thuê nhà tăng, phải tìm chỗ rẻ hơn. Nhờ đủ tiêu chuẩn, hai vợ chồng mua được căn NƠXH tại phường Hòa Phú (thành phố Thủ Dầu Một) với giá dưới 200 triệu đồng/căn và được vay vốn ưu đãi để mua trả góp với số tiền phải trả tương đương với tiền thuê phòng trọ nên tôi không ngần ngại đăng ký mua” - anh Tuấn cho hay.

Sinh sống tại khu NƠXH Hòa Lợi (thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương) suốt hơn 5 năm qua, chị Trần Thị Mai (quê Hà Tĩnh) phấn khởi cho biết, nhờ có nhà, vợ chồng chị chuyển hộ khẩu vào Bình Dương nên chuyện học hành của con cái thuận lợi hơn. “Căn nhà dù nhỏ nhưng mang tên mình. Tôi thật sự hạnh phúc. Trong khu tôi ở có đầy đủ các tiện nghi, chợ, khu vui chơi… Nhờ có nhà nên kể cả khi khó khăn nhất, vợ chồng tôi vẫn không có ý định quay trở về quê. Nghỉ chỗ cũ thì kiếm nơi mới để làm”- chị Mai chia sẻ.

Ngoài những căn NƠXH giá rẻ, một mô hình khác cũng giữ chân được người lao động ở lại Bình Dương là doanh nghiệp xây ký túc xá cho công nhân. Đơn cử như khu ký túc xá của Cty TNHH Showa Gloves Việt Nam (thành phố Thuận An). Nơi đây hiện có hơn 100 công nhân của Cty sinh sống, từ giường, chiếu, chăn màn, bếp, tivi… đều được Cty mua sắm và công nhân không phải trả bất cứ chi phí nào. Chị Nguyễn Thị Tươi, công nhân làm việc 10 năm tại Cty TNHH Showa Gloves cho biết, nhờ không mất tiền thuê nhà, chị có tiền trang trải cuộc sống và dành dụm gởi về quê phụ giúp cha mẹ già. “Có nhiều đồng nghiệp trong Cty đã tích lũy được tiền để mua đất, dự định xây nhà nhờ được Cty cho ở miễn phí nhiều năm nay”- chị Tươi cho hay.

Thỏa mãn giấc mơ cho người thu nhập thấp

Đại diện Tổng Cty Becamex IDC cho biết, sau 10 năm triển khai xây dựng, đề án NƠXH Becamex đã xây dựng hoàn thành 47.500 căn, đạt 74% kế hoạch của đề án. Becamex IDC tiếp tục mở rộng giai đoạn tiếp theo với tổng số 118.234 căn NƠXH, tạo cơ hội cho người lao động được sở hữu nhà ở giá rẻ nhưng đầy đủ tiện ích. “Mô hình NƠXH của tỉnh Bình Dương phù hợp với điều kiện của địa phương, với người lao động. Mô hình này đã thu hút người lao động. Dự án nào hoàn thành đều có người mua, vào ở”- đại diện Tổng Cty Becamex IDC cho hay.

Khu nhà ở an sinh Hiệp Thành - Bình Dương. Ảnh: Hương Chi

Ông Huỳnh Phạm Tuấn Anh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Bình Dương cho biết, sở đang rà soát quỹ đất ở để phát triển NƠXH tại các dự án nhà ở thương mại có bố trí NƠXH để đôn đốc, thúc đẩy chủ đầu tư triển khai đầu tư xây dựng, tạo lập quỹ NƠXH cho tỉnh. Trường hợp chủ đầu tư không hoặc chậm triển khai thực hiện theo tiến độ đã được phê duyệt, Bình Dương sẽ thu hồi và giao các nhà đầu tư có năng lực triển khai đầu tư xây dựng để tránh lãng phí quỹ đất.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh cho biết, Đề án phát triển NƠXH, nhà ở công nhân là một trong những chủ trương lớn của tỉnh. UBND tỉnh đã yêu cầu Sở Xây dựng rà soát quỹ đất công, nghiên cứu việc bố trí quỹ đất cho NƠXH tại các dự án nhà ở thương mại một cách linh hoạt, khả thi, hiệu quả để tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển NƠXH.

Bên cạnh đó, để giúp người lao động an cư lạc nghiệp, Bình Dương đang triển khai Đề án phát triển NƠXH, nhà ở công nhân giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 sẽ chuyển đổi công năng một số quỹ đất tại thành phố Thủ Dầu Một, thành phố Thuận An, thành phố Dĩ An, thành phố Tân Uyên và thị xã Bến Cát để phát triển NƠXH. Cụ thể, tỉnh Bình Dương sử dụng một phần quỹ đất sản xuất ngoài khu, cụm công nghiệp phải chuyển đổi công năng theo lộ trình để đầu tư phát triển NƠXH với 48 khu, quy mô 267 ha (khoảng 67.500 căn, đáp ứng nhu cầu cho 266.951 người). Tổng mức đầu tư dự kiến là khoảng 31.281 tỷ đồng.

Theo đề án trên, Bình Dương dự kiến đầu tư khoảng 172.879 căn NƠXH (gồm 167.706 căn chung cư và 5.173 nhà liền kề) với tổng diện tích đất khoảng 612,1 ha, diện tích sàn xây dựng khoảng 10.110.867m2, đáp ứng cho hơn 678 nghìn người. Tổng mức đầu tư thực hiện khoảng 92.661 tỷ đồng.