Giữa cơn sốt AI, startup này lại rủ con người quay về đời thật

Làn sóng gọi vốn cho AI vẫn liên tục lập kỷ lục mới, nhưng một số nhà sáng lập công nghệ đang đi theo hướng ngược lại: tập trung vào những sản phẩm kéo con người trở về với trải nghiệm trực tiếp và gần gũi hơn.

Trong số phát sóng mới của chương trình Equity thuộc TechCrunch, ba người dẫn Kirsten Korosec, Anthony Ha và Sean O’Kane cùng mổ xẻ các tiêu điểm công nghệ trong tuần. Nội dung trải từ làn sóng mà nhóm này gọi là công nghệ gắn kết con người cho tới ý nghĩa của việc Anthropic nộp hồ sơ phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng theo diện bảo mật, đặt trong bối cảnh Alphabet vừa có đợt huy động 80 tỷ USD cho AI. Từ đó, chương trình cũng đặt ra câu hỏi lớn hơn: liệu dòng tiền hiện nay rốt cuộc vẫn đang quay trở lại tay các ông lớn hay không.

Một ví dụ được nhắc tới là Brynn Putnam, nhà sáng lập Mirror. Sau khi gây dựng tên tuổi với Mirror, bà tiếp tục huy động vốn cho Board, một công ty khởi nghiệp tập trung vào việc đưa mọi người đến gần nhau hơn thông qua các trò chơi trực tiếp và những hoạt động xã hội ngoài đời thực. Cùng với đó, cộng đồng chế tạo cyberdeck cũng đang lan truyền mạnh trên mạng khi tự làm những chiếc máy tính mang màu sắc vui nhộn, khác lạ, và theo cách nào đó khuyến khích người dùng rời màn hình để quay lại với không gian ngoài trời và đời sống thật.

Theo cách nhìn của nhóm thực hiện Equity, hiện tượng này không đơn thuần là phản ứng ngược trước làn sóng AI như một số trào lưu khác, chẳng hạn các nhóm cổ vũ trình duyệt không dùng AI. Điểm khác là nhiều người thực sự đang bị hút về những sản phẩm và trải nghiệm mang cảm giác con người rõ ràng hơn, thay vì chỉ muốn tránh AI vì mệt mỏi hay phản đối.

Chương trình cũng dành thời lượng để bàn sâu hơn về những thương vụ huy động vốn đáng chú ý. Một trong số đó là Mike Schroepfer, cựu giám đốc công nghệ của Meta, vừa gọi được 250 triệu USD cho lĩnh vực công nghệ khí hậu trong thời điểm gần như rất ít người khác còn mạnh tay rót vốn cho mảng này. Ở một hướng khác, Impulse, công ty khởi nghiệp phát triển động cơ tên lửa, đã huy động 500 triệu USD và nhấn mạnh rất rõ rằng số tiền này sẽ được dùng để đầu tư vào con người chứ không phải AI.

Với Anthropic, nhóm thực hiện cho biết họ đặc biệt quan tâm tới bộ hồ sơ S-1 của công ty, cũng như những điều có thể rút ra khi thị trường cuối cùng có cơ hội đặt báo cáo tài chính của các phòng nghiên cứu AI cạnh nhau để so sánh trực diện. Ngoài ra, chương trình còn bàn tới việc hai đạo diễn trưởng thành từ YouTube đang đạt thành công phòng vé, qua đó cho thấy sức nặng ngày càng rõ của nền kinh tế nhà sáng tạo đối với ngành giải trí.

Đầy đủ nội dung được phát trên Equity của TechCrunch. Chương trình hiện có mặt trên YouTube, Apple Podcasts, Overcast, Spotify và các nền tảng nghe khác. Tài khoản Equity cũng được cập nhật trên X và Threads với tên @EquityPod.