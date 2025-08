Giữa hàng loạt thương hiệu toàn cầu, hai cái tên Việt Nam vẫn giữ vững vị trí trong Top 10

Theo khảo sát từ hơn 10.000 người tiêu dùng Đông Nam Á do Campaign Asia phối hợp cùng Pureprofile thực hiện, bảng xếp hạng Top 50 Thương hiệu hàng đầu Việt Nam 2025 đã vinh danh những cái tên nổi bật nhất trong nhiều lĩnh vực, từ tiêu dùng nhanh, công nghệ, tài chính đến dịch vụ số. Đáng chú ý, trong Top 5, có tới hai thương hiệu nội địa là Vietnam Airlines và MoMo, sánh vai cùng các “ông lớn” như Samsung, Adidas, YouTube hay Apple. Theo Campaign, sự hiện diện của 2 doanh nghiệp nội địa là Vietnam Airlines cùng với MoMo bên cạnh hàng loạt "ông lớn" toàn cầu cho thấy nỗ lực đáng ghi nhận của các thương hiệu nội địa trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ, gia tăng trải nghiệm khách hàng và khẳng định vị thế trong lòng người tiêu dùng giữa bối cảnh cạnh tranh khốc liệt với các đối thủ ngoại.

Danh sách Top 50 thương hiệu hàng đầu Việt Nam năm 2025 do Campaign Asia phối hợp cùng Pureprofile công bố

Trong bảng xếp hạng năm nay, Samsung tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu với mức độ hài lòng cao ở các tiêu chí như dịch vụ khách hàng (92%), tần suất mua hàng và sự hiện diện thương hiệu.

Vietnam Airlinesđứng thứ 2 với 79,2 điểm, được đánh giá cao ở chất lượng dịch vụ (87%) và trải nghiệm mua vé (91%) – là lựa chọn được yêu thích của cả khách nội địa lẫn quốc tế.

Trải qua hơn 65 năm hình thành và phát triển, Vietnam Airlines được xem như hãng hàng không “quốc dân” với mạng lưới bay quy mô lớn, phủ khắp 117 điểm đến tại 19 quốc gia. Không chỉ tập trung vào mở rộng quy mô, hãng còn chú trọng củng cố mối quan hệ dài lâu với khách hàng thông qua chương trình khách hàng thân thiết Lotusmiles, với hàng loạt ưu đãi thiết thực.

Đặc biệt, việc sở hữu Pacific Airlines, một trong những hãng bay giá rẻ lớn tại Việt Nam, cho thấy tầm nhìn linh hoạt của Vietnam Airlines trong việc phủ rộng thị trường và đáp ứng đa dạng phân khúc khách hàng.

Trong lĩnh vực công nghệ tài chính, MoMo ghi dấu ấn ở vị trí thứ 5 với 75,9 điểm – một bước tiến vượt bậc khi tăng 6 bậc so với năm 2024. Đây không chỉ là thành tích riêng của MoMo, mà còn là minh chứng cho sức bật mạnh mẽ của các doanh nghiệp fintech nội địa — những đơn vị đang từng bước xây dựng chỗ đứng bằng năng lực đổi mới, khả năng thích nghi cao và sự thấu hiểu người dùng Việt.

Theo báo cáo, tỷ lệ nhận diện thương hiệu của MoMo đạt 91%, trong khi mức độ sử dụng thường xuyên đạt 87%. Những chỉ số này phản ánh mức độ gắn bó cao của người tiêu dùng đối với nền tảng, trong bối cảnh MoMo đang đẩy mạnh chiến lược “Trợ thủ tài chính với AI”. Việc tích hợp trí tuệ nhân tạo vào các tính năng quản lý chi tiêu, cảnh báo rủi ro và gợi ý sản phẩm tài chính đã giúp MoMo tiến gần hơn đến mục tiêu cá nhân hóa trải nghiệm người dùng.

Không chỉ phục vụ nhu cầu cá nhân, MoMo còn ghi dấu trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia: từ triển khai thanh toán qua nền tảng định danh VNeID, kết nối Cổng Dịch vụ công quốc gia đến tiên phong ứng dụng thanh toán không chạm tại tuyến metro TP.HCM. Đồng thời, MoMo cũng là fintech Việt đầu tiên trở thành đối tác thanh toán chính thức của Apple, Google và Meta.

Ở các vị trí tiếp theo, nhiều thương hiệu quốc tế cũng ghi nhận sự tăng trưởng mạnh như Apple (chỉ số trung thành 83%), Shopee, Netflix và Traveloka — phản ánh xu hướng tiêu dùng ngày càng nghiêng về tiện ích số và trải nghiệm giải trí. Trong khi đó, các thương hiệu nội địa như Viettel, Vietcombank, MB tiếp tục giữ vững vai trò cốt lõi trong hệ sinh thái tiêu dùng số của người Việt.