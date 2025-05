Giữa ngưỡng cửa chu kì bất động sản mới, chuyên gia khuyên nhà đầu tư "phải chọn đúng phân khúc"

Doanh nghiệp tăng tốc đón cơ hội

Sau "khoảng lặng" 3 năm, thị trường bất động sản phía Nam bắt đầu lấy lại đà tăng trưởng rõ nét từ đầu năm 2025. Ngoài việc mở bán các dự án mới, nhiều hoạt động như ký kết hợp tác, khai trương nhà mẫu, trao sổ hồng cho cư dân... liên tục diễn ra tại các dự án đã và đang bàn giao.

Mới đây, Phú Đông Group tổ chức Lễ bàn giao sổ hồng cho cư dân và khánh thành trường mầm non Ô Mây tại dự án Phú Đông Sky Garden (Dĩ An, Bình Dương) sau 3 tháng bàn giao nhà. Động thái này thể hiện cam kết của chủ đầu tư, hiện thực hóa nhu cầu ở thực của cư dân gắn liền với các tiện ích ngay tại dự án. Chủ đầu tư này cũng đang rục rịch dự án Phú Đông SkyOne tại Dĩ An, Bình Dương với mức giá từ 2 tỉ đồng/căn 2 phòng ngủ.

Tương tự, sau khi khánh thành trường nội trú quốc tế song ngữ Emasi Plus quy mô 6ha tại KĐT Waterpoint 355 (Bến Lức, Long An) thì mới đây, Nam Long tiếp tục kí kết bản ghi nhớ cùng hệ thống y khoa Hồng Anh để phát triển tổ hợp chăm sóc sức khỏe tại KĐT này.

Cùng với trường quốc tế, phòng khám Đa khoa Waterpoint, hệ thống siêu thị Sanha, chuỗi F&B... dự án hợp tác với hệ thống y khoa Hồng Anh đánh dấu một bước tiến hoàn thiện mô hình khu đô thị tích hợp của Nam Long. Nơi đây không chỉ phát triển các dự án nhà ở mà còn tích hợp đồng bộ nhiều chức năng thiết yếu của một đô thị, nhằm kiến tạo một môi trường sống toàn diện, đáp ứng đầy đủ nhu cầu an cư, làm việc, học tập, vui chơi, chăm sóc sức khỏe cho cư dân.

Sáng ngày 16/5, Phát Đạt chính thức khai trương Sales Gallery và căn hộ mẫu dự án La Pura. Được biết, dự án căn hộ này đang rumor ra thị trường mức giá từ 46 triệu đồng/m2.

Vào ngày 17/5, dự án The Privé cũng chính thức khai trương Sales Gallery tại Tp.Thủ Đức. Dự án quy mô 6,6ha với hơn 3.000 căn hộ. Sau nhiều năm "nằm im" chờ pháp lý, dự án này rục rịch trở lại với mức giá rumor 99 triệu đồng/m2.

Doanh nghiệp bất động sản tăng tốc đón cơ hội trong chu kì mới. Ảnh: Minh hoạ

Hay, mới đây, dự án Fiato Airport City chính thức tổ chức lễ khai trương Sales Gallery và 3 căn hộ mẫu tại Đồng Nai. Dự án thu hút hàng trăm khách hàng tới tham quan và trải nghiệm.

Một dự án khác là TT AVIO đang chuẩn bị công tác kick off giai đoạn tiếp theo vào đầu tháng 6/2025 sau các đợt mở bán khá thành công trước đó. Dự án này quy mô hơn 2.000 căn hộ có mức giá từ 32 triệu đồng/m2, hiện đã có hơn 900 căn hộ có chủ sở hữu.

Trước đó, Tập đoàn Bcons tổ chức lễ ra mắt trường liên cấp B.SCHOOL tại dự án Bcons City và mới đây nhất là ra mắt dự án Bcons Solary tại P.Tân Đông Hiệp. Dự án có quy mô gần 2ha, là nguồn cung giá vừa túi tiền hiếm hoi tại khu vực.

Tại Long An, loạt dự án nhà phố, biệt thự và đất nền quanh dự án khu đô thị lớn cũng bắt đầu khởi công, rục rịch mở bán từ quý 2/2025. Doanh nghiệp tận dụng sức nóng từ hạ tầng, siêu dự án ở giai đoạn này, đưa ra các chính sách bán hàng hấp dẫn nhằm kích thích nhu cầu người mua trở lại.

Rõ ràng, các chủ đầu tư và sàn giao dịch bất động sản đang đẩy mạnh hoạt động để nắm bắt cơ hội mới trong giai đoạn thị trường chuyển giao. Đặc biệt, những thông tin tích cực về hạ tầng, sáp nhập và quy hoạch đã giúp cải thiện tinh thần của cả doanh nghiệp lẫn người mua. Nhờ đó, thị trường bất động sản phía Nam trở nên sôi động.

Người mua phản ứng tích cực

Sau giai đoạn quan sát, niềm tin của người mua nhà vào thị trường đã phục hồi rõ rệt. Điều này thể hiện qua mức độ quan tâm và giao dịch đạt 70-80% tại các dự án mở bán. Thậm chí, một số dự án chỉ mới rumor trong vòng một tháng đã ghi nhận hàng ngàn lượt đặt chỗ, vượt xa số căn trong giỏ hàng. Một số dự án khác đạt tỷ lệ chốt cọc thành công lên đến 90-95% ngay trong ngày mở bán. Điều này cho thấy nhu cầu mua nhà vẫn rất tốt.

Theo bà Dương Thùy Dung, Giám đốc điều hành CBRE Việt Nam, nhu cầu mua bất động sản vẫn rất lớn. Trước đây, người mua ở trạng thái chờ đợi do thiếu nguồn cung chào bán. Hiện nay, khi lượng sản phẩm đưa ra thị trường tăng, mức độ quan tâm đã rất tích cực. Thậm chí, một số dự án dù giá cao vẫn đạt tỷ lệ hấp thụ trên 90% giỏ hàng. Quá trình thanh lọc thị trường trong thời gian dài cũng đã củng cố niềm tin cho người mua.

Vị này cho rằng, động thái doanh nghiệp bất động sản tự tin giới thiệu sản phẩm ra thị trường, tổ chức khai trương, kick off dự án rầm rộ và được người mua đón nhận, thể hiện quá trình phục hồi và tăng trưởng của thị trường bất động sản trong chu kì mới.

Theo báo cáo mới nhất từ DKRA Consulting, trong tháng 4/2025, thị trường căn hộ ghi nhận sức cầu tăng gấp 2,2 lần so với cùng kỳ năm 2024. Các giao dịch chủ yếu tập trung tại các dự án mới mở bán ở Bình Dương. Giá bán sơ cấp tăng, đặc biệt tại các khu vực có thông tin sáp nhập vào TP.HCM như Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu ghi nhận mức tăng phổ biến từ 5% đến 7% so với đầu năm.

Ở phân khúc nhà phố và biệt thự, nguồn cung và sức cầu khởi sắc so với cùng kỳ năm 2024. Sức cầu toàn thị trường tăng mạnh 11,5 lần so với tháng 4/2024, chủ yếu nhờ các giao dịch tại Long An. Khu vực này dẫn đầu thị trường, chiếm 100% nguồn cung mới và 96% lượng tiêu thụ sơ cấp, tương ứng 21% tổng nguồn cung và 96% tổng lượng tiêu thụ trong tháng 4/2025.

Giá bán thứ cấp loại hình này tăng trung bình khoảng 6% so với tháng trước. Theo DKRA Consulting, các sản phẩm thuộc các khu đô thị đã bàn giao, có tiện ích đa dạng và pháp lý hoàn thiện thu hút mạnh mẽ nhà đầu tư, góp phần nâng cao thanh khoản thị trường.

Trong chia sẻ mới đây, Ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc khu vực phía Nam của Batdongsan.com.vn cho rằng, thị trường bất động sản phía Nam đang dần ấm lại sau giai đoạn trầm lắng. Nguồn cung, giao dịch và giá cả đều có dấu hiệu khởi sắc, mở ra kỳ vọng cho một giai đoạn tăng trưởng bền vững hơn. Tuy nhiên, phía sau những con số tích cực là một bức tranh phân hóa rõ rệt. Cơ hội vẫn có nhưng không dành cho số đông, nhất là khi thị trường đã chuyển sang giai đoạn sàng lọc gắt gao hơn bao giờ hết.

Điểm khác biệt lớn nhất của thị trường 2025 so với các chu kỳ trước là sự trở lại của nhu cầu thật. Người mua ở thực đang chiếm ưu thế, trong khi đầu cơ ngắn hạn dần bị sàng lọc bởi giá nhà cao, pháp lý chặt chẽ hơn và chi phí tài chính ngày càng khắt khe. Tín dụng ngân hàng cũng góp phần quan trọng giúp ổn định tâm lý thị trường và người mua. Các gói vay ưu đãi, lãi suất ổn định, chính sách ưu tiên cho người mua ở thực đang được triển khai mạnh mẽ.

Theo các chuyên gia trong ngành, người mua có cơ hội khi vào thị trường sớm nhưng cần quan sát kỹ những dự án có pháp lý minh bạch, chủ đầu tư uy tín và nằm trong khu vực được quy hoạch phát triển rõ ràng. Với nhà đầu tư ngắn hạn, việc quan sát thêm trong nửa cuối năm 2025 sẽ giúp giảm thiểu rủi ro và tối ưu hóa hiệu quả.