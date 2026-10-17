Gladia Heights lập cú đúp giải thưởng tại Vietnam Property Awards 2026

Hai giải thưởng ghi nhận định hướng phát triển không gian sống thế hệ mới, cùng sự chú trọng đến thiết kế cảnh quan trong tổng thể dự án.

Đại diện Keppel và Khang Điền nhận giải thưởng tại PropertyGuru Vietnam Property Awards 2026

Là giai đoạn phát triển tiếp theo của Gladia by the Waters, Gladia Heights thuộc khu đô thị Gladia rộng khoảng 12 ha, nằm trong đại đô thị quy mô 60 ha với hệ tiện ích đồng bộ, bao gồm trường học, cơ sở y tế, trung tâm hành chính, văn hóa, khu mua sắm, dịch vụ giải trí, công viên và quảng trường, đáp ứng các nhu cầu sinh hoạt đa dạng của cư dân.

Hệ tiện ích đa dạng tại Gladia Heights đáp ứng nhu cầu sống của nhiều thế hệ cư dân. Hình phối cảnh.

Thừa hưởng lợi thế từ quy hoạch tổng thể, Gladia Heights nằm trong hệ sinh thái xanh lý tưởng với khoảng 9 ha mảng xanh, 5 công viên nội khu và hơn 60 tiện ích. Từ không gian thư giãn, vận động đến các điểm kết nối cộng đồng, các tiện ích được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu sống đa dạng của nhiều thế hệ cư dân. Toàn bộ ba tòa tháp Gladia Heights đều đạt chứng nhận BCA Green Mark Gold của Singapore, thể hiện định hướng chú trọng các tiêu chí phát triển xanh trong thiết kế công trình.

Phối cảnh dự án cùng cảnh quan xanh được chăm chút tại Gladia Heights

Triết lý Future-First - Chuẩn Sống Tương Lai được hiện thực hóa qua bốn giá trị cốt lõi: Grow - nuôi dưỡng thế hệ tương lai trong môi trường kết nối; Breathe - gắn kết hài hòa cùng thiên nhiên; Relax - tái tạo năng lượng giữa nhịp sống đô thị; và Reap - bồi đắp những giá trị tích lũy vững bền theo thời gian. Các giá trị này định hướng cách tổ chức không gian, cảnh quan và tiện ích, hướng đến sự cân bằng giữa sức khỏe, đời sống cá nhân và sự gắn kết cộng đồng.

Kể từ khi chính thức ra mắt vào tháng 6/2026, Gladia Heights ghi nhận tỷ lệ hấp thụ gần 85%, phản ánh sự đón nhận tích cực từ thị trường. Kết quả này cho thấy sức hút của định hướng phát triển chú trọng môi trường sống cân bằng giữa thiên nhiên, không gian tiện ích đa trải nghiệm và giá trị cộng đồng bền vững, trong bối cảnh người mua ngày càng đặt ra những yêu cầu cao hơn về chất lượng thiết kế, tiện ích và giá trị sử dụng lâu dài.

Từng lát cắt trong quy hoạch, cảnh quan và không gian tiện nghi tại Gladia Heights đều được chắt lọc nhằm hình thành một hệ sinh thái đề cao sức khỏe và bồi đắp tính kết nối. Vượt trên khái niệm về một nơi ở thông thường, dự án hướng đến việc định hình chuẩn sống mới cho thế hệ tương lai, nơi thiên nhiên, tiện ích và giá trị cộng đồng được kết hợp hài hòa. Việc được vinh danh tại hai hạng mục của Vietnam Property Awards 2026 là sự ghi nhận cho nỗ lực kiến tạo một môi trường sống cân bằng, nơi chất lượng không gian, trải nghiệm cư dân và các giá trị bền vững được đặt làm trọng tâm trong mọi định hướng phát triển.