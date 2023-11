Global Banking & Finance Review: Cake là ngân hàng số tốt nhất Việt Nam 2023

Những con số biết nói



Việt Nam đang trở thành thị trường có tốc độ số hóa ngân hàng nhanh nhất trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, theo McKinsey. Cụ thể, trong giai đoạn 2017 - 2021, tỷ lệ khách hàng cá nhân tích cực sử dụng ngân hàng số đã tăng từ 41% tới 82% ở năm 2021.

Bên cạnh các dịch vụ fintech và ví điện tử đang trở nên thịnh hành với người tiêu dùng trẻ, nhiều mô hình "ngân hàng số" thế hệ mới đã được ra đời tại Việt Nam, dưới sự bảo chứng của các ngân hàng truyền thống.

Tính riêng thị trường các ứng dụng ngân hàng số tại Việt Nam, Cake by VPBank có thể coi là đơn vị tiên phong về mức độ phổ biến. Với sứ mệnh "thấu hiểu và phục vụ khách hàng tốt hơn nữa", sau chưa đầy 3 năm đi vào hoạt động, Cake by VPBank đã cán mốc 4 triệu người dùng trên toàn quốc, xử lý 81.000 tỷ đồng giá trị giao dịch, thanh toán (trong khi cuối năm 2022 là 38.000 tỷ đồng), đồng thời thu hút được hơn 5.000 tỷ đồng từ các khách hàng đã tin tưởng mở sổ tiết kiệm online tính đến tháng 10/2023.

Điểm vượt trội của ngân hàng số Cake là khả năng đáp ứng đầy đủ các nhu cầu tài chính của người tiêu dùng trẻ, bao gồm: chuyển khoản, thanh toán, tiết kiệm, đầu tư, cho vay tiêu dùng, thẻ tín dụng… cùng nhiều dịch vụ sáng tạo khác.

Dấu mốc này còn ấn tượng hơn, khi biết rằng ngân hàng số Cake by VPBank mới đi vào hoạt động chưa đầy 3 năm, được vận hành bởi chỉ hơn 150 nhân sự, nhưng đã đạt tới thành tựu của nhiều ngân hàng bán lẻ truyền thống về quy mô khách hàng.

Ông Nguyễn Hữu Quang - CEO của Ngân hàng số Cake cho biết: "Cake mong muốn mang đến trải nghiệm "tự do" về tài chính, giúp khách hàng không bị trở ngại bởi những khuôn mẫu truyền thống về tài chính cá nhân và làm chủ cuộc sống một cách độc lập. Tham vọng của Cake là xóa bỏ mọi rào cản, để mọi người tận hưởng các dịch vụ tài chính số toàn diện một cách thoải mái và an tâm nhất."

Kể từ khi thành lập, đội ngũ Cake by VPBank đã dành sự ưu tiên hàng đầu cho hoạt động đầu tư vào những công nghệ hiện đại nhất trong lĩnh vực fintech, nhằm đem tới trải nghiệm nhanh chóng, tiện lợi và an toàn cho khách hàng của mình, như Big Data, AI, chuẩn xác thực không mật khẩu FIDO2…

Ngoài ra, Cake còn liên kết cùng các đối tác quốc tế uy tín, với các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về bảo mật như: Mambu, Radar Payments (BPC), VISA, Mastercard, … Tất cả hướng tới mục tiêu Cake by VPBank sở hữu cho mình năng lực công nghệ vượt trội, được các tập đoàn hàng đầu tại Việt Nam lựa chọn làm đối tác.

Thẻ tín dụng phát hành nhanh là một trong những sản phẩm thế mạnh của Ngân hàng số Cake by VPBank

Năng lực phân tích dữ liệu lớn đã giúp Cake liên tiếp ra mắt thành công các dòng thẻ tín dụng phục vụ người tiêu dùng. Đây là dòng thẻ tín dụng thế hệ mới, khách hàng được phê duyệt hoàn toàn trực tuyến mà không cần nộp chứng từ chứng minh thu nhập, chủ động quản lý thẻ 24/7 với các tiêu chuẩn bảo mật cao nhất. Toàn bộ quá trình phê duyệt và phát hành thẻ chỉ trong vòng 2 phút, khách hàng có thể sử dụng được ngay thẻ ảo để mua sắm trực tuyến, trong khi thẻ vật lý cũng được giao tận tay chỉ trong vài ngày.

Nỗ lực mở rộng dải sản phẩm dịch vụ

Dù đang có nhiều lợi thế trong việc tiên phong mảng ngân hàng số tại Việt Nam, nhưng đội ngũ Cake by VPBank chưa bao giờ ngừng nỗ lực phục vụ và đem tới cho người tiêu dùng trẻ những trải nghiệm mới mẻ và ngày càng hoàn thiện hơn.

Thời gian gần đây, Cake by VPBank đã liên tục trở thành đối tác chiến lược của các doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực giải trí, thanh toán, xe điện... nằm trong mục tiêu phát triển dài hạn và gia tăng thị phần của ngân hàng số này.

Trong lĩnh vực giải trí, Ngân hàng số Cake cùng ứng dụng giải trí VieON ra mắt thẻ tín dụng đồng thương hiệu, giúp người dùng có thể đăng ký các gói nội dung hấp dẫn từ phim ảnh - bóng đá - show thực tế và truyền hình trực tuyến, mà không cần chờ đến khi nhận thẻ vật lý.

Trong mảng xe điện, Cake by VPBank đã bắt tay cùng Nền tảng đa dịch vụ Be và Viettel Money để phân phối xe máy điện VinFast, hỗ trợ khách hàng mua xe máy điện trả góp với lãi suất ưu đãi.

Song song đó, đội ngũ chuyên môn của Cake và VinFast cũng tiếp tục xây dựng và nghiên cứu các sản phẩm vay phù hợp với khách hàng muốn tiếp cận sản phẩm xe điện ở nhiều kênh khác nhau. Hợp tác giữa Cake và các đối tác là giải pháp cấp vốn tín dụng nhanh chóng, sáng tạo, đi cùng lợi ích cao nhất cho người dùng của các bên.

Trước khi được trao giải thưởng "Ngân hàng số tốt nhất Việt Nam 2023", Cake by VPBank từng được tạp chí quốc tế Global Banking & Finance Review trao giải "Best New Digital Bank Vietnam 2022" (ngân hàng số mới ra mắt tốt nhất Việt Nam). Đồng thời, Euromoney Market Leaders xếp hạng Ngân hàng số Cake dẫn đầu thị trường Việt Nam về Digital Solution (Giải pháp tài chính số), và tạp chí Asiamoney cũng vinh danh CAKE tại giải thưởng tương tự.