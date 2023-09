GlobalData: Ngành bán dẫn Việt Nam trợ lực lớn cho phục hồi kinh tế

Ngành công nghiệp bán dẫn của Việt Nam, được hỗ trợ thông qua các khoản đầu tư đáng kể từ các gã khổng lồ trong ngành như Samsung và Intel Corp., cũng như làn sóng đa dạng hóa chuỗi cung ứng của nhiều nhà sản xuất lớn, đã phần nào giúp đất nước tỏa sáng trong bối cảnh suy thoái kinh tế toàn cầu.



Tín hiệu phục hồi kinh tế đáng chú ý

Với tốc độ tăng trưởng dự kiến là 5,1% vào năm 2023, vượt mức trung bình 4,5% trong ba năm (2020-22), nền kinh tế Việt Nam được dự đoán là đang sẵn sàng cho đà phục hồi tích cực. Theo dự báo của GlobalData, các biện pháp chủ động của chính phủ, bao gồm nới lỏng tiền tệ và tăng đầu tư công, được cho là sẽ giúp thúc đẩy tăng trưởng hơn nữa với tốc độ 6,5% trong giai đoạn 2024-2025.

Báo cáo PESTLE Insights mới nhất của GlobalData, có tên "Triển vọng kinh tế vĩ mô: Việt Nam," tiết lộ rằng nhu cầu nội địa của đất nước vẫn ổn định do lạm phát giảm và chi phí vay giảm. Trong nửa đầu năm 2023, tiêu dùng có mức tăng đáng chú ý là 2,68% so với cùng kỳ năm 2022.

Chỉ số lạm phát 2023-2024 được dự báo giảm so với 2022. Ảnh: GlobalData.

Giá trị gia tăng trong nông nghiệp và dịch vụ cũng ghi nhận mức tăng trưởng lần lượt là 3,1% và 6,3%, đóng góp vào mức tăng chung của GDP thêm 3,7% trong nửa đầu năm nay. Tuy nhiên, giá trị gia tăng của ngành công nghiệp chỉ tăng khiêm tốn 0,4% trong cùng kỳ, đánh dấu mức tăng trưởng thấp nhất trong giai đoạn 2011-2023 do thương mại toàn cầu trầm lắng. Điều này được phản ánh qua sự sụt giảm đáng kể 10% trong xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ, cùng với mức giảm đáng chú ý là 13,2% trong nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ trong suốt nửa đầu năm 2023.

"Nếu nhu cầu bên ngoài vẫn yếu hoặc đầu tư chưa được khôi phục, có khả năng tăng trưởng sẽ không đạt được kỳ vọng. Các vấn đề đang diễn ra trong lĩnh vực bất động sản, bao gồm việc tạm dừng một số dự án lớn, tính đến tháng 6 năm 2023, cùng với sự gia tăng nợ xấu, có khả năng tác động tiêu cực đến triển vọng kinh tế của Việt Nam," Maheshwari Bandari, chuyên gia nghiên cứu kinh tế tại GlobalData cho biết.

Theo dữ liệu ngành thì khai khoáng, sản xuất và dịch vụ tiện ích đang đóng góp 35% vào tổng giá trị gia tăng (GVA) của Việt Nam trong năm 2022. Tiếp theo là bán buôn, bán lẻ và khách sạn (13%), cùng các hoạt động trung gian như tài chính, bất động sản và kinh doanh (12,6%). Ba lĩnh vực này được dự báo sẽ tăng trưởng lần lượt là 12,8%, 12,8% và 12,4% vào năm 2023 so với mức tăng trưởng lần lượt là 14,2%, 20,5% và 11,7% vào năm 2022.

Báo cáo Tình hình Kinh tế-Xã hội của Tổng cục Thống kê công bố ngày 29/8 cho thấy, khách quốc tế đến Việt Nam tháng 8/2023 đạt 1,2 triệu lượt người. Tính chung 8 tháng của năm 2023, khách quốc tế đến nước ta đạt hơn 7,8 triệu lượt người, xấp xỉ 97,5% mục tiêu đón khách quốc tế của cả năm.

GlobalData dự đoán lượng khách quốc tế sẽ tăng từ 2,2 triệu vào năm 2022 lên 11,4 triệu vào năm 2023 và thậm chí còn cao hơn, đạt 19,5 triệu vào năm 2025.

Ngành bán dẫn Việt Nam sẵn sàng tăng trưởng

Theo Global Data, lĩnh vực bán dẫn của Việt Nam đang sẵn sàng tăng trưởng khi Samsung đầu tư 3,3 tỷ USD (tháng 8 năm 2022) và Intel xem xét tăng thêm 1 tỷ USD trong khoản đầu tư sản xuất chip trị giá 1,5 tỷ USD (tháng 2 năm 2023). Trong bối cảnh chuỗi cung ứng bị gián đoạn và căng thẳng thương mại toàn cầu, Việt Nam đặt mục tiêu trở thành nước đóng vai trò chủ chốt trong ngành bán dẫn.

Việt Nam đang xếp thứ 63/153 quốc gia trong Chỉ số Rủi ro Quốc gia của Dữ liệu Toàn cầu (GCRI Q4 2022) của GlobalData. Chỉ số của Việt Nam về kinh tế vĩ mô, công nghệ & cơ sở hạ tầng cũng như cơ cấu nhân khẩu học & xã hội có độ rủi ro thấp hơn mức trung bình của thế giới trong Quý 1 năm 2023.

"Việt Nam đang trở thành nhân vật then chốt trong việc chuyển hướng chuỗi cung ứng toàn cầu. Một tâm điểm là khu công nghiệp Deep C Two ở miền Bắc Việt Nam - trung tâm của các nhà cung cấp lớn trên toàn cầu. Nhu cầu ngày càng tăng ở khu vực này cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của Việt Nam khi các doanh nghiệp hướng tới đa dạng hóa chuỗi cung ứng. Vị trí địa lý thuận lợi của Việt Nam và các khu công nghiệp đang phát triển do các đơn vị như Deep C quản lý đang thu hút các nhà sản xuất. Quá trình chuyển đổi này nêu bật vai trò ngày càng tăng của Việt Nam trong kịch bản tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu, đánh dấu một giai đoạn mới trong hành trình kinh tế của nước này", chuyên gia Bandari kết luận.