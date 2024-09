Gmail cho viết email bằng AI

Theo TechRadar, Google mới đây đã công bố hai tính năng mới cho Gmail dựa trên công nghệ Gemini, hỗ trợ người dùng viết và sửa chữa bản nháp email một cách hiệu quả hơn với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI).

Các tính năng AI mới trên dịch vụ Gmail của Google

Cụ thể, tính năng đầu tiên mang tên "Polish", được tích hợp trong mục "Help me write" (Giúp tôi viết). Khi người dùng bắt đầu viết email mới mà chưa có nội dung, phím tắt "Help me write" sẽ xuất hiện, mang đến nhiều tùy chọn để nhập thông tin hoặc những nội dung mong muốn cho email. Người dùng có thể dễ dàng điều chỉnh nội dung, thêm thông tin dựa trên các gợi ý do trí tuệ nhân tạo cung cấp hay thậm chí yêu cầu AI tạo mới hoàn toàn nếu cần thiết.

Tính năng Polish mang đến các tùy chọn như: chuyển thành văn phong trang trọng (Formalize), mở rộng nội dung (Elaborate), rút ngắn nội dung (Shorten)..., giúp biến những dòng ghi chú của người dùng thành một bản nháp email hoàn chỉnh và chính xác hơn nhờ AI. Nhờ vậy, người dùng sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian và công sức cho việc soạn thảo email.



Tính năng thứ hai là "Refine my draft" (Cải thiện bản nháp của tôi) sẽ xuất hiện khi có ít nhất 12 từ được viết trong bản nháp email của người dùng. Tùy chọn này sẽ hiển thị dưới nội dung email, cho phép người dùng yêu cầu Polish thực hiện các thao tác như: chuyển văn phong sang trang trọng, mở rộng nội dung, rút ngắn bản nháp hoặc viết một nội dung hoàn toàn mới.

Không chỉ trên phiên bản web của dịch vụ Gmail, Google đã bổ sung phím tắt "Help me write" và "Refine my draft" trên ứng dụng di động ở cả phiên bản Android và iOS. Google cho biết các tính năng này sẽ được kích hoạt mặc định.



Ngoài Gmail, Google cũng có kế hoạch tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo Gemini vào các ứng dụng khác trong bộ công cụ Google Workspace. Điều này cho thấy tham vọng của gã khổng lồ tìm kiếm trong việc biến AI trở thành trợ lý đắc lực của người dùng trong mọi hoạt động trên không gian mạng.