Gỗ An Cường sẽ cùng Thắng Lợi Homes đăng ký làm dự án hơn 9.000 tỷ tại tỉnh sát vách TP. HCM, nơi các “ông lớn” Vinhomes, Ecopark liên tục đổ bộ đầu tư

Mới đây, HĐQT Công ty Gỗ An Cường (mã chứng khoán: ACG) đã thông qua nghị quyết để tham gia vào Liên danh nhà thầu do CTCP Thắng Lợi Homes (thuộc Tập đoàn Thắng Lợi - Thắng Lợi Group) làm đại diện để đăng ký thực hiện dự án Khu đô thị Bình An Đức Hòa.

Trước đó, vào tháng 4/2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư Long An đã phát thông báo mời nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án Khu đô thị Bình An Đức Hoà tại xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hoà. Dự án này có diện tích khoảng 13,2 ha, quy mô dân số 10.100 người. Sản phẩm nhà ở chính của dự án này là chung cư thương mại.

Về cơ cấu sản phẩm nhà ở, dự án sẽ có 4 phân khu. Trong đó, khu A cao tối đa 14 - 20 tầng dự kiến có 736 căn hộ; khu B cao tối đa 14 - 25 tầng dự kiến có 1.850 căn hộ; khu C cao tối đa 22 - 28 tầng với khoảng 2.916 căn hộ. Dự kiến quy mô dân số khoảng 10.100 người.

Về hiện trạng sử dụng đất, toàn bộ diện tích khu vực dự án có chức năng sử dụng đất là đất sản xuất kinh doanh – công nghiệp. Về hiện trạng công trình trên đất, khu đất đầu tư có các công trình nhà xưởng, hình khối đơn giản thuận tiện cho việc sản xuất, lưu trữ hàng hóa.

Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm, tiến độ thực hiện là 2 năm kể từ ngày chấp thuận nhà đầu tư. Sơ bộ chi phí thực hiện dự án là 8.814 tỷ đồng, chi phí bồi thường hỗ trợ tái định cư là 478 tỷ đồng.

Bên cạnh khu đô thị Bình An Đức Hoà, từ đầu năm đến nay, Long An liên tục có thông báo mời doanh nghiệp quan tâm các dự án đầu tư có sử dụng đất quy mô lớn.

Dự án đầu tiên là Khu đô thị sinh thái, thương mại du lịch tại xã Thanh Phú, huyện Bến Lức có vốn đầu tư gần 17.000 tỷ đồng với quy mô 220 ha. Quy mô dân số ước tính khoảng 37.163 người.

Tiến độ thực hiện dự án là 6 năm, kể từ ngày phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư hoặc chấp thuận nhà đầu tư.

Theo kết quả mở hồ sơ đăng ký thực hiện dự án, nhà đầu tư duy nhất đăng ký là Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển DB, nhà đầu tư liên danh là CTCP Tập đoàn Ecopark.

Dự án thứ hai là Khu đô thị tại Phường 4 và Phường 6, TP Tân An. Dự án có quy mô hơn 137 ha, tổng chi phí thực hiện hơn 7.118 tỷ đồng. Quy mô dân số khoảng 17.225 người.

Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm (tính từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất, quyết định chuyển mục đích sử dụng đất). Theo kế hoạch, dự án sẽ khởi công xây dựng vào quý II/2025, quyết toán dự án, bảo hành, bàn giao hạ tầng kỹ thuật cho nhà nước trong quý III/2030 và đưa vào kinh doanh khai thác trong quý IV/2030.

Mới đây nhất là Khu đô thị mới Hậu Nghĩa – Đức Hòa thuộc thị trấn Hậu Nghĩa, xã Đức Lập Thượng và xã Tân Mỹ của huyện Đức Hòa.

Quy mô sử dụng đất khoảng 197,2 ha, quy mô dân số ước tính khoảng 40.000 người. Cơ cấu của khu đô thị gồm biệt thự, nhà liền kề, chung cư, đất nền tái định cư, nhà ở xã hội (riêng quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội chiếm khoảng 20% tổng diện tích đất ở của dự án) và các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

Tổng vốn đầu tư của dự án hơn 28.200 tỷ đồng; trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chiếm 3.000 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động là 50 năm kể từ ngày có quyết định chấp thuận nhà đầu tư, tiến độ thực hiện là 6 năm.

Vào tháng 3 vừa qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư Long An công bố liên danh CTCP Đầu tư Xây dựng Thái Sơn - CTCP Đầu tư Xây dựng Đại An là nhà đầu tư duy nhất đăng ký thực hiện dự án Khu đô thị mới Tân Mỹ.

Trong thời gian qua, nhiều dự án có quy mô khủng tại Long An lần lượt được trình diện thị trường và đều lần lượt “vào tay” các “ông lớn” bất động sản như Vinhomes, Ecopark, EuroWindow…