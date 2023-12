"Go Far with Zero Worries” – Đi xa không lo âu cùng IONIQ 5

Xe ô tô điện (EV) đang được coi là xu hướng tất yếu của thế giới để kiểm soát ô nhiễm và có tới hàng trăm nghìn người đã chuyển từ xe sử dụng động cơ đốt trong sang sử dụng xe điện mỗi năm. Tuy nhiên, khi thực hiện những hành trình dài hoặc di chuyển trên đường cao tốc, các chủ sở hữu xe điện vẫn rất lo ngại về vấn đề "phạm vi hoạt động". Đây cũng là yếu tố khiến người dùng thường cảm thấy lăn tăn khi quyết định chọn mua xe điện.

Trên thực tế với công nghệ tiên tiến hiện nay thì khả năng di chuyển của xe điện đã được nâng cao lên một cách đáng kể, thậm chí là vượt trội hơn xe xăng.

Và để chứng minh với người dùng độ bền bỉ, tiện lợi, thân thiện môi trường cũng như khả năng vận hành tầm xa của xe điện, thương hiệu tới từ Hàn Quốc Hyundai Motor đã tổ chức hành trình đi xuyên đa quốc gia mang tên "Go Far with Zero Worries" - Đi xa không lo âu.

Trải qua 11 ngày, vào hôm 30/11, đoàn xe Hyundai IONIQ 5 đã chính thức đến điểm dừng chân cuối cùng là TP.HCM (Việt Nam), hoàn thành chuyến đi với những trải nghiệm thú vị.

Mẫu xe IONIQ 5 được chọn làm biểu tượng của hành trình lần này bởi tính đa dụng của một mẫu SUV. Vì hành trình sẽ phải đi qua các quốc gia có điều kiện vận hành, hạ tầng giao thông khác nhau. Đồng thời, Hyundai Motor muốn truyền tải về việc phát triển bền vững với những nguồn năng lượng xanh, năng lượng tái tạo, qua đó góp phần bảo vệ môi trường.

Với khả năng di chuyển lên đến hơn 450km cho 1 lần sạc cùng sự ổn định của phần mềm điều khiển, đoàn xe chưa từng gặp bất cứ sự cố nào về sạc pin trong hành trình, dù cho hệ thống trạm sạc không phải lúc nào cũng sẵn có trên đường. Mỗi ngày xe dừng sạc 2 lần với dung lượng pin còn lại ở mỗi lần sạc không thấp hơn 20%.

IONIQ 5 còn sở hữu tính năng độc đáo như V2L (Vehicle to Load), thông qua bộ chuyển đổi giúp cung cấp dòng điện có công suất tối đa 3.600W cho các thiết bị điện dân dụng. Với tính năng này, đoàn IONIQ 5 Asean Tour đã tự tổ chức được một buổi tiệc với các thiết bị âm thanh, ánh sáng và nấu ăn được cung cấp năng lượng từ chính những chiếc xe của đoàn.

IONIQ 5 là chiếc xe nhận được sự đánh giá cao của cộng đồng và giới chuyên môn về thiết kế độc đáo cũng như chất lượng hoàn thiện cao. IONIQ 5 đã nhận được giải thưởng Xe thế giới của năm 2022 (WCOTY 2022) danh giá uy tín toàn cầu.

Tại Việt Nam, IONIQ 5 được sản xuất và phân phối với hệ dẫn động cầu sau, tùy chọn pin dung lượng 58 kWh cho quãng đường di chuyển 384km và pin dung lượng 72,6 kWh cho quãng đường di chuyển 450 km. Xe được trang bị đầy đủ những tính năng về vận hành, giải trí cũng như an toàn với gói Hyundai SmartSense.

Với thiết kế ấn tượng và hiệu suất vượt trội, Hyundai IONIQ 5 được kỳ vọng trở thành "ngôi sao sáng" trên thị trường Việt Nam, hứa hẹn giúp thị trường ô tô điện phát triển bùng nổ trong thời gian tới.