Gỗ Trường Thành (TTF) vừa chi 5,4 triệu USD mua 20% vốn một công ty nội thất Singapore

Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành (TTF) vừa thông qua quyết định đầu tư gần 5,4 triệu USD (tương đương 124 tỷ đồng) để nắm 20% vốn điều lệ Công ty Natuzzi Singapore PTE. Ltd có trụ sở đặt tại Marina Bay Financial Tower 1, Singapore. Được biết, Natuzzi là công ty nội thất lâu đời được thành lập từ năm 1959.



Theo TTF, thương vụ lần này nhằm mục tiêu xây dựng thương hiệu và mở rộng sự hiện diện của các sản phẩm nội thất sản xuất tại Việt Nam ra thế giới. Mở rộng thị trường xuất khẩu là mục tiêu lớn của TTF đặt ra từ năm 2020 – sau khi mất 2 năm để củng cố và tìm lời giải cho bài toán giải cứu Công ty sau cú sốc hàng tồn năm 2016. Trong đó, TTF hiện đang đánh vào các thị trường khó tính như Trung Đông và Nga; cùng với các thị trường lâu năm đang làm như châu Âu, Nhật Bản, Mỹ, Australia…

Định hướng từ năm 2021, ban lãnh đạo cho biết TTF sẽ đàm phán với các hành truyền thống và đẩy mạnh mảng xuất khẩu, trong đó tích cực nâng cao hợp đồng dài hạn, tập trung chủ lực vào thị trường Mỹ, Ý, châu Âu, Trung Quốc, Nhật Bản… thông qua các kênh bán lẻ. Công ty cũng tiếp tục tìm đối tác tiềm năng trong lĩnh vực đồ gỗ nội thất để liên doanh.



Tham vọng xa hơn, chia sẻ tại Hội nghị kinh tế đầu năm nay, ông Mai Hữu Tín – Chủ tịch TTF – cho biết kế hoạch 10 năm tới đây Công ty xác định là thập kỷ nhảy vọt, đưa Gỗ Trường Thành trở thành doanh nghiệp gỗ hàng đầu ASEAN cả về công nghệ, sản lượng, doanh thu, nhất là thị trường đồ gỗ nội thất.

Kết thúc quý 3 vừa qua, Công ty ghi nhận doanh thu 343,5 tỷ đồng, tăng hơn 34% so với cùng kỳ năm 2020. Khấu trừ, Công ty có lãi thuần từ hoạt động kinh doanh trở lại với hơn 3 tỷ đồng, cùng kỳ lỗ hơn 16 tỷ đồng. Dù vậy, do phải ghi nhận chi phí khác đột biến (hơn 49 tỷ đồng nhưng không có thuyết minh), lợi nhuận ròng theo đó thu về chỉ vào khoảng 1,1 tỷ đồng giảm hơn 92% so với quý 3/2020.

Đây là quý thứ 2 Công ty có lãi trở lại. Luỹ kế 9 tháng đầu năm, TTF thu về 1.111 tỷ doanh thu, tăng 36%. Ngược lại, LNST 11 tỷ đồng - chỉ còn khoảng 1/5 cùng kỳ.