Góc nhìn chuyên gia: Dòng tiền co hẹp trước kỳ nghỉ lễ, khó kỳ vọng "sóng" trong tuần cuối năm

VN-Index tiếp tục ghi nhận tuần giao dịch rung lắc, giằng co mạnh. Áp lực bán mạnh tại nhóm cổ phiếu vốn hoá lớn khiến chỉ số có thời điểm lùi về sát ngưỡng 1.000 điểm. Nhóm cổ phiếu thép và dịch vụ tài chính chịu sự điều chỉnh nặng nề nhất với mức giảm hơn 9%.

Tính chung cả tuần, VN-Index giảm 32,14 điểm (3,05%) xuống mức 1.020,34 điểm. Trong bối cảnh thị trường điều chỉnh, thanh khoản cũng liên tục sụt giảm cho thấy tâm lý thận trọng, giằng co đang hiện diện rõ ràng hơn trong ngắn hạn.

Vậy diễn biến thị trường tuần tới sẽ thế nào, chúng tôi đã có trao đổi với một số chuyên gia tài chính về góc nhìn trong tuần giao dịch cuối năm 2022.

Thị trường vẫn “lình xình” đi kèm thanh khoản chưa thật sự cải thiện

Ông Đỗ Bảo Ngọc – Phó Tổng Giám đốc CTCK Kiến Thiết Việt Nam (CSI)

Về diễn biến thị trường tuần qua, VN-Index giao dịch trong trạng thái giảm dần điểm số và giảm dần thanh khoản, đây là dấu hiệu cho thấy chu kỳ hồi phục rất tốt từ đáy đã kết thúc. Trong đó, thị trường đã hồi phục từ mức đáy 870 điểm lên gần 1.100 điểm và có sự điều chỉnh trong 2 tuần gần đây.

Chuyên gia CSI lý giải nguyên nhân VN-Index điều chỉnh chủ yếu do thời điểm cuối năm xuất hiện áp lực cung lớn kèm theo áp lực chốt lời . Đồng thời, nhu cầu rút vốn của một bộ phận các tổ chức đầu tư thực hiện chốt sổ Báo cáo tài chính cuối năm cũng là lý do khiến áp lực cung gia tăng. Ông Ngọc cho rằng việc thị trường điều chỉnh thời gian vừa qua cùng sức ép thanh khoản sụt giảm không khiến nhà đầu tư quá bất ngờ.

Liên quan đến giao dịch của khối ngoại , chuyên gia CSI đánh giá những tuần gần đây nhóm NĐT ngoại đóng vai trò hỗ trợ khá lớn cho thị trường. Nếu không có sự mua ròng tích cực của khối ngoại, chỉ số chính còn có thể giảm sâu hơn. Xét theo giá trị khớp lệnh, khối ngoại mua giải ngân khá mạnh, họ tập trung mua nhiều cổ phiếu Bluechips có sự ảnh hưởng lớn tới VN30. Giao dịch khối ngoại vẫn hỗ trợ rất tốt cho thị trường, những giao dịch thoả thuận cổ phiếu Eximbank thực tế, không ảnh hưởng đến diễn biến khớp lệnh hàng ngày. Sự nhất quán của khối ngoại thể hiện trong giao dịch khớp lệnh mang trạng thái tích cực cho thị trường.

Về kịch bản thị trường trong tuần tới , ông Ngọc quan điểm rằng khả năng cao thị trường vẫn sẽ giao dịch “lình xình” đi kèm thanh khoản chưa thật sự được cải thiện. Bởi thời điểm cuối năm là thời điểm nhiều nhà đầu tư tổ chức "chốt sổ" và không cố gắng đẩy mạnh giao dịch.

Trong một chu kỳ đầu tư cho cả năm, xuất hiện không ít thời điểm giao dịch mang lại hiệu quả rất tốt. Tuy nhiên, tại tuần giao dịch cuối cùng của năm, nhà đầu tư “lướt sóng” kỳ vọng thị trường sôi động trở lại là rất khó có thể xảy ra.

Đối với những nhà đầu tư trung dài hạn, đây là thời điểm để lựa chọn cổ phiếu tốt và giải ngân khi đa số NĐT đang giảm giao dịch trong khi nhiều cổ phiếu tốt lại có sự điều chỉnh phù hợp.

Song song, vị chuyên gia dự báo sẽ xuất hiện nhiều yếu tố hỗ trợ thị trường trong năm mới. Cụ thể, thanh khoản sẽ không còn là vấn đề quá lớn khi room tín dụng mới sẽ được áp dụng. Thậm chí, NHNN đang có những động thái rất mạnh mẽ trong việc hỗ trợ thanh khoản cho thị trường. Động thái này sẽ “tháo gỡ” được rất nhiều nút thắt của ngành Ngân hàng, do vậy, nhà đầu tư có thể cân nhắc tới nhóm Ngân hàng trong ngắn hạn. Bên cạnh đó, cổ phiếu Chứng khoán cũng là một trong những nhóm thu hút dòng tiền thời gian vừa qua. Những cổ phiếu đầu ngành chứng khoán thanh khoản cao, có sự điều chỉnh về giá trị hợp lý cũng là một sự lựa chọn tốt.

Đáng chú ý, với mùa báo cáo KQKD quý 4 sắp cận kề, chuyên gia Đỗ Bảo Ngọc cũng lưu ý nhà đầu tư cần thận trọng quan sát và hướng đến những doanh nghiệp có kết quả tốt để lựa chọn đầu tư. “ Nhiều dự báo cho rằng kết quả quý 4/2022 sẽ không được sáng sủa như những quý trước, đặc biệt nhiều nhóm ngành biến động tiêu cực hơn. Mùa báo cáo KQKD quý 4 sẽ mở ra rất nhiều cánh cửa để có thể lựa chọn đầu tư trong dài hạn ”, ông Ngọc cho hay.

VN-Index tăng điểm trong tuần tới, cơ hội tích lũy cổ phiếu tại vùng giá thấp đối với các cổ phiếu đầu ngành

Ông Nguyễn Anh Khoa - Trưởng phòng Phân tích và Tư vấn đầu tư CTCK Agriseco

Dù thị trường điều chỉnh tuần qua, áp lực bán lại không quá lớn, thể hiện qua việc thanh khoản tại các phiên cuối tuần liên tục ở mức thấp hơn trung bình 10 phiên. VN-Index vẫn giữ vững vùng hỗ trợ trung hạn sau 4 phiên liên tục kiểm định ngưỡng điểm số 1.000-1.010.

Trong tuần giao dịch cuối cùng của năm 2022, chuyên gia Agriseco chỉ ra một số sự kiện đáng chú ý bao gồm:

(1) Các số liệu kinh tế vĩ mô cả năm 2022 sẽ được công bố, dự kiến tích cực với tăng trưởng GDP có thể đạt mức 8% và cao nhất trong vòng 11 năm trong khi số liệu lạm phát vẫn ở mức thấp

(2) Hiệu ứng giao dịch của các quỹ thời điểm cuối năm.

Theo quan sát của ông Khoa, thống kê 5 phiên giao dịch cuối cùng của năm trong 10 năm qua, khối ngoại đã thực hiện mua ròng trong 9 năm (ngoại trừ 2020) với giá trị bình quân gần 600 tỷ đồng. Trong khoảng thời gian này, VN-Index cũng ghi nhận 7/10 lần tăng giá trong tuần giao dịch cuối năm với mức tăng bình quân 2,3%. Do đó, chuyên gia kỳ vọng hiệu ứng này có thể quay trở lại trong năm nay và dự phóng chỉ số tăng điểm trong tuần giao dịch tiếp theo, hướng tới vùng 1.040-1.050 điểm.

Bàn luận về thanh khoản thị trường có phần sụt giảm trong tuần qua, vị chuyên gia đưa ra một vài nguyên nhân. Thứ nhất , "vùng trống" thông tin mang đến tâm lý thận trọng cho nhà đầu tư , hành động của đa phần NĐT là quan sát. Thứ hai , sau quãng thời gian mua ròng liên tục, dòng vốn ngoại có xu hướng cân bằng trở lại và quy mô mua ròng thu hẹp. Ông Khoa nhận định xu hướng này là hoàn toàn hợp lý để cân bằng lại lượng cung – cầu của khối này. Thứ ba , hiện đang rơi vào dịp lễ Giáng sinh và Năm mới tới gần, nhu cầu tiền mặt có xu hướng tăng lên, do đó quy mô giao dịch của cả nội khối và ngoại khối cùng có xu hướng giảm.

Dựa trên những phân tích này, ông Khoa cho rằng giá trị giao dịch trong tuần cuối cùng của năm 2022 khó có sự đột biến, nếu có sẽ chỉ xuất hiện vào 1-2 phiên cuối năm.

"Trong tuần cuối năm, mặc dù xu hướng rút ròng trước kỳ nghỉ lễ nhiều khả năng sẽ tiếp diễn, tuy nhiên, tôi kỳ vọng đây sẽ là cơ hội để nhà đầu tư tích lũy cổ phiếu tại vùng giá thấp đối với các cổ phiếu đầu ngành đặc biệt trong nhóm VN30 để tận dụng hiệu ứng mua ròng của khối ngoại các phiên tới, đặc biệt trong những ngày cuối năm", chuyên gia Agriseco đưa ra quan điểm. Hơn nữa, nhóm VN30 thường có diễn biến giá vận động tốt hơn thị trường chung và hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất, hàng thiết yếu, do đó cũng sẽ là lựa chọn phù hợp trong bối cảnh thị trường thiếu vắng các thông tin hỗ trợ hoặc điều chỉnh giảm sâu nếu có.

Với việc Trung Quốc đang thực hiện các biện pháp nới lỏng chính sách phòng chống dịch Covid-19 , ông Khoa cùng đội ngũ phân tích Agriseco kỳ vọng sự kiện này sẽ tác động tích cực tới một số nhóm ngành xuất khẩu bao gồm Thủy sản khi Trung Quốc là một trong những quốc gia Việt Nam xuất khẩu cá tra lớn hay nhóm Dệt may khi nước bạn mở cửa nền kinh tế sẽ giúp các doanh nghiệp trong nước tiếp cận được nguồn cung này dễ dàng và chi phí tối ưu hơn. Thêm vào đó, nhóm Cao su dự kiến hưởng lợi trong bối cảnh Trung Quốc là quốc gia nhập khẩu cao su lớn nhất Việt Nam, lên tới 70%, kỳ vọng nhu cầu tiêu thụ sang thị trường này sẽ tăng.

Đồng thời, nhóm Thép dự báo hưởng lợi lớn với kỳ vọng nhu cầu tiêu thụ vật liệu tăng khi Trung Quốc tăng cường chi đầu tư hạ tầng để tái thiết nền kinh tế và đưa ngành bất động sản của quốc gia này thoát khỏi tình trạng đóng băng. Ngoài ra, ông Khoa cũng nhận định tích cực tới một số nhóm ngành khác như Hàng không – du lịch ; Cảng biển và BĐS Khu công nghiệp.

Dòng tiền có thể tiếp tục co hẹp trước kỳ nghỉ lễ, nhà đầu tư hạ tỷ trọng margin về ngưỡng an toàn

Ông Đinh Quang Hinh - Trưởng Bộ phận Kinh tế vĩ mô & Chiến lược thị trường VNDIRECT  

Thị trường đã có một tuần giao dịch không như kỳ vọng khi các chỉ số chứng khoán điều chỉnh cùng với thanh khoản sụt giảm mạnh. Nhà đầu tư có xu hướng bán hạ tỷ trọng margin và cổ phiếu trước kỳ nghỉ lễ.

Ngân hàng Nhà nước có tuần hút ròng mạnh trên thị trường mở nhằm kéo lãi suất tiền đồng trên thị trường liên ngân hàng tăng trở lại để duy trì chênh lệch đủ hấp dẫn so với lãi suất đồng USD. Động thái này là để hỗ trợ tỷ giá trước áp lực tỷ giá quay trở lại. Tuy nhiên, điều này khiến thanh khoản có xu hướng co hẹp lại và tâm lý thị trường trở nên thận trọng hơn.

Sang tuần giao dịch cuối năm, vị chuyên gia VNDirect cho rằng dòng tiền có thể tiếp tục co hẹp trước kỳ nghỉ lễ khi nhà đầu tư trong nước có xu hướng hạ tỷ trọng margin và cổ phiếu . Trong khi đó, giao dịch của khối nhà đầu tư nước ngoài có thể sụt giảm khi bước vào tuần nghỉ lễ giáng sinh và năm mới.

Trong bối cảnh dòng tiền suy yếu, khó có thể kỳ vọng đà đi lên rõ nét của các chỉ số chứng khoán trong tuần tới. Nhiều khả năng, chỉ số VN-Index giằng co trong biên độ hẹp 1.000-1.050 điểm trong tuần tới với thanh khoản thấp. Do đó, nhà đầu tư có thể canh những phiên tăng để chủ động hạ tỷ trọng margin và cổ phiếu về ngưỡng an toàn trong tuần giao dịch cuối năm.