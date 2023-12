Góc nhìn chuyên gia: Dòng tiền khối ngoại sẽ sớm trở lại, "săn" cơ hội ở một số cổ phiếu có tín hiệu vượt đỉnh

Thị trường có phản ứng khá tốt khi VN-Index điều chỉnh lùi xuống vùng 1.080 điểm và nối tiếp là nhịp phục hồi những phiên cuối tuần qua. VN-Index đóng cửa tuần tại mốc 1.103,06 điểm, nhích nhẹ 0,07% so với tuần trước.

Đa số các chuyên gia đưa ra góc nhìn tương đối trung lập với xu hướng của VN-Index tuần tới. Dù đồng thuận áp lực bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài không đáng ngại, song các chuyên gia cho rằng VN-Index sẽ khó bứt phá trước kỳ nghỉ lễ. Do đó, nhà đầu tư với vị thế ngắn hạn nên cẩn trọng trước những biến động của thị trường. Các nhà đầu tư có giá vốn thấp hoàn toàn có thể tiếp tục nắm giữ các vị thế trung và dài hạn trong danh mục, chỉ xem xét chốt lời đối với những cổ phiếu đã tăng nóng.

Dòng tiền khối ngoại sẽ sớm trở lại

Ông Nguyễn Anh Khoa - Trưởng phòng Phân tích và Nghiên cứu Chứng khoán Agriseco



Về mặt tổng thể, trong vòng 1 tháng vừa qua, VN-Index đang diễn biến đi ngang trong khung hình hộp chữ nhật quanh vùng 1.080 – 1.120 điểm. Thanh khoản sụt giảm dần cùng biên độ của dải bollinger thu hẹp về mức thấp nhất trong vòng 5 tháng qua cho thấy VN-Index chuẩn bị bước vào một nhịp tăng/giảm giá tương đối mạnh.

Việc chỉ số đóng cửa quanh đường MA20 khiến cho kịch bản tăng mạnh hay giảm mạnh của thị trường trong 1 tháng tới vẫn đang khá cân bằng. Tuy nhiên, quan sát VN-Index trên khung thời gian dài hơn, với xu hướng giảm điểm trong trung hạn vẫn đóng vai trò chủ đạo, có phần nghiêng về kịch bản thứ hai dưới góc nhìn phân tích kỹ thuật đơn thuần.

Việc thiếu vắng thông tin hỗ trợ vào thời điểm cuối năm khi các doanh nghiệp đang gấp rút chuẩn bị báo cáo tài chính quý 4 và kế hoạch năm 2024 được đánh giá là nguyên chính khiến thị trường giao dịch kém sôi động hơn. Bên cạnh đó, phe mua ngần ngại đẩy mạnh việc giải ngân khi các cổ phiếu mang tính thị trường cao như Chứng khoán, Bất động sản, Vật liệu xây dựng hiện vẫn chưa có mức chiết khấu thực sự hấp dẫn trong khi phe bán vẫn đang quan sát những tín hiệu xác nhận về xu hướng sắp tới của chỉ số.

Dù vậy, những thông tin mang tính lan tỏa cao như triển khai hệ thống KRX, ước tính kết quả kinh doanh 4Q2023 và kế hoạch kinh doanh 2024 xuất hiện được kỳ vọng sẽ giúp cho thị trường có sự bứt phá. Việc chỉ số xuất hiện xu hướng rõ ràng hơn sẽ giúp cho thanh khoản tăng trở lại trong thời gian tới.

Theo như quan sát của chuyên gia Agriseco, trong vòng 10 tháng trở lại đây, các nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng lũy kế 47-48 nghìn tỷ đồng trên cả ba sàn. Mặc dù vậy, thị trường chứng khoán trong giai đoạn này vẫn duy trì được các nhịp tăng điểm hết sức tích cực. VN-Index hiện vẫn đang được giao dịch ở vùng điểm số cao hơn từ 9,5-10% so với thời điểm đầu năm. Điều này cho thấy giao dịch của khối ngoại là không quá đáng ngại và chỉ ảnh hướng một phần đến xu hướng cũng như trạng thái của thị trường chung.

Nhìn từ góc độ vĩ mô, mặc dù gặp rất nhiều yếu tố bất lợi đến từ cả trong và ngoài nước, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam vẫn thuộc top đầu trong khu vực Châu Á và được dự báo sẽ tiếp tục cải thiện trong những năm tới. Là đất nước được rất nhiều nền kinh tế lớn quan tâm và là điểm đến thu hút vốn đầu tư nước ngoài, TTCK theo đó được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì xu hướng tăng điểm trong dài hạn và kéo theo đó là dòng vốn của các nhà đầu tư nước ngoài sẽ sớm quay trở lại.

Với việc thị trường giao dịch ảm đạm, dòng tiền đầu cơ liên tục luân chuyển giữa các nhóm cổ phiếu, nhà đầu tư được khuyến nghị nên hạn chế cuốn theo những biến động trong ngắn hạn. Các nhà đầu tư có giá vốn thấp thì hoàn toàn có thể tiếp tục nắm giữ các vị thế trung và dài hạn trong danh mục, chỉ xem xét chốt lời đối với những cổ phiếu đã tăng nóng.

Đối với những nhà đầu tư vừa hạ tỷ trọng cũng chưa cần giải ngân mua lại ngay mà chờ các nhịp điều chỉnh trong tuần. Tuy nhiên với xu hướng giảm điểm trong trung hạn vẫn đang đóng vai trò chủ đạo, các nhà đầu tư cần khống chế tỷ trọng ở mức an toàn, hạn chế sử dụng margin và chỉ mua quanh các ngưỡng kháng cự mạnh đáng lưu ý của chỉ số nói chung và từng mã cổ phiếu nói riêng.

VN-Index khó bứt phá mạnh trước kỳ nghỉ lễ

Ông Đinh Quang Hinh, Trưởng Bộ phận vĩ mô và Chiến lược thị trường VNDirect

Theo chuyên gia VNDirect, việc khối ngoại duy trì bán ròng 18 phiên liên tiếp đang là yếu tố gây ra tâm lý thận trọng đối với dòng tiền nội và là tác nhân chính cản trở đà phục hồi của thị trường chứng khoán. Vậy điều gì đã khiến dòng tiền ngoại liên tục bán ròng thời gian gần đây, bất chấp việc áp lực tỷ giá đã hạ nhiệt?

Nguyên nhân chủ yếu đến từ sự đối lập, lệch pha giữa các thị trường tài chính trên thế giới. Theo đó, việc Fed phát đi tín hiệu ngừng tăng lãi suất điều hành và dự báo 3 đợt giảm lãi suất trong năm tới đã kéo các thị trường phát triển, đặc biệt là Mỹ tăng điểm mạnh. Thậm chí có chỉ số chứng khoán Mỹ đã vượt đỉnh lịch sử. Có thể thấy, thị trường Mỹ và một số thị trường phát triển khác như Nhật Bản đang "vượt trội" so với phần còn lại.

Điều này khiến dòng vốn đầu tư dịch chuyển về các thị trường vốn đang có performance tốt và trend mạnh như thị trường chứng khoán Mỹ, thị trường Nhật Bản. Trong khi đó, thị trường chứng khoán Việt Nam có performance không tốt trong giai đoạn từ cuối tháng 9 tới nay. Dòng vốn đầu tư gián tiếp, đặc biệt là dòng tiền đầu cơ, có xu hướng rút ròng và tìm kiếm cơ hội ở những thị trường thuận lợi hơn. Việc khối ngoại liên tục bán ròng với giá trị lớn đã khiến dòng tiền nội "chùn bước" và là lực cản chính cho sự phục hồi của các chỉ số chứng khoán trong nước.

Dự báo về thị trường tuần tới, ông Hinh cho rằng trong bối cảnh nhiều thị trường phát triển sẽ đóng cửa một vài phiên để nghỉ lễ, áp lực bán của khối ngoại trên thị trường chứng khoán Việt Nam có thể hạ nhiệt. Tuy nhiên, xu hướng này có thể chỉ là tạm thời dẫn tới tâm lý dè dặt, thận trọng của nhà đầu tư nội chưa thể giải tỏa hoàn toàn.

Trong bối cảnh đó, các chỉ số chứng khoán khó có thể kỳ vọng bứt phá mạnh trong tuần giao dịch cuối cùng của năm 2023. Chỉ số VN-Index có thể phục hồi nhẹ hướng tới vùng 1.120-1.130 điểm trong tuần tới. Do đó, nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức vừa phải và hạn chế sử dụng đòn bẩy ở thời điểm này, đặc biệt là trong bối cảnh xu hướng tăng trung hạn của chỉ số VN-Index chưa được xác lập cho đến khi VN-Index vượt "thuyết phục" qua vùng kháng cự quanh 1.150 điểm.

Tập trung săn cơ hội ở những cổ phiếu có tín hiệu vượt đỉnh

Ông Ngô Minh Đức, Founder Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính LCTV

Chỉ số VN-Index ghi nhận sự giằng co quanh vùng 1.100 điểm với thanh khoản thấp trong giai đoạn trước kỳ nghỉ tết dương lịch do lực bán của khối ngoại. Thêm vào đó, số liệu trong 10 năm gần nhất trở lại cho thấy, thị thường giai đoạn cuối tháng 12 thường có sự điều chỉnh trong ngắn hạn do nhiều doanh nghiệp thực hiện các nghiệp vụ cân đối sổ kế toán và chốt số liệu để lập báo cáo tài chính.

Dù vậy, nhà đầu tư nước ngoài có động thái bán ròng không chỉ ở thị trường Việt Nam mà điều này diễn ra ở rất nhiều nước ở khu vực Đông nam Á, ngược chiều mua ròng mạnh tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn độ, Mỹ và Brazil.

Cần nhấn mạnh, dù tháng 12 khối ngoại bán ròng rất mạnh nhưng chỉ số VN-Index đi ngang quanh 1.100 điểm trong suốt thời gian qua qua. Theo số liệu Bloomberg, ngoại trừ Việt Nam trong 2-3 phiên gần đây, các thị trường Đông nam á khác như Thái Lan, Malaysia, Indonesia đã ghi nhận những tín hiệu đầu tiên về việc mua ròng trở lại của khối ngoại. Điều này dấy lên kỳ vọng áp lực bán ròng của khối ngoại sẽ sớm hạ nhiệt vào tuần cuối cùng của năm 2023 và dòng tiền ngoại sẽ sớm trở lại mua vào đầu năm sau.

Theo quan điểm cá nhân, chuyên gia cho rằng diễn biến thanh khoản sụt giảm giai đoạn này là những diễn biến ngắn hạn. Bởi các chính sách vĩ mô cả thế giới và Việt Nam đều đang ủng hộ cho thị trường tài chính.

Dữ liệu mới nhất cho thấy chỉ số CPI của Hoa Kỳ đã sụt giảm theo đúng dự báo và kế hoạch của FED, số liệu CPI tháng 11 đạt 3,1%. Các thông báo của FED cũng đang cho thấy rằng cơ quan này đang xem xét việc hạ lãi suất trong năm 2024. Chỉ số sức mạnh đồng USD cũng có sự suy giảm đáng kể xuống dưới giá trị 102. Đây là dữ liệu quan trọng cho thấy áp lực lên tỷ giá không còn đáng ngại trong giai đoạn tới.

Điều này tác động tích cực đến thị trường tài chính toàn cầu, chỉ số chứng khoán của Hoa Kỳ Dow Jones hay NASDAQ đều có xu hướng vượt đỉnh lịch sử.

Xu hướng của VN-Index trong tuần tới sẽ tiếp tục tích lũy trong đầu tuần tới, khi khối ngoại vẫn đang có tín hiệu bán ròng tương đối mạnh. Thị trường muốn đi lên cần có phiên bùng nổ để xác nhận tín hiệu dòng tiền lớn tham gia. Nếu xuất hiện phiên bùng nổ theo đà thì VN-Index hoàn toàn có thể hướng tới những vùng kháng cự quan trọng như vùng 1.120 1.130 điểm trong tuần tới.

Theo quan điểm của chuyên gia, thị trường đang ở trong quá trình tích lũy cho xu hướng mới. Thời gian này chính là lúc để nhà đầu tư có thể tìm kiếm cơ hội các dòng cổ phiếu tiềm năng khi FED bắt bắt đầu thực hiện chính sách cắt giảm lãi suất sớm hơn dự kiến.

Với lợi thế về địa chính trị, là đối tác thương mại và chiến lược toàn diện của nhiều nền kinh tế lớn như Mỹ, TQ, Nhật Bản…cùng với sự phục hồi của chuỗi cung ứng toàn cầu sẽ là nền tảng để nền kinh tế và TTCK "cất cánh" mạnh mẽ .

Nhiều cổ phiếu tuần qua có xu hướng dẫn dắt và cho tín hiệu vượt đỉnh như CTD, NKG, DRC, BID, IDC... Đây có thể là điểm nhấn đầu tư trong giai đoạn tới. Chính vì vậy nhà đầu tư hoàn toàn có thể giải ngân khi thị trường đang ở trong quá trình tích lũy này, tỷ trọng hợp lý là 70% cổ phiếu trong danh mục. Tuy nhiên nhà đầu tư cũng cần chú ý những rủi ro trong ngắn hạn, nên tránh tình trạng sử dụng margin cao gây rủi ro cho tài khoản của mình.