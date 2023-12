Cuối năm khó xoay sở dòng tiền, nhiều doanh nghiệp lùi lịch chi trả cổ tức cho cổ đông

Cứ đến cuối năm, các doanh nghiệp lại phải “đau đầu” cân đối dòng tiền để thanh toán các khoản công nợ với nhà cung cấp, đối tác, khách hàng,… chưa kể các khoản lương, thưởng cho cán bộ, công, nhân viên. Với các doanh nghiệp không “rủng rỉnh” về tài chính, việc xoay sở là không dễ dàng. Một số chọn phương án hoãn, lùi lịch chi trả cổ tức cho cổ đông.

Mới nhất, CTCP Hóa chất Cơ bản miền Nam (mã CSV) đã thông qua nghị quyết HĐQT về việc lùi thời gian trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt với lý do nhằm sử dụng hiệu quả nguồn vốn. CSV cho biết việc tạm ứng cổ tức năm 2023 sẽ được thực hiện vào thời điểm thích hợp. Trước đó, CSV thông báo trả cổ tức năm 2023 tỷ lệ 10% bằng tiền mặt. Ngày đăng ký cuối cùng là 29/12/2023 và thời gian trả dự kiến 9/1/2024.

CTCP Bột Giặt Lix (mã LIX) cũng đã thông báo huỷ ngày đăng ký cuối cùng nhận tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền với lý do là để rà soát lại tình hình hoạt động nhằm đảm bảo tối ưu hóa nguồn tiền cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Theo đó, LIX sẽ dời ngày đăng ký cuối cùng từ 22/12/2023 sang 02/1/2024 và ngày thanh toán từ 05/1/2024 sang 18/1/2024. Tỷ lệ tạm vẫn giữ nguyên 10% bằng tiền.

Tương tự, CTCP Pin Ắc quy miền Nam (mã PAC) đã thay đổi thời gian chốt danh sách và trả cổ tức đợt 1/2023 tỷ lệ 5% bằng tiền. Trong đó, ngày chốt danh sách được điều chỉnh từ ngày 29/12/2023 sang ngày 1/2/2024 (hơn 1 tháng); và ngày thanh toán được điều chỉnh từ ngày 19/1/2024 sang ngày 28/2/2024 (hơn 1 tháng). Lý do được Công ty đưa ra do để cân đối dòng tiền phục vụ sản xuất kinh doanh.

Trong khi đó, CTCP Tập đoàn ECI (mã ECI) cũng mới thông báo việc thay đổi thời gian chi trả cổ tức năm 2022 tỷlệ 6% bằng tiền. Thời gian thanh toán cổ tức chuyển từ 18/12/2023 sang 22/1/2024. Danh sách cổ đông đã được chốt vào vào ngày 4/12/2023. Lý do điều chỉnh do các khách hàng/đối tác của công ty đang gặp khó khăn trong việc thanh toán công nợ, do vậy công ty chưa sắp xếp được đủ nguồn tiền mặt để thực hiện thanh toán cổ tức trong tháng 12 năm nay.

Trước đó vào cuối tháng 10, CTCP FECON (mã FCN) đã công bố nghị quyết HĐQT phê duyệt thời gian thanh toán cổ tức năm 2022 bằng tiền sang quý 1/2024. Lý giải nguyên nhân kéo dài thời hạn thanh toán cổ tức, FECON cho biết diễn biến của thị trường xây dựng chung không thuận lợi khiến hoạt động sản xuất kinh doanh và cân đối thu chi của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong năm 2023.

Vào hồi tháng 4/2023, ĐHĐCĐ thường niên 2023 của FECON đã thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2022 bằng tiền, tỷ lệ 5%. Với hơn 157 triệu cổ phiếu lưu hành, theo kế hoạch, FECON sẽ thực hiện chi trả gần 79 tỷ đồng trong đợt trả cổ tức này cho cổ đông. Tuy nhiên, doanh nghiệp chưa chốt danh sách cổ đông và thời gian thanh toán cụ thể.

Nhìn chung, các doanh nghiệp trên đều không phải những cái tên có thói quen “khất lần” cổ tức. Việc lùi lịch chi trả có thể chỉ mang tính thời điểm. Tuy nhiên, điều này sẽ khó tránh khỏi ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý của cổ đông. Tình trạng này nếu lặp lại hoặc thời gian lùi kéo dài có thể khiến cổ đông đặt dấu hỏi về năng lực tài chính của doanh nghiệp.