Góc nhìn chuyên gia: GDP quý 3 tăng vọt, chứng khoán có cơ hội bứt phá

Thị trường đã có một tuần giao dịch khá thất vọng khi có tới 3 lần nỗ lực vượt qua đỉnh cao 1.300 điểm không thành công. Mỗi khi lên tới ngưỡng này thị trường lại xuất hiện áp lực bán đè xuống và hai phiên cuối tuần thì giảm hẳn. VN-Index kết tuần 30/9-4/10 giảm -20,32 điểm (-1,57%) xuống mốc 1.270,60 điểm.

Dù thị trường trải qua tuần giao dịch ảm đạm, nhưng các chuyên gia nhìn chung vẫn đánh giá tích cực về xu hướng tiếp theo của thị trường. Nhịp điều chỉnh hiện tại chỉ mang tính chất ngắn hạn và thị trường vẫn còn cơ hội vượt đỉnh 1.300 điểm.

Nhiều thông tin hỗ trợ tích cực

Ông Bùi Văn Huy – Giám đốc Chi nhánh Chứng khoán DSC cho rằng thị trường chịu áp lực điều chỉnh đến từ cả yếu tố trong và ngoài nước. Về bối cảnh thế giới, sự điều chỉnh của TTCK Mỹ, chỉ số đồng Dollar tăng giá trở lại và căng thẳng xung đột ở Trung Đông cũng tác động lên tâm lý nhà đầu tư. Áp lực trong nước đến từ việc thị trường không hút được tiền, không tạo được sự lan tỏa và suy yếu trước ngưỡng cản 1.300 điểm và những lo ngại nhất định khi số liệu PMI được công bố cho thấy đà phục hồi sản xuất bị cản trở do ảnh hưởng của bão Yagi.

Tuy nhiên, ông Huy cho rằng bối cảnh thị trường tuần tới sẽ “sáng” hơn do có nhiều thông tin hỗ trợ. Những lo ngại về suy thoái ngày càng giảm đi khi Báo cáo việc làm Mỹ tháng 9 vượt xa dự đoán, tỷ lệ thất nghiệp bất ngờ giảm. Số việc làm phi nông nghiệp của Mỹ tăng vọt 254.000 trong tháng 9, cao hơn nhiều so với mức 159.000 việc làm đã được điều chỉnh của tháng 8. Con số này đồng thời cao hơn dự báo của Dow Jones là 150.000 việc làm. Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp giảm 0,1 điểm phần trăm, từ 4,2% trong tháng 8 xuống còn 4,1% trong tháng 9. Điều này khiến chứng khoán Mỹ diễn biến khá tốt dù vẫn neo ở vùng đỉnh.

Bên cạnh đó là sự trở lại của thị trường chứng khoán Trung Quốc với những chính sách kích thích kinh tế. Những nhóm ngành hưởng lợi từ xu hướng của các thị trường tài sản Trung Quốc là rất đáng để chú ý.

Trong nước, số liệu kinh tế quý III được công bố sáng 06/10 ghi nhận nhiều điểm tích cực. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý III/2024 ước tính tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước. GDP chín tháng năm 2024 ước tăng 6,82% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9/2024 tăng 0,29% so với tháng trước. So với tháng 12/2023, CPI tháng Chín tăng 2,18% và so với cùng kỳ năm trước tăng 2,63%. CPI bình quân quý III/2024 tăng 3,48% so với quý III/2023. Tính chung chín tháng năm nay, CPI tăng 3,88% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 2,69%. Dù còn nhiều thách thức trong quý IV nhưng số liệu nhìn chung là tích cực.

Mặc dù tâm lý thị trường đang khá ảm đạm khi thanh khoản thị trường kém cộng thêm đà tăng phân hoá mạnh, song ông Huy vẫn khuyên nhà đầu tư nên kiên nhẫn và lạc quan. Bởi đôi lúc thời điểm tâm lý chán nản như vậy lại là cơ hội tích lũy cổ phiếu.

“Tôi vẫn cho rằng nhà đầu tư hiện tại nên giữ cân đối tiền/hàng để luôn có thể linh động. Việc giữ khoảng 60% cổ phiếu lúc này là phù hợp và hoàn toàn có thể gia tăng khi thị trường giảm sâu. Một cách nói vui thì nhà đầu tư nên quên 1.300 điểm đi và tập trung vào danh mục của mình”, chuyên gia DSC cho biết.

Về chiến lược đầu tư, chuyên gia DSC cho rằng khi tiền không đủ khỏe, khả năng sẽ có sự luân chuyển dòng dẫn dắt. Ngoài những nhóm ngành có KQKD được dự báo tích có câu chuyện riêng cực như Ngân hàng, Chứng khoán, Bán lẻ, Tiêu dùng… Các nhóm được hưởng lợi từ gói kích cầu của nền kinh tế Trung Quốc như Thép, Cao Su cũngnên được lưu tâm.

VN-Index sẽ sớm vượt 1.300 điểm

Ông Nguyễn Minh Hoàng - Giám đốc Phân tích Chứng khoán VFS  đánh giá áp lực chốt lời đã xuất hiện sau khi VN-Index đã có một nhịp tăng xấp xỉ 10% và tiệm cận vùng kháng cự mạnh 1.300 điểm. Chỉ số đã có mức giảm hơn 2% với khoảng 31 điểm tính từ đỉnh về lấp Khoảng trống GAP đã tạo ra trong ngà 25.9 và dừng tại hỗ trợ MA20. Những lo lắng về rủi ro về chiến tranh ở khu vực Trung Đông, ảnh hưởng tiêu cực của bão Yagi lên nền kinh tế trong quý 3 và sự phân hoá trong kết quả kinh doanh quý 3 là lực cản trong ngắn hạn với chỉ số trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, VN-Index vẫn đang duy trì xu thế tăng trong trung và dài hạn, nhịp giảm hiện vẫn là một nhịp điều chỉnh ngắn hạn. Với những tín hiệu tích cực của nền kinh tế Việt Nam và dự báo tăng trưởng lợi nhuận các doanh nghiệp trong năm 2024 khoảng 17%, chuyên gia vẫn kỳ vọng VN-Index sẽ vượt 1.300 trong sóng tăng lần này.

Với chứng khoán Mỹ phiên cuối tuần tích cực khi bức tranh thị trường lao động Mỹ tích cực với tỷ lệ thất nghiệp tháng 9/2024 giảm nhiệt và số việc làm phi nông nghiệp tăng mạnh, kỳ vọng thị trường sẽ có thể cân bằng trở lại ngay tuần sau quanh mốc hỗ trợ này nếu không có thêm tin xấu. Với kịch bản thận trọng hơn, VN-Index có thể lùi tiếp về 1.260 tại đường MA50 và cân bằng tại đây. Với mức tăng 10% thì một mức điều chỉnh khoảng gần 25% là hợp lý và nếu sâu hơn thì sẽ là khoảng 30% quanh MA50.

Một điểm sáng nữa là dòng vốn ngoại đã có những vận động tích cực hơn. Những nguyên nhân của việc bán ròng của khối ngoại trước đây như chốt lời, chênh lệnh lãi suất và bất ổn chính trị đã được tháo gỡ. Dữ liệu giao dịch của khối ngoại đặc biệt tích cực hơn trong tháng 9 khi FED đã chính thức hạ lãi suất vào tháng 9 và Việt Nam có những tín hiệu rõ ràng hơn trong việc nâng hạng thị trường với việc chính thức thông qua quy định gỡ vướng prefunding có hiệu lực từ ngày 2/11. Đà bán ròng của khối ngoại đã tạo đỉnh từ tháng 6 và đã giảm mạnh tính đến cuối tháng 9 và trong những ngày gần đây đã mua ròng liên tục là những tín hiệu tích cực đánh dấu dòng tiền của khối này bắt đầu vận động tích cực trở lại.

Với việc kết quả kinh doanh quý 3 đang hé lộ dần, thị trường khả năng ngắn hạn sẽ diễn biến phân hoá. Vì vậy, nhà đầu tư nên ưu tiên lựa chọn những nhóm ngành có định giá chưa quá đắt và kỳ vọng tăng trưởng rõ ràng như nhóm Ngân hàng (kỳ vọng tăng trưởng tín dụng mạnh theo đà hồi phục kinh tế và chi phí trích lập đã có dấu hiệu tạo đỉnh đi xuống), nhóm bán lẻ dựa trên nền kết quả kinh doanh thấp của năm ngoái duy trì được đà tăng trưởng trong quý 3 và nhóm chứng khoán với kỳ vọng về việc thị trường cải thiện cũng như nâng hạng thị trường. Nhóm cổ phiếu trong VN-30 nên là nhóm được ưu tiên trong giai đoạn này.

Tận dụng nhịp điều chỉnh để mua vào cổ phiếu với giá vốn hời

Ông Đinh Quang Hinh - Trưởng bộ phận vĩ mô và chiến lược thị trường, Công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT nhận định trong tuần qua, chỉ số VN-Index đã đối mặt với áp lực chốt lời gia tăng mạnh mẽ khi tiếp cận vùng kháng cự 1.300 điểm và quay đầu giảm điểm trong tuần vừa qua. Nhịp điều chỉnh của thị trường còn chịu tác động từ việc tỷ giá USD/VND liên ngân hàng quay đầu tăng trở lại lên mức 24.750 và lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm tăng vượt mốc 4%.

Trong tuần tới, chỉ số VN-Index có thể kiểm định vùng hỗ trợ quanh 1.250 điểm (+/- 10 điểm). Chuyên gia kỳ vọng dòng tiền bắt đáy sẽ xuất hiện tại vùng này và chỉ số VN-Index ít khả năng điều chỉnh sâu hơn vùng này.

Trong trung hạn, quan điểm tích cực đối với thị trường chứng khoán Việt Nam trong trung hạn từ nay tới cuối năm nhờ (1) chu kỳ nới lỏng chính sách tiền tệ trên toàn cầu mới chỉ bắt đầu, (2) NHNN sẽ có thêm dư địa để nới lỏng chính sách tiền tệ, tăng cung tiền trong những tháng cuối năm, (3) triển vọng tăng trưởng lợi nhuận tích cực của các doanh nghiệp niêm yết trong quý 3 và quý 4 năm nay, được thúc đẩy bởi đà tăng trưởng mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam và mức nền so sánh thấp trong nửa cuối năm 2023.

Do đó, nhà đầu tư đã kịp chốt lời cổ phiếu tại vùng 1.290-1.300 điểm như khuyến nghị có thể xem xét giải ngân trở lại, ưu tiên các mã cổ phiếu có triển vọng kinh doanh tích cực và định giá còn hấp dẫn trong những ngành như ngân hàng, bất động sản khu công nghiệp, xuất khẩu (dệt may, thủy sản) và dầu khí.