Góc nhìn chuyên gia: Nhiều động lực cho chứng khoán bứt phá trong năm 2025, lợi nhuận các doanh nghiệp sẽ tăng trưởng tích cực

VN-Index ghi nhận tuần giao dịch với diễn biến đi ngang trong biên hẹp là chủ đạo. Sau 3 phiên đầu tuần tích luỹ, chỉ số chính bất ngờ ghi nhận nhịp điều chỉnh mạnh vào phiên thứ 5 (19/12), ảnh hưởng từ tin tức vĩ mô và thị trường chứng khoán Mỹ. Điều tích cực là sau khi chịu áp lực điều chỉnh mạnh bất ngờ, lực cầu bắt đáy đã xuất hiện giúp thị trường phần nào cân bằng tại hỗ trợ 1.250.

Kết tuần, VN-Index giảm 5,07 điểm (-0,4%) xuống 1.257,5 điểm so với tuần trước.

Nhận định về diễn biến tuần mới, có chuyên gia cho rằng dòng tiền ảm đạm cũng như diễn biến giằng co trong biên hẹp là chủ đạo. Dù vậy, xu hướng trung, dài hạn vẫn tương đối tích cực, việc thị trường tài chính toàn cầu bình ổn hơn sẽ giúp cải thiện tâm lý nhà đầu tư trong nước và thúc đẩy các chỉ số chứng khoán phục hồi.

Nhiều động lực cho thị trường chứng khoán trong năm 2025

Ông Ngô Minh Đức, Founder Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính LCTV

Quan sát diễn biến của VN-Index, thị trường chứng khoán Việt Nam năm nay đi ngang trong vùng 1.200-1.300 điểm. Thanh khoản thị trường có sự sụt giảm về cuối năm. Bên cạnh đó thị trường có sự phân hóa mạnh trong năm nay, chỉ một vài dòng cổ phiếu có câu chuyện riêng có dòng tiền đẩy giá cổ phiếu đi lên.

Thị trường chứng khoán trong năm 2024 tương đối ảm đạm so với các thị trường tài sản khác. Diễn biến ảm đạm này của thị trường đến từ việc chưa xuất hiện các yếu tố ủng hộ.

Dự báo xu hướng trước kỳ nghỉ Tết dương lịch, ông Đức nhận định VN-Index sẽ có biến động hẹp. Nguyên nhân đến từ việc các nhà giao dịch ngoại hạn chế giao dịch khi vào kỳ nghỉ lễ Noel và Tết dương lịch.

Dường như các nhà đầu tư đang ở vị thế thận trọng khi các thông tin không tích cực về tỷ giá và lãi suất đang diễn ra trong những phiên trở lại đây. Tỷ giá USD/VND đang có sự tăng giá và hiện nằm ở vùng đỉnh lịch sử 25.300-25.500 VND. Tuy nhiên, ông Đức cho biết áp lực bán này sẽ giảm dần khi chỉ số về ngưỡng hỗ trợ quan trọng 1.240 1.250.

Bình luận về thanh khoản, ông Đức cho rằng việc thanh khoản thị trường giảm mạnh có thể do khi so với các kênh đầu tư khác như bất động sản hay vàng, kênh chứng khoán trong 3 tháng trở lại đây có hiệu suất thấp hơn rất nhiều. Nhiều nhà đầu tư chưa có dấu hiệu dịch chuyển tài sản của mình vào mua cổ phiếu.

Hơn nữa, khối nhà đầu tư cá nhân dường như chưa "mặn mà" giao dịch trên thị trường, trong khi khối nhà đầu tư tổ chức lại có tín hiệu tích cực giải ngân.

Xét về điều kiện vĩ mô thế giới, việc đồng USD tăng giá so với các đồng tiền khác cũng khiến cho khối nhà đầu tư quốc tế cân nhắc trong việc giải ngân đầu tư tại các thị trường mới nổi hoặc cận biên. Thay vào đó, họ sẽ có xu hướng tìm về các thị trường phát triển. Chính vì vậy để thị trường chứng khoán Việt Nam có con "sóng" lớn, các yếu tố vĩ mô phải ổn định để thu hút dòng tiền các nhà đầu tư tổ chức.

Theo đánh giá của Founder LCTV, nhiều điều kiện vĩ mô dần trở nên tích cực hơn cũng như thanh khoản được dự báo hồi phục trở lại vào 2025, đặc biệt là giai đoạn chuẩn bị cho việc nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam.

Điển hình, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vừa cắt giảm lãi suất lần thứ ba trong năm, với mức điều chỉnh giảm 25 điểm phần trăm vừa qua là động thái cho thấy rằng về mặt bản chất thì định hướng của FED về dài hạn là giảm lãi suất.

Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu NHNN điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp với chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, bảo đảm ưu tiên thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, bứt phá đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2025 từ 8% trở lên và tạo đà hướng đến tăng trưởng 2 con số giai đoạn 2026 – 2030.

Người đứng đầu Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước kiểm soát chặt lãi suất huy động của các nhà băng, giảm mặt bằng lãi cho vay để đáp ứng nhu cầu vốn nền kinh tế.

"Thị trường đang ở trong quá trình tích lũy cho xu hướng mới. Trong năm 2025 yếu tố tích cực nhất chính là kỳ vọng về câu chuyện nâng hạng thị trường. Ngoài ra với việc nền kinh tế Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng tốc thì có thể kỳ vọng vào lợi nhuận của các doanh nghiệp sẽ có sự tăng trưởng đột phá trong giai đoạn 2025-2026", ông Ngô Minh Đức nêu rõ.

Sự ủng hộ từ Chính phủ và NHNN về việc cố gắng giữ mặt bằng lãi suất thấp và thúc đẩy giải ngân đầu tư công cũng là những động lực lớn cho thị trường chứng khoán trong năm 2025.

Tuy nhiên các yếu tố vĩ mô bên ngoài vẫn là điều nhà đầu tư đáng chú ý, diễn biến tăng giá của đồng USD vẫn là nguyên nhân chính khiến cho các thị trường tài sản sụt giảm trong năm 2024 và có thể kéo dài sang 2025. FED cũng đưa ra nhận định rằng họ có thể chỉ cắt 2 lần lãi suất trong 2025, có thể tạo kỳ vọng mặt bằng lãi suất của FED tiếp tục cao hơn và lâu hơn so với kỳ vọng của thị trường.

Nếu xuất hiện đợt "sóng" lớn, vị chuyên gia cho rằng nhà đầu tư cần quan tâm nhóm cổ phiếu ngân hàng, do đây là nhóm cổ phiếu có yếu tố cơ bản tốt, định giá hiện tại nhóm ngân hàng tương đối rẻ so với thị trường, P/E của các cổ phiếu ngân hàng đều nằm ở mức dưới 10 lần, trong khi P/E VN-Index là 13 lần. Bên cạnh đó P/B nhiều cổ phiếu ngân hàng quanh mốc 1,2 lần đây là mức định giá khá hấp dẫn.

Ngoài ra, nhóm cổ phiếu xuất khẩu cũng là nhóm cổ phiếu được đánh giá sẽ được hưởng lợi từ chính sách của ông Trump khi lên làm tổng thống. Tính đến ngày 14/12/2024, tổng trị giá xuất nhập khẩu đạt 745,4 tỷ USD, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, xuất khẩu đạt 384,4 tỷ USD, tăng 14,5% và nhập khẩu đạt 361 tỷ USD, tăng 16,3%.

Tâm lý nhà đầu tư cải thiện, VN-Index có thể tăng lên vùng quanh 1.270 điểm

 Ông Đinh Quang Hinh - Trưởng Bộ phận vĩ mô và chiến lược thị trường, Khối Phân tích VNDIRECT

Theo quan sát của ông Hinh, việc Fed đưa ra lộ trình giảm lãi suất “thận trọng hơn” trong năm tới đã khiến thị trường tài chính toàn cầu biến động mạnh, đẩy chỉ số đo lường mức độ sợ hãi (VIX) tăng vọt trong phiên ngày 18/12 lên mức cao nhất kể từ đầu tháng 11.

Thị trường chứng khoán Mỹ do đó điều chỉnh mạnh và việc dòng tiền tìm nơi trú ẩn khiến chỉ số sức mạnh đồng đô la (DXY) tăng vọt vượt mốc 108. Những yếu tố này đã gây sức ép lên tỷ giá trong nước, khiến tỷ giá USD/VND liên ngân hàng vượt mốc “can thiệp” và buộc Ngân hàng Nhà nước phải bán ra khoảng 2 tỷ đô la dự trữ ngoại hối để bình ổn tỷ giá.

Diễn biến này khiến tâm lý của giới đầu tư chứng khoán trong nước chịu nhiều áp lực và chỉ số VN-Index lùi về sát vùng hỗ trợ 1.250 điểm. Tuy nhiên, có thể nhận thấy điểm tích cực là áp lực bán “không quá mạnh” và việc dòng tiền bắt đáy nhập cuộc đã giúp VN-Index giữ vững vùng hỗ trợ trên.

Bước sang tuần giao dịch tới, thị trường tài chính quốc tế có thể diễn biến tích cực hơn khi những thông tin tiêu cực đã được phản ánh phần lớn vào giá, đặc biệt là việc Fed thận trọng hơn về lộ trình cắt giảm lãi suất trong năm 2025 do những bất định trong chính sách thương mại của Tổng thống đắc cử Trump.

Đáng chú ý, thị trường cũng đón nhận một vài thông tin tích cực hơn trong ngày cuối tuần, bao gồm việc thước đo lạm phát ưa chuộng của Fed là chỉ số PCE (chi tiêu tiêu dùng cá nhân) chỉ tăng 0,1% so với tháng trước và tăng 2,4% so với cùng kỳ, đều thấp hơn 0,1 điểm % so với dự báo, cho thấy xu hướng lạm phát vẫn đang hạ nhiệt.

Đồng thời, việc Hạ viện Mỹ thông qua dự luật ngân sách mới nhằm ngăn Chính phủ Mỹ đóng cửa vào phút cuối cũng giúp giảm thiểu rủi ro bất ổn, kéo chỉ số VIX giảm mạnh trong phiên cuối tuần.

Theo chuyên gia VNDirect, việc thị trường tài chính toàn cầu bình ổn hơn sẽ giúp cải thiện tâm lý nhà đầu tư trong nước và thúc đẩy các chỉ số chứng khoán phục hồi. Chỉ số VN-Index có thể tăng lên vùng quanh 1.270 điểm.

Nhà đầu tư nên tận dùng nhịp phục hồi để tái cơ cấu danh mục đầu tư, hạ bớt tỷ trọng đòn bẩy nếu đang ở mức cao, đồng thời xây dựng danh mục đầu tư xoay quanh các nhóm ngành có thông tin hỗ trợ và triển vọng kinh doanh cải thiện, bao gồm nhóm vận tải biển, logistic, xuất nhập khẩu (dệt may, thủy sản) và ngân hàng.