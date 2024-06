Góc nhìn chuyên gia: VN-Index có hỗ trợ mạnh tại vùng 1.250 điểm, nhà đầu tư cân nhắc giải ngân trở lại

Tuần giao dịch cuối tháng 5 diễn ra với nhiều biến động mạnh. Nỗ lực hồi phục về vùng đỉnh cũ của VN-Index trong hai phiên đầu tuần nhanh chóng bị xoá tan bởi áp lực chốt lời trong những phiên cuối tuần. VN-Index khép lại tuần với mức điểm gần như đi ngang tại 1.261,7 điểm, song thanh khoản tuần này giảm hơn 24% xuống gần 21.000 tỷ đồng/phiên.

Các chuyên gia cho rằng chỉ số VN-Index cũng đã tiến gần tới vùng hỗ trợ quanh 1.250 điểm và khó lùi sâu dưới ngưỡng này. Do đó, nhà đầu tư có thể xem xét giải ngân trở lại tại một số nhóm cổ phiếu triển vọng cho tầm nhìn nửa cuối năm.

Thị trường đón nhận nhiều thông tin tích cực

Ông Đinh Quang Hinh - Trưởng Bộ phận vĩ mô và chiến lược thị , Khối Phân tích VNDIRECT

Sau một tuần giao dịch giằng co, thị trường bắt đầu đón nhận một số thông tin hỗ trợ. Trong ngày 31/5, Mỹ đã công bố dữ liệu mới nhất về chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), thước đo lạm phát ưa thích của FED. Theo đó, PCE lõi trong tháng 4 tăng 0,2% so với tháng 3, đánh dấu mức tăng hàng tháng thấp nhất kể từ tháng 12/2023 và phù hợp với ước tính của Dow Jones. So với cùng kỳ năm trước, PCE lõi tăng 2,8%, thấp hơn đôi chút so với dự báo là 2,9%. Chỉ số CPE toàn phần trong tháng 4 tăng mức 2,7% so với cùng kỳ năm trước và 0,3% so với một tháng trước, đều khớp với dự báo. Như vậy, cả chỉ số CPI và PCE trong tháng 4 đều cho thấy hướng đi tích cực hơn của lạm phát tại Mỹ sau khi các chỉ số này cao hơn dự báo trong quý đầu tiên của năm nay.

Sau diễn biến trên, chỉ số DXY và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ điều chỉnh giảm, điều này sẽ giúp giảm bớt áp lực đối với tỷ giá tiền đồng. Trong nước cũng chứng kiến một số diễn biến tích cực trên thị trường vàng và tiền tệ. Cụ thể, sau khi tăng nóng thời gian gần đây, lãi suất trên thị trường liên ngân hàng đã có xu hướng hạ nhiệt sau động thái hỗ trợ thanh khoản của Ngân hàng Nhà nước. Lợi suất trái phiếu Chính phủ cũng quay đầu giảm. Giá vàng trong nước cũng hạ nhiệt sau thông tin 4 Ngân hàng Thương mại Cổ phần quốc doanh sẽ bán vàng bình ổn giá kể từ ngày 3/6.

Những diễn biến này được kỳ vọng sẽ cải thiện tâm lý của nhà đầu tư trong tuần giao dịch tới. Đồng thời, chỉ số VN-Index cũng đã tiến gần tới vùng hỗ trợ quanh 1.250 điểm và khó lùi sâu dưới ngưỡng này. Do đó, nhà đầu tư có thể xem xét giải ngân trở lại trong tuần giao dịch tới, ưa tiên các cổ phiếu đã về vùng hỗ trợ cứng hoặc các cổ phiếu thuộc nhóm ngành đang có câu chuyện hỗ trợ như bán lẻ, bất động sản, điện và xuất nhập khẩu (dệt may, thủy sản).

Tranh thủ giải ngân cho tầm nhìn nửa cuối năm

Ông Trần Trương Mạnh Hiếu - Trưởng phòng Phân tích Chứng khoán KIS

Thị trường trong tuần qua đối diện nhiều áp lực xoay quanh việc chốt lời quanh vùng đỉnh cũ tháng 3/2024, lực bán mạnh của nhà đầu tư nước ngoài và sự suy yếu của thị trường Mỹ. Những yếu tố trên tác động phần nào đến tâm lý nhà đầu tư và khiến thị trường chững lại đáng kể.

Về việc bán ròng kịch liệt của khối ngoại, chuyên gia KIS cho rằng nhà đầu tư nước ngoài đã có xu hướng bán ròng từ nhiều năm trở lại đây, nhiều giai đoạn mức bán ròng còn mạnh hơn hiện tại. Áp lực bán ròng chủ yếu đến từ việc rút vốn khi tỷ suất sinh lợi ở thị trường Mỹ đang trội hơn Việt Nam. Bên cạnh đó sự mất giá của VNĐ cũng tạo ra áp lực không nhỏ lên các khoản đầu tư ở trong nước. Tuy vậy, xu hướng này có thể kết thúc khi Fed bắt đầu chu kỳ giảm lãi suất trong tháng 9 tới.

Nhận định về động thái của Fed trong cuộc họp tháng 6 tới, ông Hiếu cho rằng tuần vừa qua Mỹ đã công bố số liệu lạm phát, theo đó chỉ số này đã có dấu hiệu hạ nhiệt hơn so với sự kỳ vọng của nhà đầu tư. Điều này mở ra cơ hội giảm lãi suất trong thời gian tới. Tuy nhiên, việc giảm lãi suất sớm nhất có thể được cân nhắc là vào kỳ họp tháng 9 tới, còn trong lần họp này nhiều khả năng Fed vẫn giữ lãi suất ở mức hiện tại. Điều này nằm trong kỳ vọng của giới đầu tư và khó ảnh hưởng mạnh đến thị trường chứng khoán trong ngắn hạn.

Trong vài tuần trở lại đây, chúng ta dễ dàng nhận thấy thị trường đang hình thành một mẫu hình chữ nhật nhỏ với cận trên là vùng 1.280 điểm và cận dưới là vùng 1.260 điểm. Đây có thể được xem như giai đoạn tích luỹ trong ngắn hạn. Với giai đoạn này chúng ta cần chờ đợi một tín hiệu phá vỡ để xác nhận xu hướng. Nếu vượt cận trên thị trường có thể đi nhanh và mạnh. Nếu đều chỉnh xuống cận dưới thị trường có thể quay về kiểm định lại vùng 1.200-1.250 điểm

Trong ngắn hạn, thị trường có thể tiếp tục di chuyển trong biên độ của mẫu hình chữ nhật để chờ đợi tín hiệu phá vỡ. Do đó, sẽ khó có sự đột biến, xác nhận rõ xu hướng trong ngắn hạn. Tuy nhiên, với sự phục hồi của nền kinh tế, dòng vốn FDI, xu hướng tăng trung và dài hạn của thị trường là khá rõ ràng. Với xu hướng này, khả năng cao thị trường sẽ vượt ngưỡng 1.300 điểm trong thời gian tới và sẽ có một đỉnh cao mới được thiết lập trong nửa cuối năm 2024.

Với nhận định áp lực bán quanh vùng đỉnh vẫn còn và xu hướng ngắn hạn chưa rõ ràng, chuyên gia cho rằng việc sử dụng margin giai đoạn này tiềm ẩn nhiều rủi ro. Tuy nhiên, xu hướng tăng trung và dài hạn vẫn được giữ vì thế nhà đầu tư có thể tận dụng giai đoạn hiện tại để tích luỹ cổ phiếu cho nhịp tăng nửa cuối năm. Việc tích luỹ này nên được thực hiện bằng vốn hiện có, không nên sử dụng margin.

Một số nhóm cổ phiếu nhà đầu tư có thể quan tâm ở giai đoạn này gồm hàng không với câu chuyện phục hồi du lịch, giá vé được duy trì ở mức cao, BĐS khu công nghiệp với sự tăng trưởng mạnh của dòng vốn FDI, những thay đổi trong luật đất đai sắp có hiệu lực và nhóm nguyên vật liệu xây dựng với kỳ vọng tăng cường đầu tư công, phục hồi trong nhu cầu xây dựng