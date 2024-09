Góc nhìn chuyên gia: VN-Index đang ở chân sóng mới, tận dụng cơ hội "gom" một số nhóm cổ phiếu có câu chuyện tăng trưởng

Thị trường chứng khoán ghi nhận tuần giao dịch 9-13/9 đầy rung lắc khi lùi về sát mốc hỗ trợ 1.250 điểm trong tuần này. Tính chung cả tuần, VN-Index giảm 22,25 điểm (-1,75%) so với tuần trước tại 1.251,71 điểm. Đáng chú ý, tâm lý thị trường thận trọng khiến thanh khoản khớp lệnh trung bình tuần trên HOSE chỉ đạt 10.200 tỷ đồng.

Dự báo kịch bản tuần giao dịch mới, các chuyên gia đưa ra góc nhìn tích cực về xu hướng của VN-Index trong tuần Fed hạ lãi suất. Theo đó, VN-Index đang ở trong giai đoạn tích lũy cho sóng tăng cuối năm và nhà đầu tư nên tận dụng giai đoạn này để gia tăng tỷ trọng cổ phiếu quanh vùng hỗ trợ 1.250 điểm của VN-Index.

Thị trường sẽ không có biến động bất ngờ khi Fed hạ lãi suất

Ông Trần Trương Mạnh Hiếu - Trưởng phòng Phân tích Chứng khoán KIS

Nhịp điều chỉnh hiện tại đang có phần chững lại khi chỉ số VN-Index kiểm định lại ngưỡng 1.250 điểm. Đây là vùng hỗ trợ quan trọng với thị trường và nhiều nhà đầu tư đang chờ xem liệu chỉ số có giữ được ngưỡng này hay không để quyết định xu hướng tiếp theo. Đặc biệt, khối lượng suy giảm trong vài phiên gần đây là tín hiệu xác nhận cho nhận định này.

Theo đó, nếu chỉ số giữ được ngưỡng này thì xu hướng tăng sẽ quay trở lại và chỉ số sẽ nhanh chóng vượt qua ngưỡng 1.300 điểm. Trong trường hợp này, khối lượng cần gia tăng trở lại, nếu không thì đà tăng có thể cũng không bền vững.

Bên cạnh đó, nếu chỉ số điều chỉnh dưới 1.250 điểm thì thị trường có thể giảm nhanh và mạnh về kiểm định lại đáy tháng 8/2024, vùng 1.180-1.200 điểm. Tùy theo diễn biến tiếp theo mà thị trường có thể tăng hoặc giảm mạnh trong giai đoạn tới.

Bình luận về việc thanh khoản liên tục dò đáy, ông Hiếu cho rằng trong một xu hướng giảm khối lượng thường có xu hướng suy giảm và ở mức thấp. Đây là hiện tượng bình thường, điều này phản ánh sự thận trọng trong tâm lý nhà đầu tư. Khi xu hướng tăng được xác nhận trở lại, khối lượng giao dịch sẽ tăng theo. Nhà đầu tư không nên quá lo lắng về thanh khoản ở thời điểm hiện tại.

Bên cạnh đó, chứng khoán vẫn là một kênh đầu tư hấp dẫn so với các kênh đầu tư khác. Theo đó, lợi nhuận từ thị trường chứng khoán có sự trội hơn so với gửi tiết kiệm, vốn đầu tư cũng ít hơn rất nhiều nếu so với bất động sản, nên đại đa số người dân có thể tiếp cận và đầu tư được. Thêm vào đó, thị trường vàng miếng đang được kiểm soát từ Ngân hàng Nhà nước, nên kênh này cũng không còn quá hấp dẫn như thời gian trước. Điều này cho thấy dòng tiền vẫn sẽ ở lại thị trường bất chấp sự điều chỉnh hiện tại.

Trong kỳ họp vào tuần tới, Fed sẽ có động thái đầu tiên trong việc đảo chiều chính sách tiền tệ từ thắt chặt sang nới lỏng. Cụ thể, Fed sẽ bắt đầu quá trình giảm lãi suất với mức cắt giảm 0,25%. Điều này đã được các quan chức của Fed phát tín hiệu từ nhiều tháng trước, nên đa số nhà đầu tư và chuyên gia đều có thể dự báo được.

Vì thế, khi Fed chính thức cắt giảm lãi suất trong tuần này, thị trường sẽ không biến động quá mạnh do không có sự "bất ngờ" ở đây. Thị trường Việt Nam có thể phản ánh tích cực đầu phiên, nhưng sau đó sẽ quay lại xu hướng hiện tại do không có nhiều thông tin ngoài kỳ vọng của nhà đầu tư.

Ngược lại, chuyên gia KIS cho rằng rủi ro hiện tại nằm ở áp lực bán mạnh từ khối ngoại. Theo đó, khối này đang bán ròng kỷ lục trong năm nay hơn 60 ngàn tỷ trên HOSE, và hiện xu hướng này vẫn còn tiếp tục. Vì thế, nếu xu hướng này không thay đổi, thị trường sẽ chịu rủi ro trong ngắn hạn với xu hướng giảm được hình thành. Bên cạnh đó, việc thiếu vắng những thông tin tích cực cũng tạo ra tâm lý thận trọng cho nhà đầu tư. Vẫn cần một số thông tin tích cực để “kích” xu hướng tăng quay trở lại.

Về chiến lược đầu tư, nhà đầu tư có thể quan sát một số nhóm cổ phiếu có câu chuyện riêng trong thời gian tới.

Thứ nhất, bất động sản: Nhóm này có sự suy giảm mạnh trong thời gian trước và ở mức giá tương đối hấp dẫn. Với Luật Đất đai mới, vấn đề pháp lý sẽ được giải quyết, khi đó nhiều doanh nghiệp có thể triển khai lại các dự án mới.

Thứ hai, ngành vật liệu xây dựng - thép: Câu chuyện liên quan đến sự phục hồi từ thị trường bất động sản và nhu cầu đang gia tăng trở lại. Bên cạnh đó, sự gia tăng trong các khoản chi của chính phủ cho các dự án hạ tầng có thể là một điểm nhấn quan trọng với ngành.

Gia tăng tỷ trọng ở vùng 1.250 điểm

Ông Đinh Quang Hinh - Trưởng Bộ phận vĩ mô và chiến lược thị trường, Khối Phân tích VNDIRECT

Nhà đầu tư cần duy trì tầm nhìn dài hạn, thị trường điều chỉnh là cơ hội tốt để tích lũy cổ phiếu Thị trường tiếp tục trải qua một tuần giao dịch trầm lắng, điều này phản ánh sự thận trọng trước những diễn biến vĩ mô quan trọng bao gồm (1) kỳ họp lãi suất sắp tới của Fed diễn ra vào giữa tuần sau với dự báo Fed có tiến hành cắt giảm lãi suất lần đầu trong năm nay, (2) thị trường chờ xem phản ứng của NHNN sau động thái cắt giảm lãi suất của Fed và (3) cơn bão Yagi lớn nhất trong hàng chục năm qua đổ bộ vào miền Bắc Việt Nam gây gián đoạn tới hoạt động sản xuất kinh doanh của một bộ phận doanh nghiệp.

Chuyên gia vẫn giữ quan điểm tích cực đối với triển vọng của thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn cuối năm và kịch bản VN-Index vượt mốc 1.300 điểm trong năm nay hoàn toàn khả thi nhờ những yếu tố hỗ trợ sau (1) Fed dự kiến hạ lãi suất điều hành khoảng 0,75% trong những tháng cuối năm, (2) áp lực tỷ giá và lạm phát hạ nhiệt giúp NHNN có điều kiện để chuyển hướng mục tiêu sang ưu tiên tăng trưởng kinh tế, gia tăng cung tiền và duy trì mặt bằng lãi suất ở vùng thấp, (3) kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết tiếp tục cải thiện và (4) tiến triển mới trong câu chuyện nâng hạng thị trường.

Đồng thời, kinh nghiệm quá khứ cho thấy “đỉnh thị trường luôn xuất hiện trong giai đoạn giao dịch sôi động và đáy thị trường hình thành khi thanh khoản thị trường trầm lắng”. Do vậy, ông Hinh cho rằng VN-Index đang ở trong giai đoạn tích lũy cho sóng tăng cuối năm và nhà đầu tư nên tận dụng gia đoạn này để gia tăng tỷ trọng cổ phiếu quanh vùng hỗ trợ 1.250 điểm của VN-Index, ưu tiên những nhóm ngành có câu chuyện tăng trưởng tích cực cuối năm như ngân hàng, chứng khoán, xuất nhập khẩu (dệt may, thủy sản, đồ gỗ) và bất động sản khu công nghiệp.