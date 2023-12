Thị trường vận động tích lũy trong với biên độ hẹp trong một tuần có nhiều thông tin vĩ mô quan trọng. Đà tăng tốt trong phiên cuối đã giúp thị trường chứng khoán Việt Nam lần thứ hai trong ba phiên liên tiếp vượt lên trên ngưỡng 1.100 điểm. Tổng cộng, VN-Index kết thúc tuần 27/11 - 1/12 ở mức 1.102,16 điểm tăng nhẹ 0,6% so với tuần trước và vượt lên vùng giá tâm lý. Thanh khoản giảm mạnh 29% so với tuần trước cả về khối lượng lẫn giá trị giao dịch thể hiện phần nào tâm lý thận trọng khi thị trường duy trì tích lũy kéo dài.

Đa số các chuyên gia đồng thuận thị trường đã dần hấp thụ hết các thông tin không mấy tích cực trong thời gian vừa qua. Khả năng thị trường vẫn sẽ có những nhịp rung lắc và VN-Index cần vượt qua ngưỡng kháng cự quan trọng để xác định xu hướng tăng bền vững.

Thị trường đang ở mức chiết khấu hợp lý, nhà đầu tư nên đi tìm cổ phiếu có câu chuyện riêng

Theo ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Trưởng nhóm vĩ mô và chiến lược thị trường Trung tâm phân tích DSC, bối cảnh thị trường từ đầu tháng 11 đã chuyển từ hồi phục bước vào pha đi ngang, tạo ra 1 vùng giao dịch sideway biên độ thấp 1.080 – 1.120 . Trong giai đoạn này, nhà đầu tư đã được đón nhận cả những tin tích cực lẫn tiêu cực nhưng không tạo ra được quá nhiều tác động lên thị trường do các tin tức xấu, rủi ro tiềm ẩn phần nào đã được phản ánh vào giá. Nếu không có các thông tin bất ngờ xuất hiện thì thị trường đang ở mức chiết khấu hợp lý. Tuy nhiên, sau 2 pha giảm mạnh gồm lần đầu từ 1.250 điểm và lần 2 từ 1.160 điểm, tâm lý nhà đầu tư đang rất thận trọng, đề cao tính an toàn hơn lợi nhuận, và chưa sẵn sàng mở vị thế mới, từ đó khiến cho thị trường thiếu đi động lực bứt phá.

Ở thời điểm hiện tại, 2 phe "bò và gấu" đang ở trong tình trạng lưỡng bại câu thương. Theo đánh giá của ông Hiệp, nếu thị trường có thể tiếp tục tích lũy trong tuần sau và sau đó bứt phá thoát khỏi được vùng đỉnh cũ gần nhất 1.130 thì có thể xác nhận xu hướng tăng mới. Tuy nhiên, nếu thị trường bị thủng khỏi vùng nền 1.080, khả năng cao sẽ về kiểm chứng vùng đáy cũ 1.000 – 1.020.

Do đó, với các nhà đầu tư đã thành công bắt đáy tại vùng 1.020, chuyên gia khuyến nghị tiếp tục duy trì vị thế. Trong trường hợp thị trường điều chỉnh thì hoàn toàn vẫn có khả năng chốt lời. Các nhà đầu tư đang duy trì tỷ trọng tiền mặt cao có thể tiếp tục quan sát thị trường, chờ đợi các tín hiệu xác nhận xu hướng rõ ràng – tích lũy rồi vượt 1.130 hoặc thủng 1.080 – trước khi đưa ra quyết định giải ngân.

Trong thời gian này, ông Hiệp đánh giá cổ phiếu sẽ có sự phân hóa rõ ràng hơn. Các nhà đầu tư nên chú ý đi tìm những câu chuyện riêng của doanh nghiệp, và lọc ra những cổ phiếu Midcap có triển vọng KQKD quý 4 vì những mã này sẽ vẫn được thị trường trả thưởng xứng đáng dù bối cảnh chung đi ngang.

"Hiện nhóm VN30 không được ưa chuộng do dòng tiền vào thị trường khá yếu, khó để giúp các cổ phiếu nhóm này tăng mạnh. Thêm vào đó, tâm lý nhà đầu tư e ngại các cổ phiếu ngân hàng do rủi ro nợ xấu ngày càng tăng cao. Nhóm cổ phiếu small-cap với mức P/E đạt 19,5 đã rất cao. P/E cao không phải là vấn đề nếu doanh nghiệp có thể tăng trưởng nhanh, nhưng ở thời điểm nền kinh tế còn nhiều khó khăn như hiện tại thì các doanh nghiệp gặp khó nhất chính là các doanh nghiệp small-cap. Do đó, tôi khuyến nghị nhà đầu tư đi tìm các cổ phiếu mid-cap có câu chuyện riêng, có khả năng tăng trưởng kinh doanh", ông Hiệp chia sẻ.

Ưu tiên giải ngân tích luỹ một số nhóm ngành kỳ vọng kết quả kinh doanh quý 4 tốt

Theo ông Đinh Quang Hinh - Trưởng Bộ phận vĩ mô và Chiến lược thị trường VNDirect, thị trường chứng khoán vừa có tuần phục hồi sau khi đón nhận một số thông tin vĩ mô hỗ trợ cả trong lẫn ngoài nước. Cụ thể, lạm phát tại Mỹ tiếp tục hạ nhiệt với chỉ số PCE lõi (chỉ số giá chi tiêu cá nhân không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng) tăng 0,2% trong tháng 10 và 3,5% so với cùng kỳ năm trước. Cả hai con số này đều khớp với dự báo của thị trường trước đó và giảm so với mức tăng của tháng 9 tương ứng là 0,3% và 3,7%. Thông tin này càng củng cố kỳ vọng của thị trường rằng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất điều hành trong cuộc họp vào trung tuần tháng 12 tới.

Trong nước, đà phục hồi của nền kinh tế bứt tốc trong tháng 11 với sản lượng công nghiệp, tổng mức bán lẻ và số liệu xuất khẩu đều khả quan hơn so với tháng trước. Đồng thời, lạm phát và tỷ giá hạ nhiệt tạo điều kiện để Ngân hàng nhà nước tiếp tục bơm ròng qua kênh OMO, qua đó kéo lượng tín phiếu đang lưu hành về chỉ còn khoảng 15.000 tỷ đồng. Động thái này sẽ giúp cải thiện đáng kể tâm lý của nhà đầu tư và thúc đẩy dòng tiền đầu cơ quay trở lại thị trường.

Với những chuyển biến tích cực hơn của các yếu tố vĩ mô trong những tuần gần đây, chuyên gia bảo lưu quan điểm rằng thị trường vẫn đang duy trì vận động trong xu hướng phục hồi. Chỉ số VN-Index có thể tiếp tục tích lũy và xây nền tại vùng 1.080-1.120 điểm trước khi hướng tới các ngưỡng kháng cự cao hơn. Trong bối cảnh đó, nhà đầu tư dài hạn có thể xem xét tích lũy dần cổ phiếu cho giai đoạn tới, ưu tiên các nhóm ngành có triển vọng kết quả kinh doanh cải thiện tích cực trong quý 4 như nhóm xuất khẩu (thép, đồ gỗ, nội thất,…), đầu tư công, bất động sản khu công nghiệp và chứng khoán.

VN-Index có thể sẽ có Sideway Up trong tuần tới

Theo ông Nguyễn Anh Khoa, Trưởng phòng phân tích - Nghiên cứu Chứng khoán Agriseco, thị trường cho thấy việc thiếu động lực thúc đẩy giá ở nhóm vốn hóa lớn phần nào khiến chỉ số VN-Index đang chững lại. Thanh khoản thị trường ở mức thấp cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn còn đang thận trọng chờ đợi xác nhận xu hướng tăng một cách rõ ràng hơn. Chuyên gia cho rằng thị trường đã dần hấp thụ hết các thông tin không mấy tích cực trong thời gian vừa qua. Cùng với diễn biến tích cực của các TTCK trên thế giới, VN-Index có thể tiếp tục tích lũy trong biên độ hẹp và sẽ sớm xác nhận xu hướng tăng khi dòng tiền lớn quay trở lại thị trường.

"VN-Index đang tạo nền tích lũy quanh vùng 1.100 điểm với thanh khoản ở mức thấp. Với việc liên tục vượt rồi sau đó lại mất mốc hỗ trợ/kháng cự mang tâm lý trên, chỉ số có thể đang chờ đợi nhiều hơn các tín hiệu tại 2 mốc điểm quan trọng hơn là hỗ trợ tại vùng 1.080 điểm và kháng cự tại MA200 quanh vùng 1.120 điểm. Dựa vào kênh giá hồi phục được hình thành từ đầu tháng 11, thị trường có thể sẽ có Sideway Up trong tuần tới", ông Khoa chia sẻ.

Hiện tại nhà đầu tư có thể chờ đợi cơ hội mới khi một vài doanh nghiệp đầu ngành công bố KQKD tháng và 2 ETF nước ngoài cơ cấu danh mục. Ngoài ra, việc cập nhật tiến độ đầu tư công có thể mang đến cơ hội với nhóm vật liệu và xây dựng hạ tầng. Ngoài ra, tháng 12 sẽ tương đối gần với thời điểm đồng bộ và vận hành thử KRX, kì vọng thanh khoản phục hồi có thể sẽ giúp dòng tiền gia tăng trở lại tại nhóm chứng khoán.

Chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư giữ tỉ trọng cổ phiếu trong danh mục ở mức vừa phải khoảng 30-40% danh mục, có thể giải ngân thăm dò khi về giá về vùng hỗ trợ tại kênh dưới để tìm lợi thế giá vốn. Đồng thời nhà đầu tư có thể quan tâm tới một số nhóm ngành có triển vọng KQKD quý 4 cải thiện và có câu chuyện phục hồi hoặc tăng trưởng có thể kể đến như nhóm cổ phiếu hưởng lợi từ đầu tư công bao gồm xây dựng và vật liệu xây dựng, nhóm chứng khoán, nhóm dầu khí.