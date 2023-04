Góc nhìn CTCK: Nhịp hồi phục là cơ hội để hạ tỷ trọng cổ phiếu trong ngắn hạn

Thị trường chứng khoán khởi đầu tuần mới bằng một phiên giao dịch giằng co trên diện rộng. Lực cầu nhỉnh hơn đôi chút về cuối phiên giúp VN-Index đóng cửa tăng nhẹ 0,92 điểm (+0,09 %) lên 1.053,81 điểm.

Tâm lý nhà đầu tư thận trọng trước mùa báo cáo tài chính quỹ 1 khiến giao dịch trở nên ảm đạm, giá trị khớp lệnh trên HoSE chỉ đạt hơn 6.700 tỷ đồng, giảm mạnh 44% so với phiên trước. Tuy nhiên, điểm tích cực là khối ngoại đã chấm dứt chuỗi 7 phiên bán ròng liên tiếp khi mua ròng với tổng giá trị hơn 220 tỷ đồng trên cả 3 sàn.

Nhận định về thị trường trong những phiên tới, các CTCK đã đưa ra những nhận định trái chiều:

Xác suất cao tiếp tục tăng

Chứng khoán Yuanta: Thị trường có thể sẽ tiếp tục tăng trong phiên kế tiếp với xác suất cao. Đồng thời, VN-Index có thể tăng và kiểm tra lại đường trung bình 20 phiên (1.060 điểm). Dòng tiền vẫn chủ yếu tập trung ở nhóm cổ phiếu bất động sản cho thấy dòng tiền “đầu cơ” vẫn đang ở lại thị trường và có khả năng thị trường có thể sẽ còn nhịp hồi phục trước khi bước vào chu kỳ điều chỉnh.

Tuy nhiên, chỉ báo tâm lý tiếp tục giảm cho thấy các nhà đầu tư đang tiếp tục bi quan. Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức trung tính. Do đó, các nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục cơ cấu lại danh mục do các cổ phiếu bắt đầu chuyển sang xu hướng tiêu cực hơn trong ngắn hạn và dừng mua mới. Mặt khác, nhà đầu tư không nên bán tháo ở các nhịp giảm mạnh do thị trường có thể sẽ có các nhịp hồi.

Mở rộng đà hồi phục

Chứng khoán KBSV: Mặc dù áp lực rung lắc sẽ còn tiếp diễn trong phiên 18/04 và các phiên tới, cơ hội mở rộng đà hồi phục và hướng lên vùng kháng cự gần quanh 1.065 của VN-Index vẫn tiếp tục được bảo lưu. Nhà đầu tư được khuyến nghị chỉ bán hạ tỷ trọng các vị thế trading trong trường hợp ngưỡng hỗ trợ đã đề cập bị phá vỡ.

Cơ hội để hạ tỷ trọng

Chứng khoán TVSI: Với việc ghi nhận phục hồi trở lại vào cuối phiên, kỳ vọng đà hồi phục sẽ tiếp diễn trong phiên 18/04 và các phiên giao dịch sắp tới nhưng là cơ hội để hạ tỷ trọng cổ phiếu trong ngắn hạn. Cơ hội tăng giá ngắn hạn chỉ được thiết lập trở lại nếu VN-Index vượt thành công và duy trì kết tuần ở trên vùng cân bằng trước đó tại ngưỡng quanh khu vực 1.065-1.070 điểm.

Xu hướng ngắn hạn của chỉ số đang chưa xác định rõ ràng và cần thêm một vài phiên sắp tới để xác nhận. TVSI cho rằng nhà đầu tư nên tận dụng các nhịp hồi phục để thu hẹp danh mục đầu cơ ngắn hạn và tăng tỷ trọng các mã cổ phiếu đầu tư dài hạn. Tỷ trọng cổ phiếu đầu cơ ngắn hạn hiện tại không nên vượt quá 50%.

Vùng cản 1.060-1.065 điểm

Chứng khoán VDSC: Với động thái hồi phục cuối phiên, có thể kỳ vọng khả năng hồi phục của thị trường trong phiên giao dịch tiếp theo. Tuy nhiên, mức độ hồi phục có thể chỉ ở mức khiêm tốn do nguồn cung vẫn tiềm ẩn lớn khi thị trường hồi phục trở lại vùng cản 1.060 - 1.065 điểm tại VN-Index, đồng thời sức ép của nguồn cung vẫn đang duy trì trong nhiều phiên gần đây.

Tích lũy trong biên độ hẹp

Chứng khoán VCBS: Với xu hướng đang co hẹp lại của dải Bollinger band ở khung đồ thị ngày, VN-Index khả năng cao sẽ giao dịch tích lũy trong biên độ hẹp trong phiên 18/04 và các phiên sắp tới để tìm điểm cân bằng, trước khi có thể ghi nhận nhịp phục hồi tích cực hơn. Nhà đầu tư bám sát thị trường, tận dụng cơ hội giải ngân đối với các nhóm cổ phiếu thuộc ngành điện, chứng khoán nếu chỉ số quay trở lại xu hướng đi lên trong những phiên tới.