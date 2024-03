Góc nhìn CTCK: VN-Index có thể tăng trở lại nhưng xác suất vượt đỉnh ngày càng giảm

Chứng khoán Việt Nam ghi nhận biến động mạnh trong phiên đầu tuần. Áp lực từ nhóm vốn hóa lớn khiến chỉ số có thời điểm mất hơn 40 điểm cuối phiên sáng. Tuy nhiên, tâm lý nhà đầu tư dần ổn định trong phiên chiều đã giúp thị trường thu hẹp đà giảm trong phiên chiều dưới sự dẫn dắt của bộ đôi VIC, VRE.

VN-Index "rút chân" đóng cửa phiên 18/3 tại 1.243,56 điểm, giảm 20,22 điểm (-1,6%). Giá trị khớp lệnh trên HoSE lên đến hơn 40.000 tỷ đồng, cao thứ 2 trong lịch sử, chỉ sau phiên 19/11/2021. Khối ngoại gây áp lực lớn khi bán ròng mạnh tay 902 tỷ đồng, tuy nhiên lực bán chủ yếu tập trung qua kênh thoả thuận trên chứng chỉ quỹ FUEVFVND (853 tỷ đồng).

Nhận định về thị trường trong những phiên tới, các CTCK đa phần đưa ra những nhận định trái chiều:

Có thể trở lại đà tăng

Chứng khoán Yuanta: Thị trường có thể sẽ quay trở lại đà tăng trong phiên kế tiếp và chỉ số VN-Index có thể sẽ còn biến động giằng co quanh đường trung bình 20 phiên. Đồng thời, thị trường vẫn đang trong giai đoạn tích lũy ngắn hạn cho nên dòng tiền có thể sẽ phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu, điểm nổi bật là nhóm cổ phiếu bất động sản tỏ ra ngược dòng trong phiên giảm mạnh của thị trường cho thấy nhóm cổ phiếu này đang dẫn dắt dòng tiền thị trường.

Ngoài ra, lực cầu giá thấp tỏ ra rất tích cực khi thanh khoản tăng đột biến và tình trạng bán tháo không diễn ra, áp lực bán chủ yếu tập trung ở các cổ phiếu đã tăng mạnh trong suốt thời gian qua cho thấy nhà đầu tư chủ yếu lo ngại mất thành quả trong giai đoạn vừa rồi. Nhìn chung, Yuanta đánh giá rủi ro ngắn hạn của thị trường chung ở mức thấp.

Xác suất vượt đỉnh của VN-Index ngày càng giảm

Chứng khoán KBSV: VN-Index diễn biến điều chỉnh trong hầu hết phiên sáng 18/3, trước khi dần lấy lại đà hồi phục với các nhịp rung lắc giằng co đan xen. Việc chỉ số hình thành mẫu nến "Doji" chân dài cho thấy trạng thái giằng co giữa 2 phe, liên tục giành lấy vị thế áp đảo hơn. Tuy nhiên, lực cầu phần nào đó đã cho thấy sự suy yếu và hiệu ứng lan tỏa đã co hẹp lại trên nhóm cổ phiếu Midcap, nhóm dẫn dắt chính trong những nhịp hồi phục gần nhất.

KBSV cho rằng xu hướng tăng điểm vẫn đang được bảo lưu và cơ hội hồi phục vẫn đang được để ngỏ. Tuy nhiên, sự suy yếu của lực cầu và thiếu đi nhóm dẫn dắt sẽ khiến cho xác suất vượt đỉnh của VN-Index ngày càng giảm và rủi ro đảo chiều ngày càng gia tăng.

Có thể tạm dừng đà giảm ngắn hạn

Chứng khoán SSI: VN-Index có phiên giảm mạnh dù hồi phục từ vùng EMA 36 tại 1.220 điểm. Các chỉ báo kỹ thuật RSI và ADX thu hẹp tín hiệu tích cực, cho thấy xu hướng chỉ số suy yếu rõ nét. Tuy nhiên, với mức hồi phục mạnh, chỉ số VN-Index có thể tạm thời dừng đà giảm ngắn hạn và kiểm định lại ngưỡng kháng cự 1.252-1.254 điểm trước khi tiếp tục xu hướng.

Giai đoạn biến động rung lắc bất thường

Chứng khoán SHS: Xét dưới góc nhìn ngắn hạn, thị trường đang trong giai đoạn biến động rung lắc bất thường nhưng lực cầu vẫn đủ mạnh để hướng đến hình thành nền tích lũy trước ngưỡng cản mạnh 1.300 điểm. Trong trường hợp tích cực VN-Index nếu sớm lấy lại mốc 1.250 điểm trong các phiên tới thì khả năng chỉ số tiếp tục tích lũy trước ngưỡng cản 1.300 điểm là có thể xảy ra. Trong kịch bản kém tích cực, khả năng thị trường đảo chiều bước vào giai đoạn điều chỉnh ngắn hạn và vận động trong kênh 1.150-1.250 điểm.

Canh nhịp điều chỉnh để cơ cấu lại danh mục

Chứng khoán BSC: Trong những phiên tới, VN-Index có thể giao dịch trong vùng 1.220-1.245 điểm. Nhà đầu tư có thể canh nhịp điều chỉnh này để cơ cấu lại danh mục.