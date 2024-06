Góc nhìn CTCK: VN-Index có thể tiến lên 1.330 - 1.350 điểm trước khi xuất hiện nhịp rung lắc

Thị trường tiếp tục tăng trong phiên hôm nay nhưng phân hóa mạnh khiến mức tăng về cuối phiên bị thu hẹp đáng kể. Đóng cửa phiên 13/6, chỉ số VN-Index dừng chân tại 1.30 điểm, nhích nhẹ 0,1% so với phiên liền trước.

Nhận định về thị trường phiên giao dịch tới, đa số các CTCK đều cho rằng thị trường có thể hướng lên đến vùng 1.330 - 1.350 điểm trước khi gặp áp lực bán trở lại.

VN-Index có thể vượt hoàn toàn mốc 1.300

Chứng khoán KBSV

Thị trường giao dịch có phần giằng co hơn trong phiên ngày hôm nay. Tuy nhiên, việc chỉ số hình thành mẫu nến rút chân và đóng cửa trên ngưỡng 1.300 điểm cho thấy lực cầu vẫn phản ứng tại vùng giá cao và xung lực tăng điểm có thể tiếp tục đưa VN-Index tiếp cận vùng 1.330 (+-10) – vùng cản trung hạn, trước khi gặp áp lực rung lắc đáng kể trở lại. NĐT được khuyến nghị tiếp tục nắm giữ các vị thế đã mở, có thể kết hợp trải lệnh mua, mở thêm 1 phần tỷ trọng trading quay vòng trong các nhịp điều chỉnh.

Chứng khoán SHS

Trong ngắn hạn, VN-Index đang vượt lên trên 1.300 điểm, hướng tới vùng giá quanh 1.320 điểm là cạnh trên của đường xu hướng trung hạn nối các vùng giá cao nhất cao nhất năm 2023 và 3/2024, cũng là vùng giá cao nhất tháng 6/2022 của VN-Index. Đây vẫn là vùng kháng cự rất mạnh, để có thể vượt qua cần thêm hỗ trợ của các yếu tố vĩ mô cũng như kỳ vọng kết quả kinh doanh tích cực của nhóm cổ phiếu lớn, ngân hàng.

Trường hợp tích cực nếu VN-Index có thể vượt qua vùng kháng cự trên thì kỳ vọng có thể tiến đến vùng 1.350 điểm - 1.370 điểm, mở rộng lên tới 1.400 điểm. Trong kịch bản không thể bứt phá lên trên vùng kháng cự, xu hướng ngắn hạn của chỉ số sẽ là tiếp tục quay trở lại dao động trong vùng 1.250 điểm – 1.300 điểm.

Chứng khoán Yuanta

Thị trường có thể sẽ tiếp tục đà tăng trong phiên kế tiếp và chỉ số VN-Index có thể vượt hoàn mức 1.300 điểm trong những phiên giao dịch tới. Đồng thời, thị trường vẫn đang trong giai đoạn biến động mạnh theo chiều hướng tích cực cho nên nhịp điều chỉnh có thể nhanh chóng kết thúc. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý ngắn hạn tiếp tục giảm cho thấy dòng tiền đang phân hóa và các nhà đầu tư cũng đang trong giai đoạn cơ cấu danh mục, tức là sự dịch chuyển từ các nhóm cổ phiếu đã tăng sang các nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn mới bắt đầu tăng.

Nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ danh mục

Chứng khoán ASEAN

Xu hướng tăng có thể được duy trì, tuy nhiên động lượng bứt phá là không cao trong giai đoạn hiện tại do thanh khoản chưa gia tăng quá mạnh đi kèm diễn biến phân hóa nên VN-Index sẽ cần thời gian hấp thụ lượng cung ngắn hạn để tạo ra cấu trúc tăng bền vững. Do đó, Asean cho rằng thị trường đang ở trạng thái đủ an toàn để tích lũy cổ phiếu và nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ danh mục.

Chứng khoán BSC

Thanh khoản tiếp tục chưa có nhiều sự cải thiện và dòng tiền nội vẫn đang cho thấy sự vững vàng trước áp lực của nhà đầu tư nước ngoài, ngưỡng 1.300 điểm tiếp tục cần thời gian để kiểm định trước.