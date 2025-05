KIS Research: Vĩ mô tháng 4 – Thành quả kinh tế vững chắc trước những thách thức sắp tới

Thương mại bứt phá trước thời điểm áp thuế

Theo quan sát của Chứng khoán KIS, tháng 4 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ của hoạt động xuất nhập khẩu, được hỗ trợ bởi làn sóng đẩy nhanh đơn hàng trước thời điểm chính sách thuế quan đối ứng của Mỹ chính thức có hiệu lực. Kim ngạch xuất khẩu tăng tới 19,75% so với cùng kỳ, trong khi nhập khẩu tăng 22,95%, đưa thặng dư thương mại tháng này đạt khoảng 580 triệu USD. Đặc biệt, xuất khẩu sang Mỹ bật tăng 34,33% so với cùng kỳ, chiếm hơn 30% tổng kim ngạch xuất khẩu tháng 4, cho thấy rõ tác động từ động thái "gom hàng sớm" của các nhà nhập khẩu trong giai đoạn hoãn áp thuế kéo dài 90 ngày.

Tuy nhiên, triển vọng đang dần kém lạc quan hơn. Báo cáo PMI tháng 4 cho thấy đơn hàng xuất khẩu mới sụt giảm mạnh, cho thấy đà tăng hiện tại có thể chỉ là tạm thời. Xuất khẩu được dự báo sẽ đối mặt với nhiều áp lực trong các tháng tới, đặc biệt khi thời gian miễn trừ thuế kết thúc.

Hình 1. Xuất khẩu Việt Nam theo tháng. (Nguồn: Tổng cục thống kê Việt Nam, KIS)

Hình 2. Xuất khẩu Việt Nam theo thị trường. (Nguồn: Tổng cục thống kê Việt Nam, KIS)

Sự yên ả tạm thời trước cơn sóng ngầm

Mặc dù tháng 4 vẫn ghi nhận kết quả tích cực trong các chỉ số sản xuất công nghiệp và thương mại, nhưng những dấu hiệu cảnh báo đã bắt đầu rõ ràng hơn. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 8,9% so với cùng kỳ, nhưng đã có sự giảm nhẹ so với mức tăng 9,9% của tháng trước, phần nào phản ánh sự kém tích cực trong tình trạng đơn hàng mới được nêu ra trong các báo cáo PMI gần đây. Cùng với đó, FDI giải ngân ghi nhận sự giảm tốc trong khi FDI đăng ký đã giảm 8,98% so với cùng kỳ. Chứng khoán KIS nhận định điều này thể hiện quan điểm thận trọng của nhà đầu tư nước ngoài trong việc mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh trong bối cảnh các cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và các đối tác lớn, bao gồm cả Việt Nam, chưa cho được kết quả khả quan.

Hình 3. IIP của Việt Nam theo tháng. (Nguồn: Tổng cục thống kê Việt Nam, KIS)

Hình 4. Đăng ký vốn FDI. (Nguồn: Tổng cục thống kê Việt Nam, KIS)

Tiêu dùng tăng tốc, đầu tư công khởi sắc – "tấm khiên" nội lực cho tăng trưởng

Trong bối cảnh triển vọng xuất khẩu đối mặt với nhiều bất định từ căng thẳng thương mại toàn cầu, các động lực trong nước, đặc biệt là tiêu dùng nội địa và đầu tư công, ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc giữ vững đà tăng trưởng kinh tế.

TP. Hồ Chí Minh đạt mức tăng doanh thu bán lẻ gần 38%, nhờ loạt hoạt động tổ chức lễ kỷ niệm quy mô lớn thu hút đông đảo người dân và du khách.

Tháng 4 chứng kiến sự bùng nổ trong hoạt động tiêu dùng và du lịch nhờ hai kỳ nghỉ lễ lớn, đặc biệt là dịp kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt hơn 582 nghìn tỷ đồng, tăng 11,15% so với cùng kỳ năm trước. Nhu cầu mua sắm, ăn uống và đi lại gia tăng mạnh trên cả nước, góp phần duy trì đà phục hồi của thị trường bán lẻ. Nhiều địa phương ghi nhận lượng khách du lịch và doanh thu dịch vụ tăng vọt, trong đó thành phố Hồ Chí Minh là một điểm sáng với mức tăng doanh thu bán lẻ gần 38%, nhờ loạt hoạt động tổ chức lễ kỷ niệm quy mô lớn thu hút đông đảo người dân và du khách.

Hình 5. Doanh thu bán lẻ theo tháng. (Nguồn: Tổng cục thống kê Việt Nam, KIS)

KIS nhận định, song song với tiêu dùng thì đầu tư công cũng bắt đầu tăng tốc trở lại. Tính đến hết tháng 4, tổng vốn đầu tư công đã giải ngân đạt hơn 128.500 tỷ đồng, tương đương 14,32% kế hoạch năm và 15,56% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. So với quý I, tiến độ giải ngân đã được cải thiện rõ rệt, bám sát nhịp độ cùng kỳ năm ngoái, một tín hiệu tích cực cho thấy nguồn lực đầu tư trong nước đang dần phát huy hiệu quả. Bên cạnh đó, lạm phát tiếp tục được kiểm soát ổn định, tạo dư địa thuận lợi cho các chính sách tài khóa và tiền tệ linh hoạt, hỗ trợ nền kinh tế ứng phó với các thách thức bên ngoài trong thời gian tới.