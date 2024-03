Góc nhìn CTCK: VN-Index hướng lên 1.300 điểm, tập trung một số nhóm cổ phiếu đang thu hút dòng tiền

VN-Index đóng cửa phiên 27/3 với mức tăng 0,88 điểm (0,07%) lên 1.283 điểm. Giao dịch khối ngoại gây áp lực lớn khi họ bán ròng 1.950 tỷ đồng trên toàn thị trường.



Nhận định về thị trường trong những phiên tới các CTCK cho rằng VN-Index có thể tiến lên vùng điểm 1.300 nhưng vẫn tiềm ẩn rủi ro quay đầu điều chỉnh khi xuất hiện phiên bull trap. Tuy nhiên cơ hội vẫn xuất hiện tại một số nhóm đang thu hút dòng tiền.

Hướng lên 1.300 điểm

Chứng khoán Yuanta

Thị trường có thể sẽ tiếp tục đà tăng trong phiên kế tiếp và chỉ số VN-Index có thể sẽ quay trở lại mức 1.291 điểm. Đồng thời, thị trường có dấu hiệu bước vào giai đoạn biến động mạnh theo chiều hướng tích cực cho nên xu hướng ngắn hạn có thể sẽ rõ ràng hơn. Điểm tiêu cực hiện nay là thanh khoản đang suy yếu cho thấy nhà đầu tư thận trọng trở lại, nhưng dòng tiền vẫn chưa có dấu hiệu rút ra và luân chuyển giữa các nhóm cổ phiếu.

Chứng khoán SHS

Xét dưới góc nhìn ngắn hạn, thị trường vận động tích cực với phiên điều chỉnh đầu tuần giúp Vn-Index củng cố thêm nền tích lũy. Thị trường hồi phục tích cực ngay sau phiên điều chỉnh cho thấy nhận định củng cố nền tích lũy của phiên điều chỉnh là nhận định sát với diễn biến thị trường. Với trạng thái hiện tại Vn-Index hoàn toàn có thể hướng tới ngưỡng kháng cự 1.300 điểm trong các phiên tới.

Chứng khoán ABS

Thị trường sẽ xác định hướng tới mốc kháng cự tiếp theo tại 1.314 – 1.330 khi VN-Index chinh phục mốc Fibo 38,2% thành công. Trong trường hợp lực mua chủ động thấp đi kèm lực bán tăng cao, chỉ số sẽ cần tiếp tục tích lũy trong vùng hộp 1.235 – 1.280 điểm để gia tăng độ tin cậy. Hỗ trợ của nhịp lên trung hạn của thị trường tại mốc 1.210 - 1.230 điểm.

Gia tăng tỷ trọng tại một số nhóm hút tiền

Chứng khoán Agriseco

Trên đồ thị kỹ thuật, áp lực chốt lời gia tăng quanh vùng đỉnh cũ khiến cho VN-Index diễn biến giằng co quanh mốc tham chiếu đến cuối phiên. Mặc dù vậy, lực cung bán ra không quá lớn với thanh khoản sụt giảm so với phiên liền trước cho thấy rủi ro đảo chiều là chưa đáng kể. Mặc dù áp lực rung lắc sẽ ngày càng trở nên rõ nét hơn trong quá trình đi lên của chỉ số, cơ hội mở rộng đà hồi phục và hướng lên vùng đích kỳ vọng kế tiếp quanh 1.300 (+-5) vẫn tiếp tục được đánh giá cao. Ngưỡng hỗ trợ gần quanh 1.250 điểm sẽ tiếp tục đóng vai trò là điểm đỡ đáng lưu ý của thị trường.

Agriseco khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ các vị thế trung và dài hạn, đồng thời gia tăng một phần tỷ trọng trading ngắn hạn khi chỉ số lùi về ngưỡng hỗ trợ được đề cập. Các nhóm ngành như thép, chứng khoán, bán lẻ được kỳ vọng sẽ tiếp tục thu hút dòng tiền trong thời gian tới.

Chứng khoán KBSV

Chỉ số hình thành mẫu nến rút chân với hiệu ứng tích cực tập trung phần lớn ở nhóm cổ phiếu midcap và smallcap, giúp cho chỉ số tránh được một phiên điều chỉnh sâu. Mặc dù vậy, phản ứng của phe mua không quá thuyết phục khi đi kèm lượng thanh khoản suy giảm và áp lực từ phe bán vẫn tương đối quyết liệt quanh các vùng đỉnh ngắn hạn.

Do đó, nhiều khả năng VN-Index tiếp tục vận động rung lắc giằng co trong vùng 1.300 (+-10), và rủi ro đảo chiều xu hướng vẫn nên được lưu ý nếu chỉ số xuất hiện những phiên bulltrap mạnh hoặc tăng vượt đỉnh nhưng không đi kèm khối lượng giao dịch tăng tương xứng. NĐT được khuyến nghị tránh mua đuổi trong các nhịp tăng điểm, ưu tiên cơ cấu tỷ trọng danh mục về ngưỡng an toàn khi chỉ số hoặc cổ phiếu đang nắm giữ vượt đỉnh.