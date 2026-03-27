Golden Fund xác nhận tạm dừng hoạt động, lên tiếng trước tin đồn “lừa đảo” trên mạng xã hội

Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Golden Fund đã chính thức phát đi thông báo về việc tạm thời ngưng các hoạt động giao dịch để phối hợp cùng cơ quan chức năng xác minh thông tin.

Điều đáng nói là thông cáo này được đăng và bị gỡ sau đó vài phút để thay bằng một thông cáo mới. Điểm khác biệt là phía Golden Fund thêm vào lời xin lỗi đến khách hàng/đối tác, còn lại toàn bộ nội dung không thay đổi.

Thông tin này được đăng tải trên page facebook Golden Fund và chưa được công bố trên website chính thức của công ty.

Cụ thể, trong thông báo phát đi vào ngày 27/03/2026, đại diện Golden Fund thừa nhận đơn vị này ghi nhận tình trạng khách hàng và đối tác gặp khó khăn trong việc truy cập dịch vụ, giao dịch các sản phẩm vàng và bạc vật chất. Phía công ty khẳng định việc tạm dừng hoạt động ở thời điểm hiện tại là nhằm mục đích phối hợp với các cơ quan chức năng để làm rõ, đính chính các luồng thông tin sai lệch đang bủa vây doanh nghiệp.

Công ty khẳng định hiện tại mọi giao dịch đặt cọc và rút cọc đang được tạm khóa.

Về phương án xử lý trong thời gian tới, Golden Fund dự kiến các chi nhánh và văn phòng đại diện sẽ quay trở lại hoạt động trong khoảng từ 7 đến 10 ngày kể từ thời điểm thông báo chính thức này được đăng tải, sau khi hoàn tất các thủ tục phối hợp cùng cơ quan chức năng./